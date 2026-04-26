در این گزارش، تحولات اخیر در خاورمیانه از جمله محاصره دریایی علیه بنادر ایران، افزایش قیمت نفت، مذاکرات بینالمللی، وضعیت نرگس محمدی و تحولات سیاسی در منطقه بررسی شده است.
در روزهای اخیر، تنشهای منطقهای و تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی به شدت افزایش یافته است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، از رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت تهدید به استفاده از نیروی نظامی و تحریمها، نشاندهنده «باجگیری، اولتیماتوم و ضربالاجل» است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده عادت دارد مذاکرات را از موضع قدرت انجام دهد و تهدید به استفاده از نیروی نظامی یا تشدید تحریمها کند. » وی «بهترین راه پیش رو» برای ایالات متحده در شرایط فعلی را «کنار گذاشتن مواضع خود «شبیه باجگیری، اولتیماتوم و ضربالاجل هستند»، دانست.
این در حالی است که قیمت نفت در آغاز معاملات در دوشنبه به دنبال توقف مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین محدودیت عبور نفتکشها از تنگه هرمز، بیش از دو درصد افزایش یافت. بر اساس گزارشها، هر بشکه نفت برنت به ۱۰۲.۵۵ دلار و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۹۶.۴۲ دلار رسید. این افزایش قیمت نشاندهنده نگرانیهای بازار از احتمال اختلال در عرضه نفت در منطقه است.
در همین زمان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا، در گفتوگوی خود با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه خبری سیبیاس، که بخشی از آن پخش شده است، گفت هنگامی که از سالن ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید به بیرون برده شد، آنقدرها هم کار را برای سرویس مخفی آسان نکرد چون میخواست ببیند چه اتفاقی دارد میافتد. رییسجمهوری آمریکا در مورد حادثه تیراندازی شنبه شب در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید گفت: «کمکم متوجه شدیم که شاید مشکل بدی وجود داشته باشد، نوع متفاوتی از یک مشکل، بد، و متفاوت از صدای معمولی یک سالن رقص که همیشه میشنوید.
» سیبیاس همچنین اشاره کرد که با ترامپ درباره هرج و مرج و خشونتی که در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید رخ داد و معنای آن برای آمریکا گفتوگو کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گفتگوهایش در عمان شامل تمرکز بر راههای تضمین ترانزیت ایمن در تنگه هرمز بود. او که برای دیدار با مقامهای عمان به مسقط، پایتخت این کشور، رفته بود، نوشت: «گفتوگوهای مهمی درباره موضوعات دوجانبه و تحولات منطقهای داشتیم.
» این در حالی است که باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همگی باید «این ایده را که خشونت جایی در دموکراسی ما دارد، رد کنیم. » خبرنگار المیادین در تهران گفت: در ایران درباره فرمول جدیدی صحبت میشود و اگر واشینگتن آن را بپذیرد، مذاکرات میتواند از سر گرفته شود. به گفته او، اساس جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات، توقف همیشگی جنگ در همه جبههها، به ویژه لبنان است.
بحث در مورد تنگه هرمز در مرحله دوم است و موضوع هستهای در مرحله سوم قابل بحث است. ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، دوباره «تجاوزگری» جمهوری اسلامی علیه اردن، کویت و سایر کشورهای عربی خلیج فارس را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری قطر، او در دیدار با جراح جابر الاحمد الصباح، همتای کویتی خود، که به امان، پایتخت اردن، سفر کرده است، بر همبستگی کامل کشورش با کویت در «تمام اقدامات و گامهایی که برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود و تضمین سلامت شهروندان و ساکنانش برمیدارد»، تأکید کرد. بر اساس این گزارش، وزیران خارجه دو کشور بر اهمیت تلاشهای هدفمند برای تقویت توافق آتشبس بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که منجر به یک راهحل پایدار شود، تأکید کردند.
آنها گفتند که این راهحل باید تضمین کند که «به تمام ریشههای تنش در سالهای گذشته رسیدگی شود»، و همچنین ضامن «پایبندی به قوانین بینالمللی، احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن همجواری و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز مطابق با کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» باشد. در همین زمان، بنیاد نرگس اعلام کرد مقامهای قضایی با وجود اعلام رسمی پزشکی قانونی استان زنجان مبنی بر ضرورت تعلیق یک ماهه اجرای حکم نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، برای رسیدگی درمانی، از انتقال او به بیمارستان جلوگیری میکنند.
بر اساس گزارش خانواده محمدی، «حتی پزشکان زندان زنجان نیز وضعیت جسمی او را وخیم توصیف کردهاند، اما دادستان تهران که او را بهطور غیرقانونی به زندان زنجان تبعید کرده، تاکنون با اعزامش به بیمارستان موافقت نکرده است. » این گزارش حاکی از آن است که خانواده محمدی با اشاره به ادامه علایم نگرانکننده، مانند درد شدید قفسه سینه، سرگیجه، سردرد، کاهش وزن غیرعادی، تهوع، تنگی نفس و وخامت عمومی وضعیت جسمی، خواستار انتقال فوری او به مرکز درمانی تخصصی شدهاند.
به گفته خانواده محمدی که یکشنبه با او ملاقات داشتهاند، وضعیت این زندانی سیاسی به مرحله «مرگ و زندگی» رسیده است. آنان تاکید کردند ادامه ممانعت از درمان تخصصی، جان این زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح را با خطری جدی روبهرو میکند و خواستار اعزام فوری و بدون قید و شرط او به بیمارستان هستند.
شرکت تانکر ترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمهوری اسلامی ۴.۶ میلیون بشکه نفت خام در پایانههای نفت خام بارگیری کرد. تانکر ترکرز نوشت به نظر میرسد چهار میلیون بشکه دیگر از خط لوله تحت محاصره ایالات متحده خارج شده است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا به «کارتهای» خود میبالد اما معادله واقعی، توازن عرضه و تقاضاست.
او اشاره کرد جمهوری اسلامی هنوز «کارت تنگه هرمز» را به طور کامل و «کارت باب المندب» و «خطوط لوله نفت» را بازی نکرده است
