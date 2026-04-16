پس از واکنش‌های بین‌المللی به تهدیدهای نظامی آمریکا علیه سوریه، واشنگتن اعلام کرد برنامه حمله نظامی ندارد، اما در بحبوحه تنش‌های فزاینده در عراق، اسرائیل به دنبال فشار بر سوریه برای اخراج مبارزان فلسطینی و خلع سلاح حزب‌الله است. درگیری‌های داخلی در عراق تشدید شده و وضعیت امنیتی این کشور همچنان نگران‌کننده است. انگلیس نیز تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تأثیرگذاری بر آینده عراق افزایش داده است.

به دنبال واکنش‌های اعتراضی جهانی به تهدیدهای آمریکا علیه سوریه ، حتی از سوی متحدانش چون انگلیس و اسپانیا، کاخ سفید مجبور به تعدیل لحن خود شد و اعلام کرد که برنامه برخورد نظامی پس از جنگ عراق علیه هیچ کشوری در دستور کار نیست. با این حال، مشاور تندرو رئیس‌جمهور آمریکا ، خانم رایس، تأکید کرد که گزینه نظامی همچنان روی میز بوش قرار دارد. در همین راستا، اسرائیل نیز بر آمریکا فشار می‌آورد تا سوریه را وادار به اخراج مبارزان فلسطینی و خلع سلاح حزب‌الله لبنان کند.

در سوی دیگر، اجلاس ناصریه با صدور بیانیه‌ای خواستار عراق آزاد، فدرال و حذف حزب بعث شد. خشم آمریکا از عدم مشارکت مجلس اعلا و حزب الدعوه در این اجلاس، منجر به صدور این بیانیه شد و واشنگتن هشدار داد که این گروه‌ها با عدم حضور خود، به نقش آینده‌شان در عراق لطمه زده‌اند. در شرایط خلاء قدرت در عراق، تضادهای داخلی این کشور مجال بروز یافته است. در موصل، تعیین فرماندار از سوی حزب دموکرات کردستان با مخالفت اعراب روبرو شد، هرچند فرماندار منصوب شده، عرب و از روابط خوبی با کردها برخوردار است. کشتار روز گذشته در این شهر، نتیجه همین درگیری‌ها بود و پیش‌بینی می‌شود که این منازعات شدت یابد. در کرکوک نیز طی چند روز اخیر، حدود ۶۰ نفر در اقدامات انتقام‌جویانه کشته شده‌اند که بخش عمده آنان را اعضای سابق حزب بعث تشکیل می‌دهند و به عرب‌هایی که در برنامه عربی‌سازی کرکوک به این شهر منتقل شده بودند نیز آسیب وارد آمده است. رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، رسماً اعلام کرد که خط لوله انتقال نفت عراق به سوریه مسدود شده است. فرزند آیت‌الله سیستانی نیز اعلام کرده است که تا برقراری کامل امنیت، به مرکز زندگی و کار خود در نجف باز نخواهد گشت. یونیسف ۱۲۰ هزار لیتر آب از ایران برای مردم عراق ارسال کرده است، اما این محموله به دلیل نداشتن گذرنامه توسط رانندگان، در مرز شلمچه متوقف شده است. انگلیس، فعالیت‌های دیپلماتیک خود را برای تأثیرگذاری بر آینده عراق تشدید کرده است. وزیر خارجه این کشور به کشورهای جنوب خلیج فارس سفر کرده و معاون وی به ایران آمده است. طرح انگلیس بر این استوار است که ابتدا شوراهای محلی کنترل کشور را بر عهده گیرند و سپس به تدریج زمینه برای برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود. آمریکا مدعی کشف آثاری از سلاح‌های شیمیایی در عراق شده است، اما مجامع بین‌المللی این ادعا را تا زمانی که از سوی مراکز رسمی بین‌المللی مأمور در عراق تأیید نشود، فاقد اعتبار می‌دانند. آقای سید عبدالعزیز حکیم، امروز وارد شهر کوت عراق شد و مورد استقبال هزاران نفر از مردم قرار گرفت. پیش‌بینی می‌شود مراسم عزاداری اربعین امسال در عراق بسیار باشکوه برگزار شود و هم‌اکنون نیز مراسم مهمی در نجف و کربلا در جریان است. در موصل نیز نظامیان آمریکایی اقدام به کشتار و مجروح کردن جمعی از مردم کردند. آمریکا اعلام کرده است که ابوالعباس، فرمانده فلسطینی که ۱۸ سال در عراق حضور داشته، بازداشت شده است. نظامیان آمریکایی، نیروهای زیادی را به مرز عراق و سوریه اعزام کرده‌اند، اما در نزدیکی مرز ایران، هیچ نیرویی مستقر نکرده‌اند. در دیداری با معاونان مرکز تحقیقات، عمده مذاکرات به موضوع عراق، آینده این کشور و وضعیت منافقین اختصاص یافت. عصر همان روز، جهت افتتاح نمایشگاه تخصصی نفت و گاز به نمایشگاه بین‌المللی رفتم. گفته شد که ۵۵۰ شرکت ایرانی و ۳۵۰ شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. با عبور از غرفه‌ها و با توجه به محدودیت زمانی، پرسش‌های خود را به حداقل رساندم. آقای زنگنه در جمع حاضران گزارشی ارائه داد. در سخنانم بر اهمیت نفت و گاز، محوریت آن در اقتصاد جهانی و ایران، و همچنین آزار و اذیت استعمارگران نسبت به کشورهای نفت‌خیز، با اشاره به جنگ عراق به عنوان نمونه‌ای بارز، تأکید کردم. پس از آن، مصاحبه کوتاهی با خبرنگاران انجام شد. در دفتر رهبری، جلسه‌ای برای بررسی خطرهای احتمالی از سوی آمریکا برگزار شد که با حضور آقایان خاتمی، هاشمی شاهرودی، لاریجانی، ولایتی، میرحسین موسوی، خرازی، یونسی، روحانی، رضایی و شمخانی همراه بود. بخش عمده این جلسه به بررسی سلاح‌های ویژه دفاعی و مسائل مربوط به بازرسی‌های بین‌المللی اختصاص یافت. جزئیات جدید از تصمیم‌گیری درباره دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده است. پرسش اصلی این است که چرا ایران و آمریکا به نقطه خطر نزدیک می‌شوند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines