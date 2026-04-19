همزمان با شکنندگی آتش‌بس احتمالی با ایران و تهدید به درگیری مجدد، وضعیت معیشتی کارگران در ایران رو به وخامت گراییده است. تحولات نظامی در منطقه و پیامدهای اقتصادی احتمالی، از جمله تشدید تحریم‌ها و اختلال در عرضه انرژی، نگرانی‌ها را در خصوص ثبات منطقه و وضعیت اقتصادی افزایش داده است.

یک مقام اسرائیل ی ضمن تأکید بر شکنندگی فوق‌العاده آتش‌بس پیشنهادی با ایران ، اعلام کرده است که در صورت شکست مذاکرات، اسرائیل آماده بازگشت به درگیری نظامی است. این مقام که سازمان پخش خبر اسرائیل به نقل از او گزارش داده، در عین حال ابراز بدبینی بیشتری نسبت به خوش‌بینی در مورد آینده آتش‌بس کرده است. وی در ادامه، فهرستی از مطالبات اسرائیل را که به عنوان خطوط قرمز غیرقابل چشم‌پوشی به آمریکا ارائه شده، تشریح کرده است.

این مطالبات شامل خروج اورانیوم، برچیدن تأسیسات غنی‌سازی در فردو، و جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران می‌شود. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق امنیتی اسرائیل و آمادگی این کشور برای اتخاذ رویکردهای قاطعانه‌تر در قبال برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است. در همین حال، روزنامه معاریو نیز به نقل از یک مقام نظامی اسرائیلی، حمله‌ای بسیار دردناک علیه ایران پس از پایان آتش‌بس را پیش‌بینی کرده است، که این خود نشان‌دهنده جدی بودن تهدیدات نظامی از سوی اسرائیل است. همزمان با این تنش‌های بین‌المللی، وضعیت کارگران در ایران با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در شرایطی اسف‌بار توصیف شده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای اعلام کرده است که سال ۱۴۰۵ در زیر شرایط جنگی قرار گرفته و وضعیت کار و معیشت کارگران و زحمت‌کشان در دوران جنگ و تداوم آن، وخیم و غیرقابل تحمل است. این تشکل به قربانی شدن کارگران در محیط کار و زندگی، بیکاری گسترده، دریافت دستمزدهایی چندین برابر زیر خط فقر، گسترش فضای امنیتی، و تداوم فریاد جنگ‌طلبی اشاره کرده که بر زندگی میلیون‌ها انسان رنج‌دیده سایه افکنده است. این کمیته همچنین به بیکاری و اخراج‌های گسترده، تخریب محل کار و زندگی، دستمزدهای تحقیرآمیز، فقر فزاینده، ناامنی در محیط کار، قراردادهای موقت و پیمانی، فشار و ارعاب پلیسی علیه فعالان کارگری و اجتماعی، بازداشت و زندانی‌کردن آنان، و نیز تداوم شرایط ویرانگر جنگ پرداخته و تأکید کرده که زندگی کارگران و زحمت‌کشان بیش از گذشته به قهقرا رفته است. در عرصه تحولات منطقه‌ای، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که یک سرباز این کشور در جریان درگیری در جنوب لبنان کشته شده و ۹ سرباز دیگر زخمی شده‌اند. این حادثه نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها و درگیری‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با بازنشر ویدیوهایی از دیوارنویسی یک معترض در ایران و همچنین تجمعات حامیان انقلاب ملی ایران در تروت سوشال، به نوعی حمایت خود را از تحولات داخلی ایران اعلام کرده است. در همین راستا، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داده که ناو هواپیمابر جرالد فورد، دریای مدیترانه را ترک کرده و در دریای سرخ مستقر شده است. این اقدام با هدف تقویت آمادگی نظامی برای احتمال حملات مجدد به ایران در صورت عدم تمدید آتش‌بس صورت گرفته است. میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، نیز با اشاره به وضعیت ذخایر نفت و بنزین ایران در صورت تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی، تأکید کرده است که "ساعت بنزینی، میز مذاکره واقعی است" و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند فشار قابل توجهی بر رژیم ایران وارد کند. او با اشاره به کسری ساختاری بنزین و افزایش مصرف در دوران جنگ، ابعاد بحران انرژی در ایران را تشریح کرده است. ملکی همچنین هشدار داده است که "ساعت نفت و بنزین مذاکره نمی‌کنند" و تحمل درد در این زمینه محدودیت‌های فیزیکی دارد. وی با محاسبه ذخایر و میزان مصرف، پیش‌بینی کرده است که در صورت اجرای کامل محاصره، ایران با کمبود شدید سوخت مواجه خواهد شد و این امر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توانایی رژیم برای جابه‌جایی نیروها، غذا و حفظ وفاداری داشته باشد. در همین راستا، دونالد ترامپ نیز در تروت سوشال، اسرائیل را متحدی بزرگ، شجاع، جسور، وفادار و باهوش برای آمریکا توصیف کرده و بر توانایی این کشور در مبارزه و پیروزی تأکید ورزیده است. در گزارشی دیگر، اکونومیست به پیامدهای مسدود شدن تنگه هرمز بر قیمت نفت، گاز طبیعی و کود پرداخته و پیش‌بینی کرده است که گرانی سوخت و کود منجر به کاهش برداشت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد، که این موضوع علاوه بر رانندگان، کشاورزان را نیز ناامید کرده است و برخی از آن‌ها را به کاهش کشت محصول یا استفاده کمتر از کود سوق داده است





