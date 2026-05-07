بررسی جامع حملات نظامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، موضع کشورهای حوزه خلیج فارس و رویکرد دوگانه دونالد ترامپ در میان مذاکرات احتمالی و تهدید به بمباران شدید ایران.

در فضای پرتنش خاورمیانه ، تحولات اخیر نشان‌دهنده یک رویارویی پیچیده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران است که ابعاد آن از درگیری‌های نظامی مستقیم تا فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی گسترش یافته است.

در همین راستا، وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای رسمی و صریح، همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود را با امارات متحده عربی اعلام کرد و حمایت کامل این کشور از تمامی اقدامات مشروع برای حفظ حاکمیت ملی و محافظت از امنیت و ثبات امارات را تایید نمود. بحرین در این بیانیه با رد قاطع تمامی اتهامات و اظهارات نادرست ایران که هدف آن‌ها تضعیف استقلال تصمیم‌گیری ملی امارات است، خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به قواعد حقوق بین‌الملل شد.

این کشور به‌طور ویژه بر لزوم احترام به حاکمیت کشورهای منطقه، توقف هرگونه خصومت و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد تا از تشدید تنش‌ها در این منطقه استراتژیک جلوگیری شود. از سوی دیگر، تحلیل‌های جدیدی که توسط روزنامه واشینگتن‌پست بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده، ابعاد تازه‌ای از خسارات وارد شده به زیرساخت‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش، حملات هوایی جمهوری اسلامی توانسته است به دست‌کم ۲۲۸ سازه یا قطعه تجهیزاتی در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آسیب برساند یا آن‌ها را به‌طور کامل نابود کند. این خسارات شامل آشیانه‌های هواپیما، انبارهای سوخت، محل استقرار نیروها و تجهیزات حیاتی راداری و پدافند هوایی است.

اگرچه کارشناسان نظامی معتقدند این حملات تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر توان کلی بمباران آمریکا نداشته است، اما باعث شد تا برخی پایگاه‌ها برای استقرار عادی نیروها ناامن شوند و فرماندهان آمریکایی مجبور به تخلیه بخشی از نیروهای خود گردند. نکته قابل توجه در این میان، محدودیت‌های شدید دولت آمریکا در انتشار تصاویر تجاری ماهواره‌ای از این منطقه است، در حالی که رسانه‌های وابسته به ایران به‌طور منظم تصاویری با وضوح بالا از تخریب‌ها منتشر می‌کنند.

همزمان، گزارش‌هایی از مجروح شدن سربازان اسرائیلی در اثر حملات پهپادی انتحاری نیز به این فضای ناامن افزوده است. در سطح سیاسی و استراتژیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، رویکردی دوگانه را دنبال می‌کند.

او در مصاحبه‌ای با شبکه پی‌بی‌اس اشاره کرد که احتمال دستیابی به توافقی با رژیم ایران پیش از سفر او به پکن برای دیدار با شی جین‌پینگ وجود دارد، اما بلافاصله هشدار داد که در صورت عدم موفقیت مذاکرات، ایالات متحده به بمباران‌های شدید باز خواهد گشت. ترامپ همچنین با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی تروت سوشال، سعی کرد مدت زمان کوتاه درگیری با ایران را در مقایسه با جنگ‌های طولانی‌مدت آمریکا در ویتنام، عراق و افغانستان برجسته کند تا کارآمدی استراتژی خود را به نمایش بگذارد.

این در حالی است که روابط او با نهادهای مذهبی و دیپلماتیک جهانی نیز متشنج شده است؛ به گونه‌ای که دیدار مارکو روبیو با مقامات واتیکان و پاپ لئو در رم، به دلیل انتقادات پاپ از جنگ ایران و سیاست‌های مهاجرتی ترامپ، احتمالا با تنش همراه خواهد بود. در نهایت، تحلیل‌گران جمهوری‌خواه مانند نیوت گینگریچ معتقدند که فشارهای اقتصادی فزاینده در حال رساندن جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه است و این فشارها را ابزاری کلیدی برای وادار کردن ایران به پذیرش توافقات جدید می‌دانند، در حالی که سنتکام با نمایش توانمندی‌های لجستیکی هواپیماهای سی-۱۷، آمادگی نظامی آمریکا را برای هرگونه ماموریت سریع در منطقه به رخ می‌کشد





