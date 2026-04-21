بررسی شکافهای سیاسی در حاکمیت ایران، تقابل دیدگاههای میدانی و دیپلماتیک در خصوص آتشبس و بازتابهای این وضعیت در جامعه و رسانهها.
آتشبس دو هفتهای در جریان تنشهای بیسابقه میان ایران، آمریکا و اسرائیل در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی خود است. در طول این مدت، مثلثی متشکل از موضوع تنگه هرمز ، محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده و مسئله آتشبس، به اصلیترین محور گفتوگوهای سیاسی و رسانهای در فضای داخلی کشور تبدیل شده است.
جمعه گذشته، توییت عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در خصوص گشودن تنگه هرمز، جرقه اختلافات عمیق در بدنه حاکمیت را شعلهور کرد و واکنشهای شدیدی را از سوی جریانهای اصولگرا و حامیان سرسخت حکومت به همراه داشت. این پیام موجی از انتقادات گسترده را علیه روند مذاکرات و شخص وزیر خارجه برانگیخت که نهایتاً منجر به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در روز بعد شد. این رویداد نمادی از غلبه رویکرد نظامی موسوم به میدان بر جریانهای دیپلماتیک و طرفدار مذاکره در ساختار سیاسی ایران بود. در حالی که روزنامه اعتماد از دیدگاه وزیر خارجه به عنوان نشانه عقلانیت سیاسی ایران یاد کرد، روزنامه کیهان این موضع را پاس گل به دونالد ترامپ دانست و خواستار جبران فوری آن شد. فشارهای رسانهای علیه دیپلماسی در این روزها چنان بالا گرفت که چهرههایی مانند حسامالدین آشنا به دفاع از مذاکرهکنندگان برخاستند و تأکید کردند که تفاوت در تاکتیکها به معنای خیانت به منافع ملی نیست. با این حال، محدودیتهای گسترده اینترنتی و ملاحظات امنیتی باعث شده است که صدای بخشهای مهمی از جامعه و حتی دیدگاههای متنوع درون حاکمیت به درستی شنیده نشود. این فضای غبارآلود، محیطی را برای رشد عدم قطعیت و بدبینی نسبت به آینده پس از پایان این دوره سکوت فراهم کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی در صورت تداوم مذاکرات، شکافهای ذاتی موجود در ایدئولوژی نظام اجازه دستیابی به یک صلح پایدار را نخواهد داد. بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه، نیز در این میان تصریح کرده است که صلح واقعی میان ایران و آمریکا معنا ندارد و در صورت وقوع هرگونه توافق، تنها عامل بازدارنده و ضامن بقای آن، قدرت نظامی و توان دفاعی کشور خواهد بود که باید همواره روی ماشه قرار داشته باشد. در همین حال، روایتهای کف خیابان با ادبیات رسمی حاکمیت تفاوت فاحشی دارد. احمد مسجدجامعی، وزیر پیشین فرهنگ، در خاطرهای از گفتوگو با یک زبالهگرد در خیابان انقلاب، به پوچی مفهوم جنگ و صلح برای بخشهای محروم جامعه اشاره کرد؛ جایی که برای اقشار آسیبپذیر، تغییرات کلان سیاسی تأثیری در معیشت روزمره آنها ندارد. اینگونه روایتها که به نوعی بیتفاوتی قشر خاکستری جامعه را منعکس میکنند، به ندرت در رسانههای رسمی بازتاب مییابند و با برخوردهای امنیتی مواجه میشوند. واژهشناسی مقامات ارشد نیز در این دوره بسیار تأملبرانگیز بوده است. استفاده از عباراتی نظیر دوره سکوت صحنه نبرد توسط مجتبی خامنهای به جای واژه آتشبس، نشاندهنده هراس حاکمیت از پذیرش رسمی توافق است، چرا که از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی، تضاد میان ایران و استکبار جهانی یک تضاد ماهوی است که با هیچ آتشبسی قابل حل نخواهد بود. این نگاه ایدئولوژیک باعث شده است که وضعیت فعلی از نظر سیاسی نه به عنوان صلح، بلکه به عنوان یک آتشبس تاکتیکی و شکننده نگریسته شود که در هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد و همچنان سایه سنگین تقابل نظامی بر آینده کشور باقی مانده است
