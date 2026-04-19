با افزایش تنشها در تنگه هرمز و مسدود شدن صادرات نفت، مقامات منطقهای و بینالمللی نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی ابراز نگرانی کردهاند. در حالی که برخی منابع از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا خبر میدهند، مقامات رسمی این موضوع را تکذیب کرده و ایران سناریوی تشدید تنشها و حتی حمله نظامی را محتملتر میداند. شکاف در ساختار قدرت ایران و فعالیتهای نظامی اسرائیل در لبنان از دیگر تحولات مهم منطقه است.
شرکت ملی نفت ابوظبی از مسدود شدن نزدیک به ۶۰۰ میلیون بشکه نفت طی ۵۰ روز بسته بودن تنگه هرمز خبر داده و مدیرعامل این شرکت، سلطان احمد الجابر، هشدار داد که این وضعیت فشارهای فزایندهای بر گاز طبیعی مایع، سوخت هواپیما، کود شیمیایی و نیازهای اساسی جهان وارد میکند. وی تاکید کرد که اقتصاد جهانی تاب تحمل عدم اطمینان بیشتر را ندارد و تنگه هرمز نباید تحت تهدید فعالیت کند. او خواستار بازگرداندن تنگه هرمز به وضعیت پیشین خود شد و عبور امن را حق مسلم جهان دانست، نه باجگیری برای حفاظت.
در حالی که برخی منابع خبری از برگزاری دور دوم مذاکرات بین ایران و آمریکا در اسلامآباد حکایت داشتند، خبرگزاری دولتی ایرنا این خبر را تکذیب و آن را بخشی از بازی رسانهای آمریکا برای فشار بر ایران قلمداد کرد. ایرنا مدعی شد زیادهخواهی آمریکا، مطالبات غیرمعقول، تغییر مکرر مواضع، تناقضگوییها و ادامه محاصره دریایی که نقض آتشبس محسوب میشود، مانع پیشرفت مذاکرات شده و چشمانداز روشنی برای مذاکرات نتیجهبخش متصور نیست. هنوز هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی در این خصوص اظهار نظر نکرده است.
در همین راستا، یک منبع آگاه ایرانی به الجزیره گفت که با توجه به اظهارات ترامپ و عدم تطابق آن با واقعیتهای موجود، ایران معتقد است با فریب دشمن روبرو است و در آستانه دور جدیدی از تشدید تنشها قرار دارد. خبرگزاری تسنیم نیز با اشاره به تحرکات نظامی اخیر آمریکا، دو سناریوی محتمل را برای ایران عنوان کرد: استفاده آمریکا از این تحرکات برای فشار روانی در مذاکرات یا حمله نظامی غافلگیرانه به برخی جزایر ایرانی. تسنیم سناریوی جنگ را محتملتر از ادامه مذاکرات دانسته و هشدار داد در صورت حمله مجدد به زیرساختها، ایران خویشتنداری پیشین خود را کنار خواهد گذاشت.
والاستریت ژورنال در گزارشی از شکاف در ساختار قدرت ایران پرده برداشت و اعلام کرد که عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، پس از اعلام خبر باز شدن تنگه هرمز، هدف انتقاد سپاه پاسداران قرار گرفته است. این در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی در پیامی از ایستادگی ایرانیان در برابر حکومت و مبارزه برای آزادی ایران سخن گفت و تاکید کرد که تا روز آزادی مردم از مبارزه دست نخواهد کشید.
همزمان با تهدیدات ترامپ مبنی بر حمله مجدد به ایران در صورت عدم توافق، سازمانهای جاسوسی آمریکا و بریتانیا راههای ارتباطی امنی برای نیروهای ریزشی نظام معرفی کردهاند. در جبهه دیگری، ارتش اسرائیل اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ نیروی 'تروریستی' در لبنان کشته و بیش از ۴۰۵ زیرساخت وابسته به آنها منهدم شده است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، تهدید ترامپ برای هدف قرار دادن نیروگاهها و پلهای ایران را در چارچوب قوانین جنگ زمینی کاملاً قابل قبول دانست و مدعی شد که ایران زیرساختهای نظامی را در مناطق غیرنظامی پنهان میکند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز تاکید کرد که تلاش آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و هر لحظه ممکن است شاهد تحولات جدیدی باشیم. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده و اسرائیل اهداف خود را محقق کرده و امید و نور بیشتری برای ملتهای آزاد جهان به ارمغان آورند. نتانیاهو همچنین به ادعای خود مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی اشاره کرد و آن را نتیجه اقدام قاطعانه اسرائیل دانست.
تنگه هرمز ایران آمریکا تنشهای منطقهای مذاکرات