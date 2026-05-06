در حالی که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وارد پکن شد، تنشهای منطقهای و بینالمللی به دلیل حمله به کشتی در خلیج فارس و واکنشهای جهانی افزایش یافته است. دولتهای مختلف از جمله آلمان و عربستان سعودی به این موضوع واکنش نشان دادهاند و آمریکا نیز از توطئههای خود در منطقه سخن میگوید. این در حالی است که در داخل ایران نیز واکنشهایی به این حوادث دیده میشود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، ساعت سه بامداد ۱۶ فروردین چهارشنبه وارد پکن شد. این سفر در حالی انجام میشود که تنشهای منطقهای و بینالمللی در اوج است.
شبکه سیبیاس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه این کشتی زخمی شدند. این دو مقام آمریکایی اعلام کردند یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس احتمالا با یک موشک کروز زمینپایه هدف قرار گرفته و در نتیجه چند نفر از خدمه فیلیپینی آن زخمی شدهاند.
به گفته این مقامها، این حمله به کشتی «سیجیام سن آنتونیو» — که متعلق به یک شرکت فرانسوی است — اواخر شامگاه سهشنبه به وقت محلی رخ داده است. بر اساس دادههای عمومی ردیابی کشتیها، این کشتی تا ظهر سهشنبه در نزدیکی دبی بوده، اما مشخص نیست که از آن زمان تاکنون جابهجا شده یا نه. براساس این گزارشها، صداهای انفجار در حوالی ساعت ۴ بامداد بهوقت ایران شنیده شد.
در پی انتشار این گزارشها، روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای شنیدهشده در جزیره قشم ناشی از مقابله با ریزپرندهها و پهپادهای شناسایی بوده است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفت: «تهران دیگر نباید منطقه و کل جهان را گروگان بگیرد و برنامه هستهای نظامیاش باید بهطور کامل و برای همیشه متوقف شود. » صدراعظم آلمان گفت: «جمهوری اسلامی نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای ما در منطقه انجام دهد.
» دولت عربستان سعودی در نشست سهشنبه خود به ریاست محمد بن سلمان، تاکید کرد که عبور کشتیها از تنگه هرمز باید هرچه زودتر و بدون هیچ محدودیتی تضمین شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد: «بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها، موفقیت نظامی فوقالعادهای که در طول کمپین علیه کشور ایران داشتهایم و علاوه بر این، این واقعیت که پیشرفت بزرگی در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده است، ما به طور متقابل توافق کردهایم که در حالی که محاصره به طور کامل و موثر باقی خواهد ماند، پروژه آزادی (حرکت کشتیها از طریق تنگه هرمز) برای مدت کوتاهی متوقف شود تا ببینیم آیا این توافق میتواند نهایی و امضا شود یا خیر.
» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین و درگیریها با جمهوری اسلامی گفتوگو کرد. بهگزارش رویترز این تماس به درخواست لاوروف انجام شد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رییسجمهوری آمریکا، وزیر جنگ و رییس ستاد ارتش آمریکا یک ویژگی مشترک دارند: خیالبافیهایشان را بهجای دستاورد جا میزنند.
» در محله ایرانی-آمریکایی وستوود لسآنجلس، دیوارنویسیهایی در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه DISO دیده شده که نگرانیها درباره ایجاد ارعاب علیه مخالفان حکومت و تشدید تنشهای سیاسی را افزایش داده است. گروه DISO پیشتر مواضع حامی فلسطین و ضد اسرائیلی داشته است. بنیامین نتانیاهو، سهشنبه در توییتی نوشت: در لبنان همچنان به انهدام صدها شبهنظامی و تخریب زیرساختهای تروریستی ادامه میدهیم
تنشهای منطقهای خلیج فارس هجوم به کشتی واکنشهای جهانی ایران