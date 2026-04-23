آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی شامل توقیف کشتی پاناما توسط ایران، واکنشهای بینالمللی، درخواست استرالیا برای مذاکره با ایران و تحلیلهای یک کارشناس آمریکایی درباره وضعیت جمهوری اسلامی.
در تحولات اخیر منطقهای و بینالملل ی، نشستی میان معاون وزیر جنگ آمریکا ، بریج کولبی، و مقامات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اردن برگزار شد.
کولبی در پی این نشست بر اهمیت روابط با این شرکای حیاتی تاکید کرد و از تبادلنظرهای مفید در خصوص وضعیت منطقه و تقویت دفاع جمعی خبر داد. همزمان، پاناما اقدام جمهوری اسلامی در توقیف یک کشتی با پرچم این کشور را غیرقانونی و محکوم کرد.
وزارت امور خارجه پاناما اعلام کرد این کشتی متعلق به یک شرکت ایتالیایی بوده و به زور به آبهای ایران منتقل شده است، اقدامی که نقض قوانین بینالمللی و تهدیدی برای امنیت دریایی تلقی میشود. در واکنش به تمدید آتشبس، سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، خواستار از سرگیری مذاکرات و بازگشت جمهوری اسلامی به میز گفتگو شد.
او بر اهمیت باز بودن تنگه هرمز برای امنیت انرژی جهانی تاکید کرد و از ایران خواست تا به مذاکرات بازگردد تا بتواند با ایالات متحده به حل این مساله بپردازد. وانگ همچنین نگرانیهای آمریکا در مورد جاهطلبی هستهای جمهوری اسلامی و حمایت آن از تروریسم را قابل درک دانست و بر لزوم تضمین در این زمینه تاکید کرد.
او به تغییرات اخیر در رهبری ایران و مواضع متناقض مقامات این کشور اشاره کرد و گفت که این موضوع نشاندهنده عدم یکپارچگی در تصمیمگیریها است. تحلیلگر ارشد اندیشکده آمریکن انترپرایز، مایکل روبین، در تحلیلی نوشت که جنگ، جمهوری اسلامی را رادیکالتر کرده اما در عین حال حذف آن را نیز آسانتر ساخته است. او معتقد است که تندروها آخرین افرادی هستند که باقی میمانند و ترامپ باید به خواسته آنها برای جنگیدن تا مرگ جامه عمل بپوشاند.
روبین همچنین به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان عامل اصلی مشکلات اشاره کرد و بر لزوم ایجاد شکاف در این نهاد برای هرگونه تغییر رژیم تاکید کرد. در داخل ایران نیز گزارشهایی از شنیده شدن صدای پدافند در مناطق غربی و شرقی تهران منتشر شده است.
در عرصه بینالمللی، طرحی در کنگره آمریکا برای حذف تیم جمهوری اسلامی از جام جهانی فوتبال و جایگزینی آن با ایتالیا با مخالفت روبرو شد و با رای ۴۶ موافق در برابر ۵۱ مخالف رد گردید
