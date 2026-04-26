آخرین تحولات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و حقوق بشری در ایران و منطقه، شامل مذاکرات احتمالی با آمریکا، محکومیت تجاوزگری ایران توسط اردن، وضعیت وخیم نرگس محمدی، افزایش صادرات نفت ایران و بازداشت یک معلم.

تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی در حالی رقم خورده است که تنش‌ها در چند جبهه همچنان ادامه دارد. در حوزه دیپلماسی، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از گفت‌وگوهای خود با مقامات عمانی در مسقط خبر داد و بر اهمیت تضمین ترانزیت ایمن در تنگه هرمز تاکید کرد.

این در حالی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، خواستار رد هرگونه ایده‌ای مبنی بر مشروعیت خشونت در دموکراسی شده است. همزمان، گزارش‌هایی از احتمال از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا در صورت پذیرش فرمول جدیدی از سوی واشینگتن منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات، توقف همیشگی جنگ در همه جبهه‌ها، به ویژه لبنان را ضروری می‌داند و تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در مراحل بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در عرصه بین‌المللی، ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، بار دیگر تجاوزگری جمهوری اسلامی علیه اردن، کویت و سایر کشورهای عربی خلیج فارس را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با کویت در دفاع از حاکمیت و امنیت خود تاکید نمود. وزیران خارجه اردن و کویت همچنین بر اهمیت تلاش‌های هدفمند برای تقویت توافق آتش‌بس و دستیابی به یک راه‌حل پایدار که به تمام ریشه‌های تنش رسیدگی کند و قوانین بین‌المللی و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین نماید، تاکید کردند.

در داخل ایران، نگرانی‌ها در مورد وضعیت سلامتی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، افزایش یافته است. بنیاد نرگس اعلام کرده است که مقام‌های قضایی با وجود اعلام ضرورت تعلیق یک‌ماهه اجرای حکم او برای رسیدگی درمانی، از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند. خانواده محمدی نیز وضعیت جسمی او را وخیم توصیف کرده و خواستار انتقال فوری او به مرکز درمانی تخصصی شده‌اند.

در حوزه اقتصادی، شرکت تانکر ترکرز گزارش داده است که جمهوری اسلامی ۴.۶ میلیون بشکه نفت خام در پایانه‌های خود بارگیری کرده و به نظر می‌رسد چهار میلیون بشکه دیگر نیز از خط لوله تحت تحریم خارج شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تحولات، به قدرت کارت‌های ایران در تنگه هرمز، باب المندب و خطوط لوله نفت اشاره کرد و تاکید کرد که معادله واقعی، توازن عرضه و تقاضاست.

در حوزه حقوق بشر و آزادی بیان، اصغر حاجب، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این معلم که پیش‌تر تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و از بیماری قلبی مزمن رنج می‌برد، در شرایط نامعلوم نگهداری می‌شود که این موضوع نگرانی‌ها را در مورد سلامت او افزایش داده است.

همچنین، گزارش‌هایی از تهدیدات کول توماس آلن، مهاجم مراسم ضیافت خبرنگاران کاخ سفید، به مقام‌های دولت ترامپ در ایمیلی برای خانواده‌اش منتشر شده است. در نهایت، وزارت بهداشت لبنان از کشته شدن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۳۷ تن در حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور خبر داده است





