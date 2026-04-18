نخستوزیر اسرائیل از ادامه عملیات در لبنان خبر داد، در حالی که ایران با هشدار جدی به آمریکا، تهدید به مسدودیت دوباره تنگه هرمز کرد. این تحولات همزمان با پایان قریبالوقوع آتشبس دوهفتهای و نگرانیها از ازسرگیری جنگ رخ میدهد.
نخستوزیر اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد نیروهای این کشور همچنان به عملیات در منطقه امنیتی تعیین شده در لبنان برای مقابله با تهدیدات ادامه خواهند داد. این در حالی است که ارتش اسرائیل مدعی شد اعضای حزبالله به گونهای به نیروهای آن نزدیک شدند که تهدیدی فوری ایجاد میکرد.
در همین حال، سیامک آرام، برگزارکننده تجمعی در واشینگتن، به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت که مسئله حقوق بشر در ایران برای مذاکرهکنندگان دولتهای مختلف آمریکا اولویت نداشته و تلاش شده با حضور در عرصه بینالمللی، صدای نقض حقوق بشر به گوش جهان برسد تا قربانی معاملات سیاسی نشود.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، اسرائیل انتظار دارد مذاکرات بدون توافق به پایان برسد، اما این لزوماً به معنای بازگشت مستقیم به جنگ نیست. دبیرکل حزبالله، نعیم قاسم، بیانیه وزارت خارجه آمریکا در مورد مذاکرات لبنان و اسرائیل را «بیمعنا و اهانت به لبنان» خواند و تأکید کرد که آتشبس به معنای توقف کامل همه اقدامات خصمانه از سوی اسرائیل است و نیروهای این گروه همچنان آماده مقابله خواهند بود. او همچنین اشاره کرد که دولت لبنان با بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره توافق آتشبس موافقت نکرده است.
در جبههای دیگر، گزارشهایی از تفتیش و توقف شهروندان در ایستهای بازرسی و حضور نیروهای حشدالشعبی و فاطمیون در سرکوب منتشر شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد که تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی است و تلاش آمریکا برای مینروبی را «نقض آتشبس» دانست. او هشدار داد که در صورت ادامه «محاصره» از سوی آمریکا، تردد در تنگه هرمز محدود خواهد شد.
در همین راستا، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابراهیم عزیزی، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تحویل اورانیوم به آمریکا، بازگشایی کامل تنگه هرمز، ادامه محاصره دریایی و غنیسازی صفر را «دروغ و خیالپردازی» ترامپ خواند. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که ایالات متحده هرگونه ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد و در صورت شکست مذاکرات، این اقدام به شکلی «بسیار غیر دوستانهتر» انجام خواهد شد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز در بیانیهای اعلام کرد که هیچ شناوری نباید از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان تحرکی داشته باشد و نزدیک شدن به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی شده و شناور متخلف مورد هدف قرار خواهد گرفت. این بیانیه مسدود شدن مجدد تنگه هرمز را به دلیل عدم لغو «محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی» از سوی آمریکا اعلام کرد.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی به تولید موشک و پهپاد ادامه خواهد داد و آمریکا نمیتواند در مذاکرات «سر ملت ایران کلاه بگذارد». او هشدار داد که اگر جنگ دوباره آغاز شود، موشکها و پهپادهایی شلیک خواهد شد که تاریخ تولیدشان اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
به گزارش اکسیوس، به نقل از دو مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در پی بسته شدن دوباره تنگه هرمز از سوی ایران، جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید تشکیل داد. در این جلسه معاون رئیسجمهور، وزیر خارجه، وزیر جنگ و وزیر خزانهداری آمریکا حضور داشتند. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که ایران «کمی زرنگبازی درآورد» و نمیتواند از آمریکا باجگیری کند. او اشاره کرد که تا پایان روز مشخص خواهد شد آیا طرفین به سمت دستیابی به توافق پیش خواهند رفت یا خیر. یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت که اگر پیشرفتی حاصل نشود، ممکن است جنگ در روزهای آینده از سر گرفته شود.
آتشبس دوهفتهای قرار است طی سه روز آینده به پایان برسد و هنوز تاریخ نهایی برای نشست جدید مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران تعیین نشده است. بحران تازه در تنگه هرمز پس از آن به وجود آمد که طرفین در کاهش اختلافات درباره غنیسازی اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنیشده ایران پیشرفتهایی حاصل کرده بودند.
