بررسی جامع تحولات اخیر در منطقه، شامل حملات در لبنان و کردستان عراق، میانجیگری سری قطر بین آمریکا و ایران، و واکنشهای اقتصادی و سیاسی در سطح بینالمللی.
منطقه خاورمیانه بار دیگر شاهد تشدید تنشهای نظامی و سیاسی است که ابعادی گسترده و پیچیده را در بر میگیرد. در تازهترین گزارشهای رسیده، سازمان حقوق بشری هانا اعلام کرده است که مقرهای متعلق به حزب دمکرات کردستان ایران در منطقه بالیسان واقع در اقلیم کردستان عراق مورد حملات پهپادی قرار گرفتهاند که این امر نشاندهنده تداوم ناامنیها و تداوم رقابتهای سیاسی در این منطقه است.
همزمان در جبهه لبنان، وضعیت به شدت وخیم شده و درگیریها شدت یافته است. جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در دیداری با هیئتی از اتحادیه اروپا، خواستار فشار جدی و مستمر کشورهای اروپایی بر اسرائیل شد تا این رژیم را به رعایت کامل آتشبس و توقف تخریب و منفجر کردن خانهها در روستاهای تحت اشغال مجبور کند. گزارشهای تکاندهنده از جنوب لبنان حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن دستکم پنج نفر شده است.
به طور مشخص، در روستای تورا نزدیکی شهر صور، چهار کشته و هشت زخمی گزارش شده و در حمله دیگری در نزدیکی روستای کفر چوبه، یک امدادگر دفاع مدنی جان خود را از دست داده است. این حملات در حالی صورت گرفت که ارتش اسرائیل پیش از آن ساکنان شش روستا را به تخلیه فوری فراخوانده بود.
در مقابل، حزبالله با شلیک چندین موشک به شمال اسرائیل واکنش نشان داد که اگرچه ارتش اسرائیل مدعی سرنگونی برخی از آنها شد، اما این تبادل آتش نشاندهنده سطح بالای آمادگی نظامی و تنش در مرزهای شمالی است. در لایههای دیپلماتیک و پشت پرده، واشینگتن در تلاش است تا از طریق کانالهای مخفی به توافقی با تهران برای پایان دادن به جنگ دست یابد.
دیدار اخیر جیدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، در واشینگتن، اهمیت استراتژیک میانجیگری قطر را در این بحران برجسته میکند. بر اساس گزارشها، قطر به عنوان یکی از سه کانال سری و مؤثر بین ایالات متحده و ایران عمل میکند و از روابط نزدیک خود با ژنرالهای ارشد سپاه پاسداران که نقش کلیدی در تصمیمگیریهای تهران دارند، برای تسهیل مذاکرات استفاده میکند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ابراز امیدواری کرده است که پاسخ ایران به پیشنویس توافق، پیشنهادی جدی باشد تا فرآیند مذاکرات وارد مرحلهای عملیاتی و جدی شود. نکته قابل توجه این است که دولت دونالد ترامپ برای تسریع در روند مذاکرات، از ابزارهای فشار نظامی نیز استفاده کرده است؛ به گونهای که حملات متقابل در تنگه هرمز تا حدودی با هدف سوق دادن تهران به سمت میز مذاکرات و تسریع جدول زمانی توافق انجام شده است.
این استراتژی ترکیبی از فشار نظامی و دیپلماسی مخفی را دنبال میکند تا به سرعت به نتایجی دست یابد که مورد تایید کاخ سفید باشد و هزینههای جنگ را کاهش دهد. از سوی دیگر، ابعاد اقتصادی و سیاسی این درگیریها در داخل ایالات متحده و کشورهای همسایه بازتاب یافته است.
سناتور برنی سندرز با انتقاد شدید از سیاستهای ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرد که جنگ علیه ایران منجر به افزایش چشمگیر قیمت بنزین از ۲.۹۸ به ۴.۵۵ دلار در هر گالن شده است و این امر فشار مالی شدیدی بر خانوادههای کارگری آمریکا وارد میکند. او معتقد است دولت باید بر نیازهای داخلی و سرمایهگذاری در رفاه مردم تمرکز کند نه اینکه میلیاردها دلار را صرف جنگهای غیرقانونی کند.
در سطح منطقهای، بحث پیرامون پروژه آزادی و موضع متحدان خلیج فارس همچنان مبهم است. در حالی که کاخ سفید درباره زمان از سرگیری این پروژه سکوت کرده و ترامپ تمامی گزینهها را محفوظ میدارد، عربستان سعودی بر اولویت دیپلماسی تأکید دارد اما حق دفاع از خود را برای خود و متحدانش محفوظ میدارد.
در همین حال، سوریه در بیانیهای تند، حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات متحده عربی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی و منشور سازمان ملل متحد دانست. این تضاد در مواضع کشورهای منطقه و تداخل منافع، نشان میدهد که خاورمیانه در یک نقطه عطف قرار دارد و هرگونه اشتباه محاسباتی در این فضای پرتنش میتواند منجر به یک درگیری فراگیر و فاجعهبار شود
خاورمیانه مذاکرات آمریکا و ایران درگیری اسرائیل و لبنان میانجیگری قطر تنشهای منطقهای