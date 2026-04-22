حملات راکتی از سوی نیروهای نظامی پاکستان به ولایت کنر افغانستان موجب آوارگی صدها خانواده و ایجاد بحران شدید انسانی در مناطق شرقی این کشور شده است.
گزارشهای دریافتی از منابع محلی در ولایت کنر افغانستان حاکی از آن است که در جریان یک تحول نگرانکننده، چندین فروند راکت از سوی نیروهای نظامی مستقر در پاکستان به سمت مناطق مسکونی در شهر اسعدآباد، مرکز ولایت کنر، شلیک شده است. این رخداد که در تاریکی شب به وقوع پیوست، موجب ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان محلی گردید. اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، آمار دقیقی از میزان خسارات جانی یا ویرانیهای زیرساختی منتشر نشده است، اما شدت حملات به اندازهای بود که صدای مهیب انفجارها در فواصل دورتر از مرز نیز شنیده شد.
این تنشهای مرزی در حالی ادامه دارد که روابط دیپلماتیک میان کابل و اسلامآباد در وضعیت شکنندهای قرار گرفته و دو طرف تاکنون از اظهارنظر رسمی درباره این رویداد خاص خودداری کردهاند. این حمله تنها یک مورد مجزا نیست، بلکه در امتداد الگوی تکرارشوندهای از تنشها قرار دارد که پیشتر روستاهای کوچی، شهباز و کورهمار در کنر و همچنین بخشهایی از ولایت پکتیکا را تحت تأثیر قرار داده بود و این تداوم ناامنی، امنیت مرزنشینان را به شدت تهدید میکند.
پیامدهای این درگیریهای مرزی تنها به خسارات مادی محدود نمیشود؛ سازمانهای بینالمللی از جمله برنامه جهانی غذا و کمیته بینالمللی صلیب سرخ در بیانیههای اخیر خود نسبت به بحران فزاینده انسانی در مناطق شرقی افغانستان هشدار دادهاند. بر اساس ارزیابیهای میدانی، تداوم شلیکهای راکتی منجر به جابجایی اجباری و آوارگی صدها خانواده از مناطق مرزی به سمت نواحی مرکزیتر و امنتر شده است. این آوارگان در مسیر مهاجرت با کمبود شدید سرپناه، آب آشامیدنی و مواد غذایی مواجه هستند که این موضوع زنگ خطر را برای سازمانهای امدادرسان به صدا درآورده است. بسیاری از این خانوادهها در شرایط جوی نامناسب و بدون کمترین امکانات رفاهی در فضای باز یا پناهگاههای موقت اسکان یافتهاند که این خود عاملی برای گسترش بیماریهای واگیردار در مناطق آسیبدیده محسوب میشود.
در همین راستا، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به منظور کاهش فشار بر ساکنان آسیبدیده، عملیات امدادی گستردهای را برای پوشش نیازهای معیشتی حدود ۱۳۶ هزار نفر در شهرستانهای دورافتاده و محروم ولایت نورستان آغاز کرده است. این سازمان تاکید کرده است که مناطق مذکور به دلیل درگیریهای شدید مسلحانه و مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی، بیش از شش هفته در بنبست کامل قرار داشتند و از دسترسی به خدمات اولیه پزشکی و جیره غذایی محروم بودند. نهادهای ناظر تأکید دارند که اگر راهکار سیاسی پایداری برای پایان دادن به این تنشهای مرزی پیدا نشود، وضعیت معیشتی در شرق افغانستان به سمت یک فاجعه انسانی تمامعیار پیش خواهد رفت. در این میان، جامعه جهانی همچنان منتظر اتخاذ دیپلماسی فعال از سوی دو کشور برای برقراری آتشبس و حفظ جان غیرنظامیان است تا از گسترش بیش از پیش ناامنی در نوار مرزی جلوگیری به عمل آید.
