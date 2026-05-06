بررسی جامع حملات موشکی به اقلیم کردستان، واکنشهای نظامی ایالات متحده، نوسانات اقتصادی بورس وال استریت در پی امید به توافق و وضعیت وخیم حقوق بشری در زندان قزلحصار.
گزارشهای اخیر سازمان حقوق بشر ی هانا نشاندهنده تشدید تنشهای نظامی در منطقه است. جمهوری اسلامی با بهکارگیری موشکها، کمپ بالیسان متعلق به حزب کومله را در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد.
این حملات تنها به یک مورد محدود نشد و بر اساس گزارشهای رسیده، حملات موشکی متوالی به این مرکز صورت گرفته است. همچنین، استفاده از پهپادها برای هدف قرار دادن کمپ زهویه سپی که محل سکونت خانوادههای وابسته به حزب دموکرات کردستان در خاک اقلیم کردستان است، نگرانیهای جدی را در مورد امنیت غیرنظامیان و نقض حاکمیت ملی در این منطقه ایجاد کرده است.
در همین حال، تحرکات نظامی ایالات متحده نیز در منطقه افزایش یافته و بر اساس گزارش شبکههای خبری العربیه و الحدث، جنگندههای آمریکایی موفق به سرنگونی دو پهپاد در منطقه شقلاوه در استان اربیل شدهاند. این فضای متشنج در حالی شکل گرفته است که وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر نقش سازمان ملل به عنوان مکانی برای حل مسالمتآمیز مناقشات جهانی، ایران را به دلیل تهدیدات علیه کشتیرانی در تنگه هرمز به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
ایالات متحده در کنار متحدانی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر در حال تدوین قطعنامهای در شورای امنیت است تا آزادی دریانوردی در این آبراه حیاتی را تضمین کند. در مقابل این فضای نظامی و متشنج، یک تضاد آشکار در فضای دیپلماتیک و اقتصادی جهانی مشاهده میشود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی امیدوارکننده اعلام کرد که گفتگوهای بسیار خوبی با مقامهای جمهوری اسلامی صورت گرفته و دستیابی به یک توافق جامع بسیار محتمل است.
اگرچه او تأکید کرد که ضربالاجل خاصی برای این مذاکرات وجود ندارد، اما این سیگنالهای مثبت تأثیر فوری بر بازارهای مالی جهانی گذاشت. شاخصهای اصلی بورس وال استریت به رکوردهای تازهای دست یافتند؛ به گونهای که شاخص داوجونز با افزایش ۱.۵ درصدی به ۷۳۶۴.۹۹ و شاخص نزدک که بر بخش فناوری متمرکز است، با جهش ۲ درصدی به ۲۵۸۳۸.۹۴ رسیدند. همچنین قیمت جهانی نفت در پی امید به صلح میان واشنگتن و تهران کاهش یافت.
با این حال، این کاهش قیمت نفت خام لزوماً به نفع مصرفکنندگان نهایی در داخل آمریکا نبود. بر اساس گزارش شبکه سیبیاس، قیمت بنزین به طور متوسط به ۴.۵۴ دلار در گالن رسید که بالاترین میزان از تابستان ۲۰۲۲ است. این موضوع نشاندهنده گسست میان قیمت نفت خام و قیمت نهایی در پمپهای بنزین است که ریشهاش را در اختلالات جریان نفت خاورمیانه و افزایش هزینههای رانندگان دارد.
در داخل مرزهای ایران، گزارشهای تکاندهندهای از وضعیت زندانیان منتشر شده است که ابعاد انسانی بحران را نشان میدهد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که زندانیان زندان قزلحصار کرج در روزهای گذشته با خشونتهای سیستماتیک مأموران و کمبود شدید اقلام اساسی خوراکی و دارویی مواجه بودهاند. استفاده از لولههای پلیاتیلن برای ضرب و جرح شدید زندانیان در واحد چهار و انتقال زندانبانانی با سابقه اعمال خشونت به این بخش، شرایط را وخیمتر کرده است.
در واحد سه، فشار معیشتی به حدی رسیده که هزینه حداقلی هر زندانی به هفتهای هفت میلیون تومان افزایش یافته و حتی دسترسی به آب معدنی نایاب شده است. بخش بزرگی از این زندانیان، محکومان مواد مخدر هستند که خود را قربانی بیکاری و شرایط بد اقتصادی میدانند.
یکی از این زندانیان با استیصال بیان کرد که آنها برای یک لقمه نان مجبور به بازی با جان خود شدهاند و اکنون با سایه اعدام و دوری از خانوادههایشان دست و پنجه نرم میکنند. این وضعیت نشاندهنده بحران عمیق حقوق بشری در سیستم زندانهای ایران است. در نهایت، ابعاد فنی هرگونه توافق احتمالی نیز مورد بحث تحلیلگران است.
دیوید آلبرایت، رئیس موسسه علوم و امنیت بینالمللی، معتقد است هر توافقی با جمهوری اسلامی باید شامل خروج کامل تمام ۱۰ تن اورانیوم غنیشده از ایران باشد و نه فقط ذخایر با غنای بالا، تا تضمینهای امنیتی واقعی ایجاد شود. در حالی که در فضای داخلی ایران، آمارهای بورس انرژی قیمتهای متفاوتی را برای بنزین ویژه ثبت کرده است که نشاندهنده تفاوتهای فاحش در مدیریت منابع انرژی است.
مجموع بنزین عرضه شده در بورس انرژی در بازه زمانی اول سال جاری تا ۱۵ اردیبهشت، قیمتهایی را ثبت کرده که با واقعیتهای اقتصادی جامعه و فشار تورمی در تضاد است. این مجموعهای از وقایع، از حملات موشکی در اقلیم کردستان تا رکورد بورس وال استریت و تراژدیهای انسانی در زندان قزلحصار، تصویری پیچیده و متناقض از تلاطمهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان را ترسیم میکند
