گزارشی جامع از تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه شامل درگیریهای نظامی ایالات متحده و ایران در تنگه هرمز، تلاشهای دیپلماتیک قطر و عربستان برای کاهش تنشها، و فشارهای بینالمللی بر ایران در رابطه با حقوق بشر و وضعیت نرگس محمدی.
در حالی که خاورمیانه بار دیگر در آستانه یک رویارویی گسترده قرار گرفته است، گزارشهای نظامی و دیپلماتیک از شدت گرفتن تنشها در نقاط مختلف منطقه خبر میدهند.
یکی از بحرانیترین محورهای این تحولات، درگیریهای نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. بر اساس اظهارات یک مقام ارشد آمریکایی به رسانه فاکس نیوز، سه ناوشکن موشکانداز هدایتشونده ایالات متحده در جریان عبور از این گذرگاه استراتژیک، هدف حملات بیوقفه نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام تایید کرد که ناوهای یواساس تراکسون، یواساس رافائل پرالتا و یواساس میسون در حالی که در حال پیمودن مسیری به طول پانصد مایل بودند، با حملاتی متشکل از موشکها، پهپادها و قایقهای کوچک مواجه شدند. ارتش آمریکا در پاسخ به این اقدامات، عملیات دفاع از خود را آغاز کرده و با هدف قرار دادن تاسیسات نظامی ایران، از جمله سایتهای پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و گرههای اطلاعاتی، سعی در دفع تهدیدات داشته است.
این درگیریها نشاندهنده سطح جدیدی از تقابل نظامی است که میتواند ثبات کشتیرانی در یکی از حیاتیترین نقاط تجارت جهانی را به مخاطره اندازد. در موازی با این تنشهای نظامی، تلاشهای دیپلماتیک در سطوح مختلف برای جلوگیری از یک جنگ تمامعیار در جریان است. در واشینگتن، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در دیداری با جی. دی.
ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، بر لزوم کاهش تنشها و دستیابی به یک توافق جامع برای صلحی پایدار تاکید کرد. وی در این دیدار بر اهمیت پاسخگویی طرفهای درگیر به میانجیگری پاکستان اشاره نمود. از سوی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در تماسی تلفنی با فیصل بن فرحان آل سعود، همتای سعودی خود، بر ضرورت بازگشت به تلاشهای بلندمدت برای عادیسازی روابط ایران و کشورهای عربی تاکید کرد.
هر دو وزیر خارجه بر این باورند که کشتیرانی در تنگه هرمز باید به شرایط پیش از جنگ بازگردد و تماسهای دیپلماتیک برای یافتن راهکارهای پایدار حفظ شود. در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتوگویی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، مدعی شد که تنشآفرینیهای ایالات متحده در خلیج فارس و نقض آتشبس، به روند دیپلماسی آسیب جدی وارد کرده است، در حالی که منابع ترکیهای اشاره کردند که هدف اصلی این تماس، بررسی وضعیت مذاکرات جاری بین تهران و واشینگتن بوده است.
در جبهه دیگر، مسائل مربوط به لبنان و فعالیتهای حزبالله همچنان مرکز توجه جامعه جهانی است. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ابراز همبستگی با مردم لبنان و تاکید بر تمامیت ارضی این کشور، تجاوزات غیرقانونی اسرائیل و حملات مداوم حزبالله را محکوم کرد. وی همچنین حمایت کامل خود را از تلاشهای دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله اعلام نمود و بر اهمیت یک آتشبس معنادار برای بازگشت امن آوارگان تاکید کرد.
همزمان، حزبالله مسئولیت حمله پهپادی به یک پایگاه در نهاریا در شمال اسرائیل را بر عهده گرفت، هرچند مقامات اسرائیلی تاکنون واکنش رسمی به این حمله نشان ندادهاند. مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز در سخنانی تند، شورای امنیت را به انتخاب بین حمایت از رژیمی که قتل عام میکند یا ایستادن در کنار شهرهای پیشرفتهای چون منامه، دبی و ریاض فراخواند و تاکید کرد که ایالات متحده از آزادی دریانوردی و قوانین بینالمللی حمایت خواهد کرد.
علاوه بر تنشهای منطقهای، فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر افزایش یافته است. وزارت خارجه اسپانیا با احضار رضا زبیب، سفیر ایران در مادرید، خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل شد. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، نسبت به وخامت حال جسمی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت دسترسی وی به مراقبتهای پزشکی تاکید نمود.
این موضع در راستای بیانیههای مشابه از سوی آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، قرار دارد که الگوی نظاممند آزار و اذیت فعالان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در همین حال، گزارشهای داخلی از ایران حاکی از آن است که مجتبی خامنهای بر اثر موج انفجار مجروح شده است.
این خبر در حالی منتشر میشود که وی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند، در هیچ مکان عمومی ظاهر نشده و هیچ فایل صوتی یا تصویری از او منتشر نشده است، که این موضوع گمانهزنیها درباره وضعیت سلامت و جایگاه او در ساختار قدرت را افزایش داده است
