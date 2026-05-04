افزایش تنشها در تنگه هرمز پس از طرح ترامپ برای تامین امنیت این آبراه حیاتی، واکنشهای تندی را از سوی ایران برانگیخته است. مقامات ایرانی هرگونه مداخله نظامی خارجی را محکوم کرده و آمادگی خود را برای دفاع از منافع ملی اعلام کردهاند. در همین حال، کشورهای اروپایی و امارات متحده عربی بر اهمیت همکاری بینالمللی برای حفظ ثبات در منطقه تاکید کردهاند.
افزایش تنشها در تنگه هرمز و واکنشهای بینالمللی به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا ، برای تامین امنیت این آبراه استراتژیک، در حالی ادامه دارد که مقامات ایران ی هشدارها و تهدید های جدی را علیه هرگونه مداخله نظامی خارجی در منطقه صادر میکنند.
این تحولات در سایه نگرانیهای فزاینده در مورد اختلال در تجارت جهانی و افزایش قیمت انرژی رخ میدهد. سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، بر اهمیت تامین امنیت تنگه هرمز به عنوان یک مسئولیت مشترک جهانی تاکید کرده و خواستار همکاری بینالمللی برای حفظ ثبات در این منطقه حیاتی شده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز آمادگی این اتحادیه را برای مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز با استفاده از تجهیزات دریایی خود اعلام کرده است. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، نیز خواستار بازگشایی تنگه هرمز در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران شده است. این مواضع بینالمللی در حالی اتخاذ میشود که ایران به صراحت هرگونه اقدام یکجانبه نظامی را محکوم کرده و آمادگی خود را برای دفاع از منافع ملی اعلام کرده است.
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، با صدور هشداری قاطع، اعلام کرد که هرگونه نیروی مسلح بیگانه، به ویژه ارتش آمریکا، در صورت تلاش برای نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز، مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. او همچنین به کشتیهای تجاری و نفتکشها هشدار داد که از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد.
عبداللهی تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقهای از ایران با قاطعیت و به شکلی پشیمانکننده پاسخ خواهند داد. او همچنین حامیان ایالات متحده را تهدید کرد که در صورت اقدام علیه جمهوری اسلامی، با عواقب جبرانناپذیری مواجه خواهند شد. این اظهارات تند نشاندهنده افزایش سطح آمادگی و قاطعیت ایران در برابر هرگونه تهدید خارجی است.
در همین راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، پیشنهاد دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را مطرح کرده و با محاسبه ارزش محمولههای عبوری، درآمد سالانه بالقوه را ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده است. این پیشنهاد میتواند به عنوان یک ابزار فشار اقتصادی علیه کشورهایی که در تنشها با ایران نقش دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، طرح ترامپ برای کمک به کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز را محکوم کرده و آن را نقض آتشبس خوانده است. او تاکید کرده که تنگه هرمز و خلیج فارس با «پستهای توهمآمیز» ترامپ اداره نخواهد شد و هیچکس سناریوهای فرافکنی را باور نخواهد کرد. این واکنش نشاندهنده مخالفت قاطع ایران با هرگونه مداخله آمریکا در منطقه است.
در کنار این تحولات، اعتراضات مردمی در ایران و خارج از کشور نیز ادامه دارد. ایرانیان مقیم شهر کلگری کانادا در اعتراض به تداوم اعدامها در ایران، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. همزمان با این تحولات، ارتش اسرائیل برای چهار شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده است که نشاندهنده افزایش تنشها در جبهه شمالی نیز هست.
در عرصه دیپلماتیک، عباس عراقچی و محمد اسحاق دار، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و پاکستان، بهصورت تلفنی گفتوگو کردند و در مورد تحولات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد برای تقویت صلح و ثبات تبادل نظر کردند. در داخل ایران نیز، افزایش بهای ارزهای خارجی در بازار، نگرانیهایی را ایجاد کرده است و برخی صرافیهای آنلاین قیمت هر دلار آمریکا را بیش از ۱۹۰ هزار تومان اعلام کردهاند.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داده است که آمریکا به اسرائیل اطلاع داده است که آتشبس در لبنان، صرفنظر از تحولات ایران، همچنان برقرار خواهد ماند
