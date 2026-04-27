در نشست شورای امنیت سازمان ملل، حملههای جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز محکوم شد. ایران در پاسخ به این محکومیتها اعلام کرد که عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و به آن پایبند نیست. از سوی دیگر، ایالات متحده هشدار داد که تجارت با خطوط هوایی ایرانی تحریمشده، خطر تحریم را به همراه دارد. همچنین، ائتلاف احزاب شیعه عراق، علی الزیدی را به عنوان نامزد نخستوزیری معرفی کرد و نخستوزیر بریتانیا نیز درباره تأثیر جنگ علیه ایران بر زندگی مردم هشدار داد.
نماینده نیوزیلند در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، حملههای جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد.
سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت، در پاسخ به این محکومیتها اعلام کرد که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و به آن نیز پایبند نیست. او افزود که جمهوری اسلامی تنها قواعدی را میپذیرد که بهعنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده باشند.
ایروانی همچنین ادعا کرد که ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگی بیپایه علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل است و تنگه هرمز به طور فزایندهای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرد. این در حالی است که نماینده مصر در شورای امنیت با تأکید بر اهمیت آزادی کشتیرانی در گذرگاههای بینالمللی، هرگونه تهدید یا اختلال در کشتیرانی بینالمللی را رد کرد.
از سوی دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، هشدار داد که تجارت با خطوط هوایی ایرانی تحریمشده، خطر قرار گرفتن در معرض تحریمهای ایالات متحده را به همراه دارد. او گفت دولتهای خارجی باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که شرکتهای حوزه قضایی آنها به این هواپیماها خدماتی از جمله ارائه سوخت جت، پذیرایی، هزینههای فرود یا تعمیر و نگهداری ارائه نمیدهند.
بسنت افزود وزارت خزانهداری ایالات متحده تحت قانون خشم اقتصادی حداکثر فشار را بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و در اقدام علیه هر شخص ثالثی که با نهادهای ایرانی تجارت یا این کار را تسهیل کند، تردید نخواهد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است که بستن تنگه هرمز و ادامه حملات در آن، تهدیدی برای امنیت بینالمللی محسوب میشود و این تنگه باید بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی در آن نباید تهدید شود.
در همین حال، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه عراق، «چارچوب هماهنگی»، دوشنبه اعلام کرد که علی الزیدی را بهعنوان نامزد خود برای سمت نخستوزیری معرفی کرده است. پس از این اعلام، نمایندگان شیعه به رویترز گفتند که رییسجمهور عراق، نزار آمیدی، عصر دوشنبه از الزیدی، دعوت کرد تا دولت را تشکیل دهد. بر اساس قانون اساسی عراق، الزیدی اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و آن را برای تایید به پارلمان معرفی کند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در گفتوگو با اسکای نیوز اعلام کرد که جنگ علیه جمهوری اسلامی میتواند بر زندگی روزمره مردم بریتانیا، از خریدهای سوپرمارکتی تا مقصد سفرهای تعطیلاتی آنها، تاثیر بگذارد. او افزود که دولت بریتانیا تصمیم گرفته است وارد این جنگ نشود، اما باید از مردم در برابر پیامدهای آن محافظت کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به توقیف نفتکشهای حامل نفت ایران از سوی آمریکا گفت این اقدام «قانونی کردن دزدی دریایی و سرقت مسلحانه» در آبهای آزاد است. او افزود آمریکا باید بابت «این رفتار غیرقانونی» که به گفته او اصول حقوق بینالملل و امنیت دریایی را تهدید میکند، پاسخگو باشد. دادستان آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور با حکم قضایی نفتکشهای حامل حدود ۱.۹ میلیون بشکه نفت ایران را در اقیانوس هند توقیف کردهاند.
