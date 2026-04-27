افزایش تنشها در تنگه هرمز پس از اقدامات ایران، واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی برانگیخته است. کاخ سفید اعلام کرده که ترامپ در حال بررسی پیشنهاد جدید تهران است. در همین حال، آلمان و بحرین خواستار پایان فوری اقدامات ایران در تنگه هرمز شدهاند و آمریکا نیز تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کرده است.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در خصوص پیشنهاد جدیدی که از سوی تهران ارائه شده است، با مشاوران ارشد امنیت ملی خود به بحث و تبادل نظر پرداخته است.
این در حالی است که تنشها در منطقه به دلیل اقدامات ایران در تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است. یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، اقدام ایران در مسدود کردن یا ایجاد اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام نه تنها کشورهای منطقه، بلکه اقتصاد جهانی را نیز با آسیبهای جدی مواجه خواهد ساخت.
وادهفول در ادامه بر لزوم پایان فوری این وضعیت از سوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و از نقش فعال بحرین در تلاشهای دیپلماتیک سازمان ملل متحد برای یافتن راه حلی سریع و مسالمتآمیز برای این بحران قدردانی نمود. عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین نیز در دیدار با وادهفول بر همین موضوع تاکید کرده است.
در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در پیامی تند در شبکه ایکس، فرماندهان باقیمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با عبارتی تحقیرآمیز توصیف کرد و مدعی شد که صنعت نفت ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی آمریکا در حال فروپاشی است و تولید خود را به شدت از دست داده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایران بارها تحریمهای آمریکا را غیرقانونی و ناقض حقوق بینالملل خوانده است.
در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نماینده نیوزیلند حملات جمهوری اسلامی ایران به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز را به شدت محکوم کرد. در مقابل، سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، با رد این اتهامات، اعلام کرد که ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و به آن پایبند نیست، بلکه تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده باشند.
ایروانی همچنین مدعی شد که ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگی بیپایه و غیرقانونی علیه ایران به راه انداختهاند و تنگه هرمز به طور فزایندهای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرد. نماینده مصر در شورای امنیت نیز بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در گذرگاههای بینالمللی تاکید کرد و هرگونه تهدید یا اختلال در این زمینه را رد نمود.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داد که هرگونه تجارت با خطوط هوایی ایرانی تحریمشده، خطر تحریم شدن توسط ایالات متحده را به همراه خواهد داشت. بسنت تاکید کرد که دولتهای خارجی باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارائه هرگونه خدمات، از جمله سوخت، پذیرایی، هزینههای فرود و تعمیر و نگهداری، به این هواپیماها انجام دهند.
او همچنین اعلام کرد که وزارت خزانهداری آمریکا به اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه همکاری با نهادهای ایرانی، علیه اشخاص ثالث نیز اقدام خواهد کرد. در بیانیهای از سوی آمریکا، بستن تنگه هرمز و ادامه حملات در آن به عنوان تهدیدی برای امنیت بینالمللی تلقی شده و بر لزوم بازگشایی فوری این تنگه و حفظ آزادی کشتیرانی در آن تاکید شده است.
در تحولات سیاسی عراق، ائتلاف احزاب سیاسی شیعه، «چارچوب هماهنگی»، علی الزیدی را به عنوان نامزد خود برای سمت نخستوزیری معرفی کرده است. رییسجمهور عراق نیز با الزیدی دیدار کرده و از او خواسته است تا در مدت ۳۰ روز کابینه خود را تشکیل دهد.
در بریتانیا نیز نخستوزیر، کییر استارمر، در مصاحبه با اسکای نیوز هشدار داد که جنگ با ایران میتواند بر زندگی روزمره مردم بریتانیا تاثیر بگذارد و تصمیم عدم ورود به این جنگ را تصمیمی درست ارزیابی کرد، اما بر لزوم محافظت از مردم بریتانیا در برابر پیامدهای احتمالی این درگیری تاکید نمود
تنگه هرمز ایران آمریکا تحریم ترامپ شورای امنیت بحرین آلمان عراق نفت