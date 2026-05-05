گزارش‌هایی از کشته شدن علی خامنه‌ای و مقامات عالی‌رتبه ایران در جریان حملات نظامی منتشر شده است. در واکنش، ایران نیز به اسرائیل و کشورهای منطقه حمله کرده و آتش‌بسی دو هفته‌ای با میانجی‌گری پاکستان حاصل شده است.

در تحولات اخیر منطقه‌ای، خبرهایی مبنی بر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران ، و ده‌ها تن از مقامات عالی‌رتبه این کشور در جریان حملات نظامی گزارش شده است.

این خبر هنوز به طور کامل تأیید نشده و جزئیات بیشتری در دست نیست، اما در صورت صحت، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار سیاسی و امنیتی ایران و منطقه داشته باشد. در واکنش به این حملات که گفته می‌شود با همکاری مشترک اسرائیل و ایالات متحده انجام شده، ایران نیز اقدام به هدف قرار دادن خاک اسرائیل و تعدادی از کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان نموده است.

این حملات متقابل، تنش‌ها را در منطقه به شدت افزایش داده و نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها را برانگیخته است. در ساعات پایانی مهلت تعیین‌شده توسط دونالد ترامپ برای حمله گسترده به زیرساخت‌های ایران، توافقی بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده حاصل شد. این توافق در حالی به دست آمد که مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان در حال پیشرفت بود.

رئیس جمهور آمریکا، با اشاره به درخواست مقامات پاکستانی، ازسرگیری احتمالی حملات به ایران را به طور موقت متوقف و آتش‌بس فعلی را تمدید کرد. این تصمیم، نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از یک جنگ تمام‌عیار در منطقه است. با این حال، نگرانی‌ها در مورد پایدار نبودن این آتش‌بس و احتمال از سرگیری درگیری‌ها همچنان وجود دارد.

وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، در شبکه اجتماعی ایکس، بر این نکته تأکید کرده که برای بحران سیاسی، راه‌حل نظامی وجود ندارد و آمریکا باید مراقب باشد تا بدخواهان، این کشور را به باتلاق نکشانند. او همچنین به حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات متحده عربی اشاره کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. بسیاری از کشورهای جهان، از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، قطر، بحرین و عربستان سعودی، حملات ایران به امارات را محکوم کرده‌اند.

صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات را قویاً محکوم کرده و از ایران خواسته است به میز مذاکره بازگردد. او تأکید کرده که تهران نباید منطقه و جهان را 'گروگان' بگیرد و خواستار پایان محاصره تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. وزارت دفاع امارات نیز اعلام کرده است که سامانه‌های پدافندی این کشور ۱۲ موشک بالستیک، ۳ موشک کروز و ۴ پهپاد را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در همین حال، آژیر حمله هوایی در چند منطقه از فجیره به صدا درآمده و از مردم خواسته شده است به پناهگاه‌ها بروند. علاوه بر این، گزارش‌هایی از حمله پهپادی اوکراین به پایانه نفتی پریمورسک روسیه و هدف قرار دادن دو نفتکش روسی نیز منتشر شده است. در داخل آلمان نیز، ارتش در حال بررسی آمادگی جوانان برای خدمت سربازی است و به حدود ۲۰۰ هزار نفر پرسش‌نامه ارسال شده است.

این تحولات، نشان‌دهنده پیچیدگی و چندوجهی بحران کنونی در منطقه و جهان است





