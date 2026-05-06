بررسی جامع اظهارات ترامپ در سند راهبرد ضدتروریسم، حملات نظامی در اقلیم کردستان، وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و پیامدهای اقتصادی حملات به زیرساختهای صنعتی ایران.
دونالد ترامپ در چارچوب سند جدید راهبرد ضدتروریسم ۲۰۲۶، با اتخاذ رویکردی بسیار تند، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حامی شماره یک تروریسم دولتی در سطح جهان معرفی کرد.
او در مقدمه این سند بر این نکته تاکید داشت که عملیاتهای نظامی نظیر چکش نیمهشب و خشم حماسی ضربات ویرانگری را به ساختارهای این رژیم وارد کردهاند تا اطمینان حاصل شود که تهران هرگز به سلاحهای هستهای دست پیدا نکند. ترامپ با تکیه بر سیاست صلح از طریق قدرت، هشدار داد که هرگونه آسیب به شهروندان آمریکایی یا حتی قصد آسیب زدن به آنها، با پاسخهای سخت و مرگبار مواجه خواهد شد و ایالات متحده آنها را پیدا کرده و حذف میکند.
این رویکرد نشاندهنده عزم جدی واشنگتن برای فشار حداکثری در جهت تغییر رفتار تهران و جلوگیری از هرگونه پیشروی هستهای است. در همین راستا، تحرکات نظامی و امنیتی در منطقه شدت یافته است. گزارشهای ردیابی نفتکشها در آبهای بینالمللی حاکی از آن است که تانکرهایی مانند وینا ولی با مانورهای خاص و ارسال سیستمهای شناسایی خودکار در مسیر بنادر ایران و یمن فعالیت میکنند تا از محاصره رهایی یابند و برای تهران زمان بیشتری بخرند.
از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت و قطر، در حال تدوین قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل است تا تهدیدات مجرمانه ایران علیه کشتیرانی در تنگه هرمز را محکوم کند. این فشارها در حالی رخ میدهد که ارتش ایران کمپهای بالیسان و زهویه سپی متعلق به احزاب کردستان ایران در خاک اقلیم کردستان عراق را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است، در حالی که همزمان جنگندههای آمریکایی اقدام به سرنگونی دو پهپاد ایرانی در منطقه شقلاوه در استان اربیل کردهاند.
در جبهه داخلی و اقتصادی، پیامدهای حملات به زیرساختهای صنعتی به شدت مشهود است. گزارشها درباره کارخانه فولاد مبارکه اصفهان نشان میدهد که از میان ۲۷ هزار نیروی کار، تنها تعداد محدودی از کارکنان بخشهای اداری و فروش به محل کار بازگشتهاند و بازگشت این مجموعه عظیم صنعتی به وضعیت پیش از جنگ دستکم چهار سال زمان میبرد. این وضعیت تضاد شدیدی با ادعاهای مقامات رسمی درباره عدم تعدیل نیرو و پرداخت کامل حقوق پرسنل دارد.
همزمان، وضعیت حقوق بشری در داخل کشور به شدت وخیم شده است. ماریا کورینا ماچادو، فعال سیاسی ونزوئلا، نسبت به وضعیت وخیم سلامتی نرگس محمدی در زندان هشدار داد و جامعه جهانی را به شکستن سکوت در برابر سرکوب وحشیانه رژیم فراخواند.
همچنین گزارشهای تکاندهندهای از زندان قزل حصار منتشر شده که در آن زندانیان با خشونت شدید مأموران، ضرب و جرح با لولههای پلیاتیلن، کمبود شدید دارو و مواد غذایی و تورم افسارگسیخته اقلام ضروری مواجه هستند، به گونهای که هزینه حداقلی هر زندانی به هفتهای هفت میلیون تومان رسیده است. در واکنش به این فشارها و سرکوبها، دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی فراخوانی برای برگزاری تجمعات گسترده و همزمان در شهرهای مختلف جهان از جمله برلین، لس آنجلس، ژنو، بروکسل و فرانکفورت صادر کرده است تا اعتراضات مردم را علیه قطع اینترنت، بازداشتهای گسترده و افزایش نرخ اعدامها در ایران سازماندهی کند.
با وجود تمام این تنشهای شدید نظامی و سیاسی، بازارهای مالی واکنش متناقضی نشان دادهاند. در وال استریت، شاخصهای اصلی مانند نزدک به رکوردهای تازهای رسیدند و قیمت نفت جهانی به دلیل امیدهای احتمالی به یک توافق صلح میان واشنگتن و تهران کاهش یافت. این تضاد عمیق میان واقعیتهای میدانی، تهدیدات نظامی و انتظارات بازار، نشاندهنده پیچیدگیهای استراتژیک روابط بینالمللی در دوره کنونی است که در آن هرگونه تحرک نظامی با واکنشهای اقتصادی سریع همراه میشود
