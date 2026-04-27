در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک در تنگه هرمز و بن‌بست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد، کشورها به دنبال کریدورهای تجاری جایگزین برای کاهش وابستگی به این آبراه حیاتی هستند. در همین زمان، هزینه‌های نظامی در خاورمیانه علی‌رغم درگیری‌های مداوم، تغییرات کمی نشان می‌دهد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بامداد دوشنبه با هدف دیدار و گفت‌وگو با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، وارد شهر سن‌پترزبورگ شد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که دیپلماسی میان تهران و واشینگتن به بن‌بست رسیده و حکومت ایران پیشنهاد تازه‌ای برای پایان درگیری‌ها ارائه کرده است.

در همین زمان، اکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار است دوشنبه در نشستی در «اتاق وضعیت» کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، بن‌بست در مذاکرات با جمهوری اسلامی و گزینه‌های پیش‌رو در جنگ را بررسی کند. سه مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که ترامپ در این نشست، به همراه تیم خود، درباره ادامه مسیر، از جمله نحوه مواجهه با بن‌بست مذاکرات، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

یکی از منابع تاکید کرد که در این جلسه گزینه‌های مختلف، از ادامه فشار نظامی و اقتصادی تا مسیرهای دیپلماتیک، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین زمینه، شبکه خبری فاکس گزارش داد که بحران تنگه هرمز، باعث توجه کشورها به کریدور تجاری ۲۴میلیارد دلاری عراق شده است.

مهند سلوم، تحلیلگر شورای امور جهانی خاورمیانه، افزود که طرح مسیر بندر فاو بزرگ عراق به ترکیه و از آنجا به اروپا، در حال پیشرفت است، و آن را یک تغییر «دائمی» و «تحول‌ساز» در زمان جنگ خواند. او اضافه کرد «جاده توسعه» عراق به این معنی است که هر کانتینر که به جای آب‌های تحت کنترل ایران از بصره عبور می‌کند، به معنای کاهش نفوذ تهران بر عراق است.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، اولین بخش این جاده ۶۳کیلومتری را در سال ۲۰۲۵میلادی افتتاح کرد. قرار است فاز یک تا سال ۲۰۲۸میلادی تکمیل شود. سلوم، استادیار موسسه مطالعات تکمیلی دوحه، توضیح داد آنچه توسط دولت عراق توصیف شده بود، «اکنون یک منطق منطقه‌ای دارد که دولت‌ها و سرمایه‌داران آن را ضروری می‌دانند نه آرمانی.

» او گفت: «به نظر می‌رسد السودانی عراق را دقیقاً در جایی قرار می‌دهد که فکر می‌کند جغرافیای آن همیشه به عنوان یک کشور رابط بین خلیج فارس، ترکیه و اروپا مطرح بوده است. » فاکس نوشت خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی با حدود ظرفیت هفت میلیون بشکه در روز فعالیت می‌کند و برنامه‌های توسعه آن در دست بررسی است.

سلوم گفت که خط لوله«ادکاپ» در امارات متحده عربی نیز در حداکثر ظرفیت خود قرار دارد و احداث خط دوم نیز در دست بررسی است. او افزود: «کریدورهای زنگزور و میانه ترکیه از طریق قفقاز، ایران را دور می‌زنند و چهار تا پنج سال دیگر تکمیل می‌شوند. » سلوم اشاره کرد شش پروژه فیبر زمینی هم با حمایت کشورهای عربی خلیج فارس نیز از طریق سوریه، عراق و شاخ آفریقا در حال انجام است.

سلوم با تاکید بر اینکه تنگه هرمز همچنان برای انرژی ضروری است، اضافه کرد اما این آبراه «دیگر به عنوان یک پیش‌فرض در نظر گرفته نمی‌شود. این تغییر با توجه به جنگ، دائمی است. » او گفت که ترکیه بزرگترین ذینفع خواهد بود و در کنار کریدورهای زنگزور و میانه، به پل زمینی بین آسیا و اروپا تبدیل می‌شود.

سلوم گفت: «اروپا در یک جدول زمانی تا سال ۲۰۲۸، یک گزینه زمینی اضافی خواهد داشت، اما برای بحران فعلی هیچ گزینه‌ای نخواهد داشت. این کریدور وابستگی ساختاری به محور غیرقابل اعتماد سوئز-دریای سرخ را به میزان کمی کاهش می‌دهد. » به گزارش سازمان ملل، محاصره کشتی‌ها در تنگه هرمز در پی درگیری میان آمریکا و حکومت ایران، نشان داده است که تجارت دریایی و دریانوردان به‌طور فزاینده‌ای به ابزار فشار در منازعات ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند.

به نوشته خبرگزاری سازمان ملل، بحران جاری در تنگه هرمز که در پی تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و حکومت ایران شکل گرفته، ضعف‌های ساختاری در امنیت کشتیرانی جهانی را برجسته کرده و هزاران دریانورد را در شرایطی پرخطر گرفتار کرده است. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز درگیری‌ها با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حکومت در ایران در اسفند ماه، حدود ۲۰ هزار دریانورد در نزدیک به ۲ هزار کشتی در خلیج فارس سرگردان مانده‌اند و قادر به عبور ایمن از این گذرگاه حیاتی نیستند.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در گفت‌وگو با سایت خبری سازمان ملل تاکید کرد این بحران نشان می‌دهد کشتی‌ها و خدمه آن‌ها در مناطق درگیری «بسیار آسیب‌پذیر» هستند و اغلب به ابزار فشار در رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل می‌شوند. او گفت: «کشتی‌های تجاری بدون توجیه هدف قرار گرفته، توقیف یا مورد حمله قرار گرفته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد آزادی کشتیرانی تا چه حد شکننده است.

» موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، سیپری، در مورد هزینه‌های نظامی در خاورمیانه نوشت که این هزینه‌ها علی‌رغم درگیری‌های مداوم و رقابت‌های منطقه‌ای ثابت مانده است. بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی در خاورمیانه در سال گذشته میلادی به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار رسید که تنها یک دهم درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. این موسسه اشاره کرد علاوه بر اسرائیل، اکثر کشورهای بزرگ هزینه‌کننده در منطقه که داده‌های آنها در دسترس است، هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند.

سیپری افزود هزینه‌های نظامی اسرائیل ۴.۹ درصد کاهش یافت و به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش شدت جنگ در غزه در طول سال ۲۰۲۵ پس از توافق آتش‌بس با حماس در ژانویه ۲۰۲۵ است. این گزارش می‌گوید: هزینه‌های نظامی ترکیه در سال گذشته میلادی با ۷.۲ درصد افزایش به ۳۰ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به دلیل عملیات نظامی مداوم آن در عراق، سومالی و سوریه است.

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در مورد هزینه‌های نظامی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۵، برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با ۵.۶ درصد کاهش به ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید. البته سیپری تاکید کرد: «این کاهش به دلیل تورم سالانه بالای ۴۲ درصد بود و از نظر اسمی، هزینه‌ها در واقع افزایش یافت.





