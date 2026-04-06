در پی کشته شدن اصغر باقری، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه، و اعلام ضرب‌الاجل نهایی از سوی پرزیدنت ترامپ، تنش‌ها در منطقه خاورمیانه افزایش یافته است. اسرائیل همچنین از حذف مجید خادمی، از رهبران سپاه، خبر داده است و آمریکا و اسرائیل فهرست اهداف راهبردی در ایران را نهایی کرده‌اند.

🔴 پرزیدنت ترامپ : ضرب‌الاجل سه‌شنبه «نهایی» است و رژیم ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت؛ کاخ سفید: «آتش‌بس ۴۵ روزه» فقط یک ایده است.\ اصغر باقری، فرمانده واحد عملیات ویژه نیروی قدس سپاه، توسط ارتش دفاعی اسرائیل کشته شده است. این خبر روز دوشنبه اعلام شد و تنش‌ها را در منطقه تشدید کرد. بنا بر اعلام ارتش اسرائیل ، اصغر باقری «فرمانده یگان عملیات ویژه نیروی قدس (۸۴۰)» بوده و در عملیات‌های متعددی علیه اسرائیل و منافع آمریکا در سراسر جهان نقش داشته است.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که باقری سال‌ها در سمت‌های ارشد نیروی قدس خدمت کرده و مسئولیت حملات مختلفی را بر عهده داشته است. یگان ۸۴۰ تحت فرماندهی باقری، با همکاری نیروهای سوری وابسته به بشار اسد، عملیات‌هایی را علیه سربازان اسرائیلی در مرز سوریه انجام داده بود. همچنین، باقری تلاش می‌کرد با انتقال سلاح از ایران به داخل خاک اسرائیل، غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار دهد. این اقدامات نشان‌دهنده یک تلاش هدفمند برای بی‌ثبات کردن منطقه و تهدید امنیت اسرائیل است. اسرائیل این اقدامات را به شدت محکوم کرده و اعلام کرده است که به حفاظت از شهروندان خود ادامه خواهد داد.\همچنین، اسرائیل از حذف مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نیز خبر داد و او را «یکی از سه چهره‌ اصلی در رأس قدرت سپاه» معرفی کرد. این خبرها نشان‌دهنده یک سری اقدامات امنیتی و اطلاعاتی گسترده در منطقه است که می‌تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به این تحولات گفت که «رهبران رژیم تروریستی ایران از ترس ما مدام پنهان می‌شوند، اما نمی‌دانند هر کجا بروند ما پشت سرشان هستیم.» این اظهارات نشان‌دهنده عزم اسرائیل برای مقابله با تهدیدات امنیتی ایران است. نشریه جروزالم‌پست گزارش داده است که اسرائیل و آمریکا فهرست «اهداف راهبردی» در ایران را نهایی کرده‌اند. این خبر حاکی از همکاری نزدیک میان دو کشور در زمینه مسائل امنیتی و تلاش برای محدود کردن فعالیت‌های ایران در منطقه است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه همچنان بالاست و نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع درگیری‌های بیشتر افزایش یافته است. کاخ سفید نیز در واکنش به این تحولات، آتش‌بس ۴۵ روزه را صرفاً یک ایده توصیف کرد و ضرب‌الاجل سه شنبه را به عنوان ضرب‌الاجل نهایی از سوی پرزیدنت ترامپ اعلام کرد. این اظهارات نشان‌دهنده موضع قاطع آمریکا در قبال ایران است و احتمال دارد که اقدامات تنبیهی بیشتری علیه این کشور اعمال شود. این وضعیت، منطقه را در آستانه یک دوره تنش و بی‌ثباتی بیشتر قرار داده است





