تحلیل جامع از وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا، اتهامات کشورهای عربی در سازمان ملل، تحرکات نظامی فرانسه در خلیج فارس و تلاش‌های دیپلماتیک ایران در چین برای دستیابی به صلح منطقه‌ای.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحولات اخیر و فضای پیچیده مذاکرات بین‌المللی، دیدگاه‌های مهمی را مطرح کرد. او با تاکید بر این موضوع که مفهوم مذاکره تنها یک تبادل کلامی ساده نیست، تصریح کرد که هرگونه گفتگو برای حل اختلافات باید مستلزم تلاشی واقعی و صادقانه برای مشارکت در گفتگوها باشد تا بتواند به نتایجی سازنده منجر شود.

بقایی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، با استناد به رویه حقوقی و حکم اول آوریل سال ۲۰۱۱ دیوان بین‌المللی دادگستری، خاطرنشان کرد که مبنای هرگونه مذاکره موثر، وجود حسن نیت در طرفین است. او تاکید کرد که هرگونه رایزنی زمانی می‌تواند در زمره مذاکرات قرار گیرد که طرف‌های درگیر با نیتی واقعی برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار و عادلانه در آن حضور یابند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند در حال بررسی دقیق تازه‌ترین پیشنهاد ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی هستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد این طرح از طریق پاکستان، که در حال حاضر به عنوان واسطه‌ای میان تهران و واشینگتن عمل می‌کند، منتقل خواهد کرد. این روند نشان‌دهنده تلاش برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک در میانه‌ی تنش‌های شدید است.

در همین حال، فضای سازمان ملل متحد شاهد تشدید مواضع تند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علیه ایران بود. در آستانه برگزاری یک نشست غیرعلنی در شورای امنیت سازمان ملل، نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی صراحتا ایران را به تشدید تنش‌ها در منطقه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی متهم کردند. جمال فارس الرویعی، نماینده دائم بحرین، تاکید کرد که اقدامات ایران نیازمند پاسخی قاطع و سخت‌گیرانه از سوی جامعه جهانی است تا از تکرار چنین رفتارهایی جلوگیری شود.

از سوی دیگر، محمد ابوشهاب، نماینده دائم امارات متحده عربی، با بیان اینکه تهران مسیر تشدید تنش را برگزیده است، افزود که عدم پایبندی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت کاملاً مشهود است. او همچنین ایران را به باج‌گیری از اقتصاد جهانی متهم کرد و مدعی شد که رفتارهای ایران در تنگه هرمز تأثیرات منفی گسترده‌ای بر بازارهای انرژی و امنیت کشتیرانی داشته است.

این نشست که با مدیریت بحرین و تحت عنوان تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شد، بر محور تنش‌های مربوط به تنگه هرمز و حملات اخیر به امارات متمرکز بود. در واکنش به این فشارها، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در بالاترتین سطح آمادگی و هوشیاری قرار دارند تا در برابر هرگونه تهدید احتمالی، بازدارندگی لازم را اعمال کنند. در سطح نظامی و استراتژیک، تحرکات کشورهای غربی در منطقه شتاب گرفته است.

ارتش فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل در راستای همکاری‌های مشترک با بریتانیا و برای آماده‌سازی یک ماموریت احتمالی جهت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، از کانال سوئز عبور کرده و به سوی دریای سرخ و خلیج عدن در حرکت است. این ناوگروه که توانایی استقرار طولانی‌مدت در دریا را دارد، پیش از این در شرق مدیترانه مستقر شده بود و اکنون تغییر مکان آن نشان‌دهنده افزایش حضور نظامی غرب در نزدیکی آب‌های ایران است.

همزمان، در جبهه اسرائیل، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بنیامین نتانیاهو در تماس‌های مستمر با دونالد ترامپ است و از مواضع او در قبال ایران غافلگیر نشده است. ایال زمیر، رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، در بازدید از جنوب لبنان هشدار داد که ارتش اسرائیل لیستی از اهداف استراتژیک در داخل خاک ایران را برای حمله احتمالی آماده کرده است و در صورت از سرگیری جنگ، آمادگی کامل برای تضعیف رژیم ایران و تعمیق دستاوردهای نظامی خود را دارد و در این مسیر هماهنگی نزدیکی با ارتش ایالات متحده برقرار است.

در مقابل این فشارهای نظامی و سیاسی، دیپلماسی ایران در شرق آسیا فعال‌تر شده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر خود به پکن با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دیدار کرد و این گفتگوها را سازنده توصیف نمود. عراقچی با ابراز قدردانی از پیشنهاد چهار ماده‌ای چین برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اعتماد ایران به نقش مثبت چین در توقف جنگ تاکید کرد.

او از چین خواست تا از ایجاد یک ساختار امنیتی و توسعه‌ای جدید در منطقه پس از پایان جنگ حمایت کند. تحلیل‌گران معتقدند زمان‌بندی سفر عراقچی به پکن، درست پیش از سفر برنامه‌ریزی شده دونالد ترامپ به چین در اواخر ماه اردیبهشت، یک حرکت استراتژیک است تا ایران پیش از دیدار رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، زمینه‌های لازم برای یک توافق یا میانجی‌گری چینی را فراهم کند.

این تقابل میان تهدیدات نظامی اسرائیل و فرانسه از یک سو، و تلاش‌های دیپلماتیک ایران در چین از سوی دیگر، خاورمیانه را در وضعیتی حساس قرار داده است که در آن هرگونه اشتباه محاسباتی می‌تواند منجر به یک درگیری گسترده شود، در حالی که مسیرهای دیپلماتیک همچنان به عنوان تنها راه نجات برای جلوگیری از یک فاجعه منطقه‌ای باز هستند





