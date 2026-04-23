آمریکا یک کشتی نفت‌کش ایرانی را در اقیانوس هند بازرسی کرد. ترامپ خواستار هدف قرار دادن جناح‌های تندرو در ایران شد. همزمان، کمک‌های بشردوستانه به لبنان ارسال شده و تجمع حامیان رضا پهلوی در برلین برگزار شد.

وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور در اقیانوس هند، یک کشتی بدون پرچم که نفت ایران را حمل می‌کرد، مورد بازرسی قرار داده‌اند.

این اقدام در محدوده مسئولیت فرماندهی هند-پاسیفیک (ایندیپاسکام) انجام شده و بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای مختل کردن شبکه‌های غیرقانونی و توقیف کشتی‌هایی است که از ایران حمایت مالی می‌کنند. آمریکا تاکید کرده است که آب‌های بین‌المللی نباید به عنوان پوششی برای فعالیت‌های بازیگران تحریم‌شده مورد استفاده قرار گیرند و به محروم کردن آن‌ها از آزادی عمل در دریا ادامه خواهد داد.

این خبر همزمان با احتیاط سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و کاهش شاخص‌های اصلی بورس وال‌استریت منتشر شده است، که نشان‌دهنده نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌ها و عدم قطعیت در مورد مسیر روابط آمریکا و ایران است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با انتشار مجدد یک ویدیو در شبکه اجتماعی تروث سوشال، خواستار هدف قرار دادن جناح‌های تندرو در ایران شده است.

او در اظهاراتی، سردرگمی در رهبری ایران و درگیری‌های داخلی بین گروه‌های مختلف را برجسته کرده و مدعی شده که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتی‌ای بدون اجازه نیروی دریایی آمریکا نمی‌تواند از این تنگه عبور کند. ترامپ همچنین دستور داده است که مین‌روب‌های آمریکایی با شدت بیشتری تنگه هرمز را پاکسازی کنند و هر قایقی که در حال مین‌گذاری باشد، نابود شود.

این اظهارات تند و تهدیدآمیز، نگرانی‌ها را در مورد احتمال وقوع یک درگیری نظامی افزایش داده است. علاوه بر این، فرانسه نیز در اقدامی جداگانه، حدود ۱۰ تن کمک‌های بشردوستانه به لبنان ارسال کرده است، که نشان‌دهنده تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش بحران‌های انسانی در منطقه است. در داخل ایران، سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مورد وضعیت مجتبی خامنه‌ای، پسر آیت‌الله خامنه‌ای، اظهاراتی را مطرح کرده است.

او گفته است که بر اساس نظر علمای نجف، قم و مشهد و تصمیم مسئولان امنیتی، فعلا انتشار تصاویر و اطلاعات جدیدی از او متوقف شده است تا از آسیب‌پذیری او در برابر حملات احتمالی دشمنان جلوگیری شود. ولایتمدار همچنین گزارش‌هایی را مبنی بر سلامت نسبی مجتبی خامنه‌ای پس از حادثه‌ای که برای او رخ داده، ارائه کرده است.

همزمان، حامیان شاهزاده رضا پهلوی در یک تجمع بزرگ در برلین، با فریاد شعار «جاویدشاه» و پخش ترانه‌های ملی، حمایت خود را از او اعلام کرده‌اند. این تجمع نشان‌دهنده ادامه فعالیت‌های مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور و تلاش آن‌ها برای جلب حمایت بین‌المللی است. این رویدادها در مجموع، تصویری پیچیده از وضعیت منطقه را ترسیم می‌کنند که با تنش‌های سیاسی، نگرانی‌های اقتصادی و تلاش‌های بشردوستانه در هم آمیخته است





