مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، ایران را به گروگان گرفتن اقتصاد جهان برای حفظ برنامه هسته‌ای غیرقانونی خود متهم کرد. همزمان، ارتش اسرائیل به ساکنان جنوب لبنان هشدار داده و آمریکا از تغییر مسیر یک کشتی تجاری در دریای عمان خبر داده است. در داخل ایران نیز، فعالان صنفی معلمان با اتهامات امنیتی روبرو شده‌اند، در حالی که کشورهای گروه هفت بر لزوم کاهش هزینه‌های جنگ در خاورمیانه و حرکت به سوی صلح پایدار تأکید کرده‌اند. ایران نیز از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها استقبال کرده است.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل ، با اشاره به ۴۷ سال پیش که حکومت ایران آمریکایی‌ها را به گروگان گرفت، امروز این حکومت را به گروگان گرفتن اقتصاد جهان برای پیشبرد برنامه هسته‌ای غیرقانونی خود متهم کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای رو به افزایش است. در همین راستا، ارتش اسرائیل به ساکنان جنوب لبنان هشدار داده تا به جنوب رودخانه لیتانی نقل مکان نکنند.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور در چارچوب محاصره سواحل جنوبی ایران، مسیر یک کشتی تجاری را در دریای عمان تغییر داده است. سنتکام با انتشار فایلی صوتی از هشدار ناوشکن مایکل مورفی و ویدیویی ضبط شده از بالگرد بر فراز دریای عمان، جزئیات این عملیات را تشریح کرد. این اقدامات همزمان با گزارش‌هایی مبنی بر شنیده شدن صدای تیراندازی هوایی در بیروت، پایتخت لبنان، و تلاش خانواده‌های آواره برای بازگشت به خانه‌هایشان در جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت، علی‌رغم هشدارهای مقامات مبنی بر عدم پایداری آتش‌بس، صورت می‌گیرد. ارتش لبنان نیز به مردم هشدار داده است که از بازگشت به روستاهای جنوب این کشور و نزدیک شدن به مناطق درگیری خودداری کنند و بر ضرورت پایبندی به دستورالعمل‌های نظامی برای حفظ امنیت تأکید کرده است. همچنین، به دلیل احتمال باقی ماندن مهمات منفجر نشده و اشیاء مشکوک پس از درگیری، احتیاط فراوان توصیه شده است. در حوزه داخلی ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر از تفهیم اتهام سیامک چهرازی، معلم و فعال صنفی معلمان در استان خوزستان، به «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و امضای بیانیه» در بازپرسی شعبه ۱۲ دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی این استان داده است. قرار بازداشت وی یک ماهه بوده و او هم اکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شود. همچنین، کانال چالش صنفی معلمان از بازداشت محمدعلی زحمتکش، عضو انجمن صنفی معلمان فارس، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش خبر داده است. این وقایع در حالی رخ می‌دهد که وزرای دارایی کشورهای گروه هفت در حاشیه جلسات صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در واشینگتن، بر لزوم کاهش هزینه‌های جنگ طولانی مدت در خاورمیانه برای اقتصاد جهانی و تأکید مجدد بر نیاز مبرم به حرکت به سوی صلح پایدار توافق کردند. بر اساس بیانیه‌ای که توسط وزارت دارایی فرانسه منتشر شد، بحث و تبادل نظر در خصوص تأمین زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی و حمایت از اوکراین در مواجهه با تجاوزات روسیه نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در همین حال، ورود آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله به مرحله اجرا، که طبق جدول زمانی اعلام شده توسط رئیس‌جمهوری ایالات متحده صورت گرفت، با شلیک پنج موشک از سوی حزب‌الله به سمت منطقه جلیله در شمال اسرائیل، دقایقی پیش از مهلت مقرر، همراه بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در روز چهارشنبه بیش از ۳۸۰ هدف حزب‌الله را در جنوب کشور مورد حمله قرار داده و همچنان در حالت آماده‌باش بالا باقی مانده است. در تحلیل این تحولات، انستیتو واشینگتن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار ادامه فشار آمریکا بر دولت عراق برای مقابله با گروه‌های نیابتی تهران و همچنین جستجوی راه‌های دیگر فشار، از جمله هدف قرار دادن تأمین مالی شبه‌نظامیان، پایان دادن به تأمین مالی غیرمستقیم آن‌ها، ارزیابی مجدد کمک‌های امنیتی و درخواست کمک از کشورهای عربی شد. در سوی دیگر، امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، ضمن استقبال و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای «پایان پایدار به این جنگ غیرقانونی و بی‌دلیل» توسط کشورهایی چون پاکستان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، چین و روسیه، اعلام کرد که ایران با وجود بی‌اعتمادی عمیق به ایالات متحده، با حسن نیت و احتیاط خوش‌بینانه وارد مذاکرات می‌شود. ایروانی تأکید کرد که در صورت اتخاذ رویکردی منطقی و سازنده از سوی آمریکا و خودداری از طرح خواسته‌های مغایر با قوانین بین‌المللی، این مذاکرات می‌تواند به نتایج معناداری منجر شود. او روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل، این دیدگاه را بیان داشت





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران سازمان ملل اسرائیل لبنان اقتصاد جهانی

United States Latest News, United States Headlines