وزارت خارجه امارات حمله به کویت را محکوم کرد، آمریکا تمدید معافیت‌های نفتی ایران و روسیه را رد کرد، سپاه یک کشتی را توقیف کرد و سنای آمریکا برای جلوگیری از اقدام نظامی ترامپ علیه کوبا رای‌گیری می‌کند. همزمان، مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا تکذیب شده است.

وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله تروریستی به کویت با پهپاد را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشور دانست.

ارتش کویت نیز اعلام کرد دو پهپاد از عراق پرتاب شده و به پست‌های مرزی این کشور حمله کرده‌اند، اما تلفات جانی گزارش نشده است. در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تمدید معافیت‌های واشینگتن برای نفت ایران و روسیه را رد کرد و تاکید کرد که معافیت‌های مربوط به خرید نفت روسیه و تمدید معافیت برای نفت ایران در دریا منتفی است.

این تصمیم می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای انرژی داشته باشد و فشار اقتصادی بر ایران و روسیه را افزایش دهد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هرگونه دیدار برنامه‌ریزی‌شده بین ایران و آمریکا را تکذیب کرد و اعلام نمود که مواضع ایران از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل خواهد شد. این در حالی است که سفر عباس عراقچی به پاکستان گمانه‌زنی‌هایی را در مورد احتمال مذاکرات غیرمستقیم بین دو کشور برانگیخته بود.

مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا، رید روبینستاین، جنگ ایران را در چارچوب دفاع از خود و حمایت از اسرائیل توجیه کرده و آن را ادامه یک درگیری طولانی‌مدت دانست، نه آغاز جنگی جدید. این موضع‌گیری در حالی است که این جنگ در داخل آمریکا با مخالفت گسترده‌ای روبرو شده و افزایش قیمت سوخت و کالاها به نارضایتی عمومی دامن زده است.

دموکرات‌ها تلاش کرده‌اند دولت را به دریافت مجوز کنگره وادار کنند، اما این تلاش‌ها با مخالفت جمهوری‌خواهان ناکام مانده است. سنای آمریکا نیز قرار است به‌زودی درباره طرحی برای جلوگیری از اقدام نظامی احتمالی ترامپ علیه کوبا رای‌گیری کند. همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کشتی به نام EPAMINODES را به دلیل تخلفات دریانوردی و همکاری مشکوک با ارتش ایالات متحده توقیف کرده است. این اقدام می‌تواند تنش‌ها در منطقه را افزایش دهد.

راجر ویکر، رییس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، از دونالد ترامپ خواست حملات تهاجمی علیه ایران را از سر بگیرد و معتقد است که مذاکره با ایران بی‌فایده است. در مقابل، منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هرگونه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرده و تاکید کردند که سفر عراقچی به پاکستان مستقل از برنامه سفر هیات آمریکایی است. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت منطقه و ادامه تنش‌ها بین ایران و آمریکا است.

مواضع سختگیرانه طرفین و عدم تمایل به مذاکره، چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات پیش رو ارائه نمی‌دهد و احتمال تشدید تنش‌ها در آینده وجود دارد. توقیف کشتی و درخواست برای از سرگیری حملات تهاجمی، نشان‌دهنده افزایش فشار بر ایران از سوی آمریکا و متحدانش است. در مقابل، ایران نیز با رد هرگونه مذاکره و تاکید بر حفظ منافع ملی، نشان داده است که در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد.

این وضعیت می‌تواند به یک دور جدید از بی‌ثباتی و ناآرامی در منطقه منجر شود و تاثیرات منفی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. نیاز به دیپلماسی و تلاش برای کاهش تنش‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اما با توجه به مواضع سختگیرانه طرفین، دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز به نظر دشوار می‌رسد





