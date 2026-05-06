تحلیل جامع از اظهارات دونالد ترامپ درباره تمایل ایران به توافق، عملیات نظامی سنتکام برای توقف نفت‌کش‌های ایرانی، هماهنگی‌های استراتژیک اسرائیل و آمریکا و واکنش‌های دیپلماتیک فرانسه و لبنان در برابر بی‌ثباتی تنگه هرمز.

در فضای پرتنش جاری در خلیج فارس و تنگه هرمز ، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده بار دیگر بر این باور تأکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته‌اند که به‌شدت خواهان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها و جنگ‌های احتمالی هستند.

او در جریان یک مراسم ناهار در کاخ سفید اشاره کرد که ایالات متحده با طرف‌هایی سروکار دارد که تمایل زیادی به توافق نشان می‌دهند، اما نکته کلیدی این است که این توافق باید برای منافع آمریکا رضایت‌بخش باشد. ترامپ با استفاده از تعابیر سخت‌گیرانه، استراتژی محاصره دریایی آمریکا در منطقه را به دیوار فولادین تشبیه کرد و مدعی شد که اگر ایران در حال حاضر با شرایط پیشنهادی موافقت نکند، در آینده‌ای بسیار نزدیک تحت فشار شدیدتر قرار گرفته و مجبور به پذیرش شرایط خواهد شد.

این رویکرد نشان‌دهنده تلاش واشینگتن برای استفاده از ابزارهای فشار اقتصادی و نظامی جهت پیشبرد اهداف دیپلماتیک خود در منطقه است. به موازات این اظهارات، هماهنگی‌های تنگاتنگی میان ایالات متحده و اسرائیل در جریان است. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در نشست کابینه امنیتی خود اعلام کرد که ارتباطات او با دونالد ترامپ به صورت روزانه و در سطوح مختلف تیم‌های عملیاتی برقرار است.

نتانیاهو بر این باور است که هدف نهایی و مشترک دو کشور، برچیدن کامل توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران و خارج کردن تمامی مواد غنی‌شده از خاک این کشور است. اگرچه او پذیرفت که ترامپ معتقد است این هدف از طریق مسیرهای خاصی محقق می‌شود، اما هم‌زمان تأکید کرد که ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای هرگونه سناریوی احتمالی، از جمله مداخلات نظامی، کاملاً آماده هستند و دستورات لازم در این زمینه صادر شده است.

این سطح از هماهنگی نشان می‌دهد که محور تل‌آویو و واشینگتن به دنبال یک راهکار جامع برای تغییر وضعیت هسته‌ای ایران هستند. در جبهه عملیاتی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا همان سنتکام، گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از اجرای محاصره دریایی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران به نام ام‌تی حسنا را در حالی که قصد داشت به بنادر ایران برود، در آب‌های بین‌المللی خلیج عمان متوقف کردند.

پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر، یک جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت از ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن با شلیک گلوله‌های توپ ۲۰ میلی‌متری، سکان این کشتی را هدف قرار داد و آن را از ادامه مسیر بازداشت. سنتکام اعلام کرد که تاکنون ۵۲ کشتی تجاری به دلیل رعایت محاصره دریایی مجبور به تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر مبدأ شده‌اند. حضور ناوهای هواپیمابر قدرتمندی چون یواس‌اس جورج اچ. دبلیو.

بوش در منطقه، نشان‌دهنده عزم آمریکا برای اجرای سخت‌گیرانه محاصره بنادر جنوبی ایران است. در همین حال، واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز شدت یافته است. نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی به لبنان اطمینان داده است که هرگونه توافق احتمالی با آمریکا برای برقراری آتش‌بس، شامل وضعیت لبنان نیز خواهد بود.

با این حال، بری تأکید کرد که هرگونه توافق با اسرائیل نیازمند تضمین‌های واقعی است، چرا که از نظر او اسرائیل به تعهدات خود پایبند نیست. از سوی دیگر، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در گفتگو با مسعود پزشکیان، نگرانی‌های عمیق خود را از تشدید تنش‌ها ابراز کرد. مکرون حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در امارات و هدف قرار دادن کشتی‌ها را توجیه‌ناپذیر دانست و خواستار رفع فوری محاصره تنگه هرمز برای بازگشت آزادی کشتیرانی شد.

او همچنین اشاره کرد که استقرار ناو هواپیمابر شارل دو گل در منطقه را بخشی از تلاش‌ها برای بازسازی اعتماد میان شرکت‌های بیمه و مالکان کشتی‌ها می‌داند. در نهایت، گزارش‌های دریافتی از نیروی تجارت دریایی بریتانیا وضعیت تنگه هرمز را همچنان بی‌ثبات توصیف کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، فعالیت‌های نظامی در این منطقه حساس ادامه دارد و تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری همچنان پابرجاست.

در یکی از حوادث اخیر، یک شناور باری با پرچم مالت به نام سی‌اِم‌اِی سی‌جی‌اِم سَن آنتونیو هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده خطر بالای عملیاتی در این آبراه استراتژیک است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که منطقه در آستانه یک تغییر وضعیت بزرگ است و تقابل میان فشار نظامی و دیپلماسی در بالاترین سطح خود قرار دارد





