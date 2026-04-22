آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در لبنان، ایران، منطقه خلیج فارس و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و برقراری ثبات.
تحولات منطقه و جهان در روزهای اخیر، شاهد پیچیدگیهای فزایندهای بوده است. لبنان در تلاش برای تمدید آتشبس با اسرائیل است و این موضوع در چارچوب مذاکرات آتی در واشنگتن مطرح خواهد شد.
این مذاکرات که قرار است پنجشنبه برگزار شود، با تاکید امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، بر ضرورت خلع سلاح حزبالله از سوی خود لبنانیها همراه است. مکرون در دیدار با نخستوزیر لبنان، نواف سلام، بر این نکته تاکید کرد که ثبات و امنیت در لبنان مستلزم این اقدام است. در همین حال، ایتالیا نیز بر اهمیت دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و تحقق آتشبس پایدار در لبنان تاکید دارد.
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کشورش برای حمایت از ثبات در لبنان و منطقه را اعلام کرد و خواستار تلاش همه طرفها برای برقراری صلح پایدار شد. عراقچی نیز در پاسخ، وضعیت موجود در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم قانونشکنی آمریکا و تعرض نظامی به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه خلیج فارس همچنان بالا است و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است. در داخل ایران نیز، آسیبهای ناشی از درگیریهای اخیر به زیرساختهای هوانوردی وارد شده است.
حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی، اعلام کرد دو فرودگاه نفتی و عمومی ایران در طول جنگ غیرقابل بهرهبرداری شدهاند، اما آسیب به سایر فرودگاهها در حدی نیست که مانع از استفاده از آنها شود و به زودی عملیات در این فرودگاهها از سر گرفته خواهد شد. همزمان، گزارشهایی از حمله به اردوگاه سورداش در سلیمانیه، محل استقرار خانوادههای احزاب کردستان ایران، منتشر شده است که نشاندهنده ادامه ناآرامیها و درگیریها در منطقه کردستان عراق است.
در عرصه سیاسی داخلی، اظهارات تندی از سوی نمایندگان مجلس به گوش میرسد. محمد بیات، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی، با انتقاد از رویکرد مذاکره، آن را فریب دانست و تاکید کرد که دیگر فریب نخواهند خورد. او همچنین در واکنش به غیبت مجتبی خامنهای در انظار عمومی، نیازی به حضور رسانهای رهبری را احساس نمیکند و نفس مسیحایی ایشان را برای خود کافی میداند.
این نماینده مجلس حتی تهدید کرد که در هر صورتی ترامپ و نتانیاهو را قصاص خواهند کرد. این اظهارات تند نشاندهنده فضای پر تنش سیاسی و احساسات ضدغربی در داخل ایران است. در واکنش به این تحولات، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد هر فرد یا شناوری که توان جمهوری اسلامی را از طریق تجارت و تامین مالی پنهانی تسهیل کند، هدف تحریم قرار میگیرد. این اقدام نشاندهنده ادامه فشار حداکثری آمریکا بر ایران است.
در حوزه ورزشی، روحالله لک علیآبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، اعلام کرد جمهوری اسلامی همه مقدمات لازم برای حضور در جام جهانی را فراهم کرده است. این خبر در حالی اعلام میشود که نگرانیهایی در مورد امکان حضور تیم ملی ایران در جام جهانی به دلیل تحریمها و محدودیتهای مالی وجود داشت. در نهایت، گزارشها حاکی از آن است که کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل به تضعیف بیسابقه ماشین سرکوب جمهوری اسلامی انجام شده است.
این کاهش توان در همه سطوح، از رهبری و ساختار فرماندهی نهادهای امنیتی و نظامی تا نیروهای میدانی مانند کلانتریها و پایگاههای بسیج، مشاهده میشود. این موضوع میتواند تاثیرات قابل توجهی بر امنیت داخلی و سیاستهای منطقهای ایران داشته باشد. دولت بریتانیا نیز اعلام کرد چهارشنبه و پنجشنبه، نمایندگان نظامی بیش از ۳۰ کشور در لندن گردهم میآیند تا درباره تدوین ماموریت بینالمللی برای بازگشایی تنگه هرمز و حمایت از کشتیرانی، گفتوگو و برنامهریزی کنند.
این اقدام نشاندهنده تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و حفظ امنیت در منطقه خلیج فارس است
