بررسی حملات اخیر سنتکام به سایتهای راداری ایران، وضعیت آتشبس شکننده، چالشهای صدور ویزای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی و لغو توافق موشکهای تاماهاوک میان آمریکا و آلمان.
در فضای متشنج سیاسی و نظامی منطقه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که به سنتکام معروف است، از اجرای عملیاتهای هدفمند علیه زیرساختهای نظارتی ایران خبر داد.
این حملات که در پی رهگیری چهار پهپاد شناسایی و عملیاتی ایران در نزدیکی تنگه هرمز صورت گرفت، سایتهای راداری استراتژیک در جزیره قشم و منطقه گروک را هدف قرار داد. این رخداد در حالی اتفاق افتاد که جهان همچنان آثار ویرانگر جنگی را حس میکند که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر آغاز شد.
در جریان این درگیریهای گسترده، ساختار سیاسی ایران با تکانهای شدیدی روبرو شد و گزارشهایی مبنی بر کشته شدن مقامات ارشد حکومتی، از جمله علی خامنهای، منتشر گردید. اگرچه پس از چهل روز نبرد، تهران و واشنگتن بر سر یک آتشبس دو هفتهای به توافق رسیدند، اما این صلح بسیار شکننده بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آخرین لحظات این آتشبس اعلام کرد که به دلیل درخواستهای دیپلماتیک از سوی مقامات پاکستان، تصمیم گرفته است حملات احتمالی را موقتاً متوقف کرده و مهلت آتشبس را تمدید کند. با این حال، تنشها بر سر کنترل تنگه هرمز، شریان حیاتی نفت جهان، همچنان پابرجاست. ایران با مسدود کردن این آبراه بینالمللی، نه تنها با آمریکا بلکه با بسیاری از کشورهای جهان که اقتصادشان به نفت وابسته است، وارد تقابل شد.
وزارت امور خارجه ایران این حملات اخیر به تاسیسات راداری در سیریک و قشم را نقض آشکار آتشبس و تجاوز نظامی به حاکمیت ملی کشور توصیف کرده و اعلام کرد که نیروهای مسلح ایران بر اساس حق دفاع مشروع پاسخ دادهاند. همچنین، تهران از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست تا در برابر نقض مکرر توافقات از سوی واشنگتن واکنش نشان دهند. در کنار تنشهای نظامی، جبهه دیپلماتیک و ورزشی نیز شاهد درگیریهای شدیدی بوده است.
موضوع صدور ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی در خاک ایالات متحده، به یک بحران جدید تبدیل شد. در حالی که تام بارک، سفیر آمریکا در آنکارا، در شبکه اجتماعی ایکس از روند صدور ویزا برای بازیکنان تمجید کرد و مدعی شد که ورزش فراتر از مرزهاست، واقعیتهای موجود با این ادعا در تضاد بود.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در واکنش تند به اظهارات سفیر آمریکا، این رفتار را خودسرانه و تبعیضآمیز خواند. دلیل اصلی این اعتراض، رد درخواست ویزای ۱۲ نفر از اعضای حیاتی کادر فنی و پشتیبانی بود. این افراد شامل مربیان، بدنسازان، تحلیلگران و کادر پزشکی بودند که نقش جداییناپذیری در عملکرد تیم ملی دارند.
مقامات ایرانی تاکید کردند که در حالی که ۲۶ بازیکن ویزای خود را دریافت کردهاند، محروم کردن کادر مدیریتی و فنی عملاً تلاشی برای تضعیف تیم در یک تورنمنت جهانی است. رایزنیهای ایران با فیفا برای حل این مشکل ادامه دارد تا حضور کامل تیم در مسابقات میسر شود.
طبق برنامه، تیم ملی ایران باید در مرحله گروهی سه بازی سرنوشتساز در سواحل غربی آمریکا برگزار کند؛ از جمله دیدار با نیوزیلند در ۱۵ ژوئن و بلژیک در ۲۱ ژوئن در شهر لسآنجلس و همچنین تقابل با تیم مصر در ۲۶ ژوئن در شهر سیاتل. این وضعیت نشان میدهد که حتی در عرصههای ورزشی، سایه جنگ و اختلافات سیاسی بر روابط دو کشور سنگینی میکند.
پیامدهای این جنگ فرسایشی تنها به خاورمیانه محدود نشد و به بازآرایی استراتژیک ایالات متحده در اروپا منجر گشت. بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط پایگاه خبری پولیتیکو، دونالد ترامپ تصمیم گرفته است توافق پیشین برای ارسال موشکهای کروز تاماهاوک به آلمان را لغو کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که آمریکا به دلیل مصرف گسترده مهمات و کاهش شدید ذخایر موشکی در جریان جنگ با ایران، با کمبود منابع مواجه شده است.
الکسوس گرینکویچ، ژنرال نیروی هوایی آمریکا، تصریح کرد که ایالات متحده در نظر دارد حضور نظامی خود را در اروپا کاهش داده و نیروهایش را در مناطق دیگر بازآرایی کند. این اقدام در تضاد کامل با توافقی است که در سال ۲۰۲۴ میان اولاف شولتس، صدراعظم سابق آلمان، و جو بایدن امضا شده بود.
طبق آن توافق، قرار بود از سال ۲۰۲۶ موشکهای میانبرد با کلاهک متعارف در خاک آلمان مستقر شوند تا بازدارندگی در برابر روسیه افزایش یابد، چرا که تاماهاکها قادرند اهدافی را در عمق خاک روسیه هدف قرار دهند. اما اکنون دولت ترامپ نگران است که روسیه استقرار این تسلیحات را اقدامی تنشزا تلقی کرده و واکنش تلافیجویانهای نشان دهد.
بنابراین، جنگ در خاورمیانه به طور غیرمستقیم منجر به تضعیف توان دفاعی متفقین آمریکا در اروپا شده و توازن قدرت در قاره سبز را تغییر داده است. تاماهاکها که قرار بود از ذخایر آمریکا در خاک آلمان مستقر شوند، اکنون قربانی اولویتهای نظامی جدید واشنگتن در نبرد با تهران شدهاند
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