افزایش تنش‌ها در خاورمیانه با اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی، قطع ارتباطات دیپلماتیک، و افزایش قیمت نفت همراه است. روسیه از این بحران سود می‌برد و تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد.

مارکو روبیو، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ، جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات «تروریستی» با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز متهم کرد. وی در این باره گفت: «متاسفانه کل جهان تحت تاثیر قرار گرفته است، زیرا ایران با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ، هر قانونی را نقض می‌کند.» روبیو تاکید کرد: «این مشکل بزرگی برای جهان است. این رژیم به قوانین و قواعد اعتقادی ندارد و حامی دولتی تروریسم است.

» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه پس از حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد موشک‌هایی را که از سوی جمهوری اسلامی به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بودند، شناسایی کرده است. ارتش اسرائیل افزود که سیستم‌های دفاعی در حال رهگیری این تهدید هستند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ویدئویی به دست ایران اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهد روز سه‌شنبه کشتی‌سازی و صنایع دریایی جمهوری اسلامی در خرمشهر هدف حملات قرار گرفت. در این میان، تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد. پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز به تصویب نرسید. این قطعنامه که از سوی آمریکا و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس حمایت می‌شد، با وتوی روسیه و چین مواجه شد. وزیر خارجه بحرین در نشست شورای امنیت تاکید کرد که امنیت تنگه هرمز یک مسئولیت مشترک بین‌المللی است و جمهوری اسلامی حق ندارد این آبراه مهم را به روی کشتیرانی بین‌المللی ببندد. او افزود: «کشورهای خلیج فارس منبع اصلی تامین انرژی جهان هستند و این موضوع اهمیت بین‌المللی تنگه هرمز را دوچندان می‌کند.» از سوی دیگر، تحولات اقتصادی ناشی از این تنش‌ها نیز قابل توجه است. بر اساس محاسبات اتاق بازرگانی خارجی آلمان–روسیه، روسیه به دلیل انسداد احتمالی تنگه هرمز، به میلیاردها درآمد بیشتر دست یافته است. این نهاد اعلام کرد که سود روسیه از صادرات نفت، گاز و کود شیمیایی به بیش از ۱۰ میلیارد یورو در ماه رسیده است. ماتیاس شپ، رییس این اتاق، به خبرگزاری آلمان گفت: «روسیه در نتیجه جنگ جدید در خاورمیانه، برنده بزرگ این بحران است.» میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه نیز اظهار داشت که این درگیری فرصت‌های تازه‌ای برای مسکو ایجاد کرده و این کشور ظرفیت آن را دارد که صادرات جهانی خود در حوزه انرژی، مواد خام و مواد غذایی را به‌سرعت افزایش دهد. در این میان، تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران همچنان ادامه دارد. رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد که جمهوری اسلامی همچنان بر پیش‌شرط‌های خود اصرار دارد و تماس‌ها با تهران ادامه دارد. این منابع افزودند که تلاش‌ها برای آوردن آمریکا و ایران به میز مذاکره ادامه دارد. یک مقام پاکستانی به این خبرگزاری گفت: «در صورت گسترش جنگ بر اساس تفاهمنامه دفاعی در کنار عربستان سعودی خواهیم ایستاد.» وال‌ استریت ژورنال به نقل از مقامات خاورمیانه گزارش داد که جمهوری اسلامی «ارتباط مستقیم دیپلماتیک» با آمریکا را قطع کرده است. با این حال، بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی گفت‌وگوهایش با میانجی‌ها را قطع نکرده است. یکی از مقامات گفت: «ایران قصد داشت با قطع ارتباطات، سیگنالی از نارضایتی و سرپیچی ارسال کند.» در همین حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا، نیز اظهاراتی داشته است که نشان‌دهنده احتمال تحولات مهم در آینده است. جی‌دی ونس، معاون او، اعلام کرد: «این جنگ به‌زودی به پایان خواهد رسید. ما مذاکرات را تا پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط رییس‌جمهور ترامپ برای ایران ادامه خواهیم داد.» هم‌زمان، وزارت خارجه آمریکا به شهروندان آمریکایی در بحرین هشدار داد که در مکان‌های امن بمانند. پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله احتمالی آمریکا به جزیره خارک، قیمت نفت آمریکا بیش از ۲ درصد افزایش یافت. نفت وست تگزاس اینترمدیت، برای تحویل در ماه مه با رشد ۲.۱ درصدی به ۱۱۴.۷۱ دلار در هر بشکه رسید. شاخص بین‌المللی نفت برنت نیز با افزایش ۰.۴ درصدی به ۱۱۰.۲۲ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت نفت نشان‌دهنده نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه انرژی است که می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. این وضعیت پیچیده، نیازمند راه‌حل‌های دیپلماتیک و تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه است





