گزارش‌هایی از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و ده‌ها مقام عالی‌رتبه در جریان حملات اخیر منتشر شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا، چندین کشور منطقه را هدف قرار داده و تنش‌ها در تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است.

در تحولات اخیر منطقه، خبرهایی مبنی بر کشته شدن علی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی ایران و ده‌ها مقام عالی‌رتبه حکومتی در جریان حملات گزارش شده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی در واکنش به حملات مشترک اسرائیل و آمریکا، خاک اسرائیل و چندین کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داده است. تنش‌ها در منطقه به حدی افزایش یافته بود که تنها حدود یک ساعت قبل از پایان مهلت تعیین‌شده توسط دونالد ترامپ برای حمله گسترده به زیرساخت‌های ایران، توافقی بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حاصل شد.

این توافق در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) به دست آمد. رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات آتش‌بس، با درخواست مقام‌های پاکستانی، ازسرگیری احتمالی حملات به ایران را به طور موقت متوقف و آتش‌بس فعلی را تمدید کرد. همزمان با این تحولات، گزارش‌هایی از درگیری‌ها در تنگه هرمز به دست آمده است.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در حال بررسی اطلاعاتی است که نشان می‌دهد یک کشتی با پرچم این کشور در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. سخنگوی شرکت کشتیرانی کره جنوبی اچ‌ام‌ام اعلام کرده که آتش‌سوزی در اتاق موتور یکی از کشتی‌های باری این شرکت رخ داده، اما علت آن هنوز مشخص نیست. این حادثه در ادامه گزارش‌هایی درباره وضعیت کنونی در تنگه هرمز رخ می‌دهد.

جمهوری اسلامی مدعی شده که یک ناو جنگی آمریکا را در ورودی تنگه هرمز مجبور به بازگشت کرده است، ادعایی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) آن را رد کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرده که نیروی دریایی آمریکا با دو ناوشکن وارد خلیج فارس شده و دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا نیز از این آبراه عبور کرده‌اند. در پی حمله به کشتی کره جنوبی، ترامپ خواستار پیوستن کره جنوبی به عملیات در تنگه هرمز شده است.

در امارات متحده عربی نیز، به دنبال موجی از حملات، تمام مدارس به آموزش از راه دور بازگشته‌اند. از عمان نیز خبرهایی از زخمی شدن دو تبعه خارجی و خسارت به خودروها در یک حمله به منطقه بخاء گزارش شده است. یک منبع امنیتی عمانی تایید کرده که یک ساختمان مسکونی مورد حمله قرار گرفته و دو تبعه خارجی مجروح شده‌اند.

دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال، ایران را به حمله به کشتی‌ها در 'پروژه آزادی' متهم کرده و از کره جنوبی خواسته به این مأموریت بپیوندد. او همچنین مدعی شده که هفت قایق کوچک ایران را نابود کرده‌اند و تهدید کرده که اگر ایران در عملیات 'پروژه فریدام' مداخله کند، 'از روی صفحه زمین محو خواهد شد'.

در مقابل، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با استناد به یک 'مقام نظامی' نامشخص، اعلام کرده که ایران برنامه‌ای برای حمله به تاسیسات نفتی فجیره نداشته و آنچه اتفاق افتاده، نتیجه ماجراجویی ارتش آمریکا برای ایجاد یک معبر غیرقانونی در تنگه هرمز بوده است. گروه هکری حنظله نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که سیستم‌های بندر فجیره را هک کرده و دقایقی بعد، بندر را هدف حملات موشکی گسترده قرار داده است





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران اسرائیل آمریکا خلیج فارس تنگه هرمز علی خامنه‌ای دونالد ترامپ آتش‌بس حمله موشکی هک

United States Latest News, United States Headlines