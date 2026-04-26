در حالی که تنشهای منطقهای در خلیج فارس به اوج خود رسیده است، نمایندگی روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، از رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تهدید به استفاده از نیروی نظامی و تشدید تحریمها توسط آمریکا، نشاندهنده «باجگیری، اولتیماتوم و ضربالاجل» است. او تاکید کرد که بهترین راه برای ایالات متحده، کنار گذاشتن مواضع خود است که شبیه به باجگیری و اولتیماتوم هستند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که قیمت نفت در آغاز معاملات دوشنبه، به دنبال توقف مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین محدودیت عبور نفتکشها از تنگه هرمز، بیش از دو درصد افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت به ۱۰۲.۵۵ دلار و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۹۶.۴۲ دلار رسید. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که گزارشها حاکی از مشارکت همزمان چند شناور و بالگرد آمریکایی در اجرای محاصره دریایی علیه بنادر ایران است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، در گفتوگوی خود با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه خبری سیبیاس، به جزئیات حادثه تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید اشاره کرد. او گفت که هنگام خروج از سالن ضیافت، عمدا کار را برای سرویس مخفی آسان نکرد تا ببیند چه اتفاقی دارد میافتد.
ترامپ در مورد این حادثه گفت: «کمکم متوجه شدیم که شاید مشکل بدی وجود داشته باشد، نوع متفاوتی از یک مشکل، بد و متفاوت از صدای معمولی یک سالن رقص که همیشه میشنویم. » در همین زمینه، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتوگوهای او در عمان بر تمرکز بر راههای تضمین ترانزیت ایمن در تنگه هرمز متمرکز بود.
او که برای دیدار با مقامهای عمان به مسقط، پایتخت این کشور، رفته بود، نوشت: «گفتوگوهای مهمی درباره موضوعات دوجانبه و تحولات منطقهای داشتیم. » باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همگی باید «این ایده را که خشونت جایی در دموکراسی ما دارد، رد کنیم. » خبرنگار المیادین در تهران نیز گزارش داد که در ایران درباره فرمول جدیدی صحبت میشود و اگر واشینگتن آن را بپذیرد، مذاکرات میتواند از سر گرفته شود.
به گفته او، اساس جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات، توقف همیشگی جنگ در همه جبههها، به ویژه لبنان است. بحث در مورد تنگه هرمز در مرحله دوم و موضوع هستهای در مرحله سوم قابل بحث است. ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، نیز دوباره «تجاوزگری» جمهوری اسلامی علیه اردن، کویت و سایر کشورهای عربی خلیج فارس را محکوم کرد.
او در دیدار با جراح جابر الاحمد الصباح، همتای کویتی خود، که به امان، پایتخت اردن، سفر کرده بود، بر همبستگی کامل کشورش با کویت در «تمام اقدامات و گامهایی که برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود و تضمین سلامت شهروندان و ساکنانش برمیدارد»، تأکید کرد. بر اساس این گزارش، وزیران خارجه دو کشور بر اهمیت تلاشهای هدفمند برای تقویت توافق آتشبس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که منجر به یک راهحل پایدار شود، تأکید کردند.
آنها گفتند که این راهحل باید تضمین کند که «به تمام ریشههای تنش در سالهای گذشته رسیدگی شود»، و همچنین ضامن «پایبندی به قوانین بینالمللی، احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن همجواری و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق با کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» باشد. در همین حال، بنیاد نرگس اعلام کرد که مقامهای قضایی با وجود اعلام رسمی پزشکی قانونی استان زنجان مبنی بر ضرورت تعلیق یک ماهه اجرای حکم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، برای رسیدگی درمانی، از انتقال او به بیمارستان جلوگیری میکنند.
بر اساس گزارش خانواده محمدی، «حتی پزشکان زندان زنجان نیز وضعیت جسمی او را وخیم توصیف کردهاند، اما دادستان تهران که او را بهطور غیرقانونی به زندان زنجان تبعید کرده، تاکنون با اعزامش به بیمارستان موافقت نکرده است. » این گزارش حاکی از آن است که خانواده محمدی با اشاره به ادامه علایم نگرانکننده مانند درد شدید قفسه سینه، سرگیجه، سردرد، کاهش وزن غیرعادی، تهوع، تنگی نفس و وخامت عمومی وضعیت جسمی، خواستار انتقال فوری او به مرکز درمانی تخصصی شدهاند.
به گفته خانواده محمدی که یکشنبه با او ملاقات داشتهاند، وضعیت این زندانی سیاسی به مرحله «مرگ و زندگی» رسیده است. آنان تاکید کردند ادامه ممانعت از درمان تخصصی، جان این زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح را با خطری جدی روبهرو میکند و خواستار اعزام فوری و بدون قید و شرط او به بیمارستان هستند.
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمهوری اسلامی ۴.۶ میلیون بشکه نفت خام در پایانههای نفت خام بارگیری کرد. تانکر ترکرز نوشت به نظر میرسد چهار میلیون بشکه دیگر از خط لوله تحت محاصره ایالات متحده خارج شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا به «کارتهای» خود میبالد اما معادله واقعی، توازن عرضه و تقاضاست.
او اشاره کرد جمهوری اسلامی هنوز «کارت تنگه هرمز» را به طور کامل و «کارت باب المندب» و «خطوط لوله نفت» را بازی نکرده است
تنشهای خلیج فارس قیمت نفت مذاکرات آمریکا و ایران تنگه هرمز نفتکشها