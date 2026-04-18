تنشهای فزاینده در منطقه، تشدید تحریمهای دریایی علیه ایران، تبعات اقتصادی جنگ ۴۰ روزه بر واحدهای تجاری و اشتغال، و وضعیت نگرانکننده حقوق بشر، از جمله بازداشت شهروندان بهائی و حملات به پناهندگان کرد در عراق، از مهمترین خبرهای روز است. همچنین، درگیریهای مرزی بین اسرائیل و حزبالله لبنان ادامه دارد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار تصویری از ناوشکن موشکانداز پینکنی در حال گشتزنی در آبهای منطقه، ادعا کرده است که محاصره دریایی، تجارت ایران را به طور کامل متوقف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه افزایش یافته و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای ایران به دنبال داشته است.
در همین حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حمله روز شنبه به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان را به شدت محکوم کرد. این حمله منجر به کشته شدن یک صلحبان فرانسوی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد. دبیرکل سازمان ملل این حادثه را سومین مورد مرگبار برای صلحبانان در لبنان در هفتههای اخیر خواند و بر ضرورت توقف چنین حملاتی تأکید کرد. وی این اقدامات را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه دانست.
حمله به نیروهای حافظ صلح در حالی رخ میدهد که تلاشها برای برقراری ثبات در منطقه ادامه دارد و سازمان ملل از تمام طرفها خواسته است از تشدید تنشها خودداری کنند.
در پی تحولات اخیر، نشریه آتیه آنلاین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که در جریان جنگ ۴۰ روزه، حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری در ایران آسیب دیدهاند. این وضعیت اقتصادی نامساعد، منجر به موجی از تعدیل نیرو در کشور شده است. بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نااطمینانی شغلی، تعلیق قراردادها و احتمال موج گستردهتر تعدیل نیرو در ماههای آتی هشدار میدهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر جمهوری اسلامی در ساوه و زرندیه نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت، آمارهای نگرانکنندهای از کاهش اشتغال در استانهایی مانند اصفهان و خوزستان مطرح کرد و گفت که آسیبهای وارده به این مناطق در ساوه و زرندیه نیز قابل توجه خواهد بود. داوود میرزایی، یکی از مقامات کارگری، تأکید کرد که نیروی انسانی سرمایه اصلی تولید است، اما امروز این سرمایه بیش از همه در معرض تعدیل و ناامنی شغلی قرار دارد.
در همین راستا، دهها نفر از کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به بیتوجهی کارفرما، مقابل اداره کار ایلام و ساختمان فرمانداری چوار تجمع کردند. این تجمع نشاندهنده وخامت اوضاع اشتغال و نارضایتی کارگران از وضعیت موجود است.
همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، وضعیت حقوق بشری در ایران نیز با نگرانیهایی همراه است. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که بهزاد بصیری و ماندانا ستوده، زوج بهائی ساکن شیراز، به همراه مهسا ستوده، دیگر شهروند بهائی ساکن این شهر، حدود سه هفته پس از بازداشت همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند. بیخبری از دلایل بازداشت و سرنوشت این شهروندان، نگرانی خانواده و نزدیکان آنها را افزایش داده است. تلاشهای خانوادهها برای کسب اطلاع از محل نگهداری و شرایط بازداشتشدگان بینتیجه مانده و وکلا نیز تاکنون موفق به ثبت وکالت و پیگیری وضعیت حقوقی موکلان خود نشدهاند. این وضعیت بیانگر نقض حقوق اولیه شهروندی و نبود شفافیت در روند قضایی است.
در تحولی دیگر، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران با صدور بیانیهای، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. این ائتلاف شامل شش حزب کرد ایران است و هشدار داد که سکوت جامعه جهانی و سیاست سازش با تهران، حکومت ایران را در ادامه جنایات جنگی و بیثباتسازی منطقه جسورتر میکند. بر اساس این بیانیه، کمپهای غیرنظامی و مراکز حزب دمکرات کردستان ایران هدف حمله قرار گرفتند که منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دو تن دیگر شد. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از دولت عراق خواست به مسئولیتهای خود در قبال حفظ جان و امنیت پناهندگان سیاسی عمل کند و تأکید کرد که این حملات، نقض آشکار توافقات امنیتی میان دو طرف است. ائتلاف همچنین از سازمان ملل متحد به دلیل سکوت در برابر این رویدادها انتقاد کرد و خواستار ثبت آنها به عنوان «جنایت جنگی» شد. این ائتلاف از کشورهای غربی نیز به دلیل «معاملهگری با تهران» انتقاد کرد و گفت که جمهوری اسلامی از مذاکرات برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند. ائتلاف نسبت به سیاست سازش با تهران هشدار داد و تأکید کرد که مذاکره با این رژیم تنها فرصتی برای گسترش تروریسم و تداوم ناامنی فراهم میکند.
در جبهه دیگری، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای این کشور مطابق با توافق آتشبس، به عملیات خود در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان برای خنثی کردن تهدیدات ادامه خواهند داد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که اعضای حزبالله به گونهای به نیروهای ارتش نزدیک شدند که تهدیدی فوری ایجاد میکرد. سیامک آرام، برگزارکننده تجمع واشینگتن، در مصاحبه با ایران اینترنشنال اظهار داشت که مسئله حقوق بشر و آنچه در ایران میگذرد برای مذاکرهکنندگان در دولتهای مختلف آمریکا اولویت اصلی نبوده است. او افزود که در دورههای مختلف تلاش شده با حضور در عرصه بینالمللی و همزمان با مذاکرات، صدای نقض حقوق بشر در ایران به گوش جهان برسد و این مسائل قربانی معاملات سیاسی نشود. در همین راستا، رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که اسرائیل انتظار دارد مذاکرات بدون توافق به پایان برسد، هرچند این امر لزوما به معنای بازگشت مستقیم به جنگ نیست.
در مقابل، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل را «بیمعنا و اهانت به لبنان» خواند. وی تأکید کرد که آتشبس به معنای «توقف کامل همه اقدامات خصمانه» از سوی اسرائیل است و دستهای نیروهای حزبالله همچنان روی ماشه خواهد ماند. دبیرکل حزبالله همچنین اشاره کرد که دولت لبنان تشکیل جلسه نداده و با بیانیه وزارت خارجه آمریکا در مورد توافق آتشبس میان لبنان و اسرائیل موافقت نکرده است. این اظهارات نشاندهنده اختلاف نظرها و تنشهای موجود در منطقه است
