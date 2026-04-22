گزارشی جامع از تحولات نظامی و سیاسی ناشی از درگیری‌های گسترده میان ائتلاف آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر بازارهای جهانی و ثبات منطقه.

در تاریخ نهم اسفند ۱۴۰۴، با آغاز عملیات‌های نظامی گسترده که از سوی اسرائیل با نام غرش شیران و از سوی ایالات متحده با عنوان خشم حماسی شناخته شد، فصل جدیدی از تنش‌های نظامی در منطقه خاورمیانه گشوده شد. این حملات که با هدف تغییر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی طراحی شده بود، به مرگ علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی و تعدادی از مقامات عالی‌رتبه نظامی و سیاسی ایران منجر شد.

این واقعه شوک بزرگی به بدنه حاکمیت وارد کرد و بلافاصله پس از گذشت یک هفته از مرگ رهبر پیشین، مجلس خبرگان رهبری در اقدامی فوری، مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی منصوب کرد. در مقابل، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز با حملات موشکی و پهپادی به مواضع اسرائیل و چندین کشور حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت و حتی آذربایجان، واکنشی تهاجمی نشان دادند که ابعاد بحران را به سطحی منطقه‌ای و فراتر از مرزهای ایران رساند. در حالی که جهان در انتظار گسترش بمباران‌ها علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران همچون نیروگاه‌ها و پل‌های استراتژیک بود، تنها ساعاتی پیش از پایان اولتیماتوم دونالد ترامپ، یک توافق آتش‌بس دو هفته‌ای میان واشنگتن و تهران برقرار شد. این توافق که در روز نوزدهم فروردین‌ماه حاصل شد، به طور موقت از شدت درگیری‌ها کاست. بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت و صعود شاخص‌های بازارهای مالی آمریکا، از اولین دستاوردهای این توقف موقت درگیری‌ها بود. با این حال، دونالد ترامپ با لحنی قاطع تأکید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق‌های نهایی تا تاریخ دوم اردیبهشت، حملات با شدتی بیش از پیش از سر گرفته خواهد شد. همزمان با این تهدیدها، تهران هرگونه مذاکره بر سر انتقال اورانیوم غنی‌شده را رد کرد و قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز در واکنشی تلافی‌جویانه، تهدید به بستن مجدد مسیر ترانزیت انرژی در تنگه هرمز کرد که این خود نشان‌دهنده تداوم شکاف‌های عمیق میان دو طرف است. در تحولی تازه، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال اعلام کرد که به دنبال درخواست‌های رسمی مقامات پاکستان مبنی بر فراهم‌سازی فرصتی برای دستیابی به یک اجماع داخلی در ایران، تصمیم گرفته است آتش‌بس را به صورت موقت تمدید کند. ترامپ با اشاره به وجود چنددستگی در میان بدنه حاکمیت ایران، تأکید کرد که نیروهای نظامی آمریکا همچنان به محاصره بنادر و مراکز حیاتی ایران ادامه خواهند داد تا از هر نظر برای اقدامات آتی در حالت آماده‌باش باقی بمانند. پیش از این، اخبار ضد و نقیضی از لغو سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به پاکستان مخابره شده بود که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماتیک در پشت صحنه این درگیری‌هاست. در داخل ایران نیز، فشار بر منتقدان و استفاده از مفاد قانونی نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی برای توقیف دارایی‌ها، فضای سیاسی را بیش از هر زمان دیگری در برزخ میان جنگ و سرکوب داخلی قرار داده است. در حالی که دنیا چشم به نتایج دیپلماتیک این آتش‌بس دارد، ناظران بین‌المللی همچنان نسبت به تداوم احتمالی درگیری‌ها هشدار می‌دهند





