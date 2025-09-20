اسرائیل به غزه و کرانه باختری حمله کرد، آمریکا تهدید به حمله به عراق می‌کند، آلمان با سیاست‌های آمریکا مخالفت می‌کند و پیش‌بینی قیمت طلا و ارز.

در پی عملیات مؤثر نیروهای مجاهد فلسطین ی در روز گذشته، اسرائیل با استفاده از تعداد زیادی تانک و نفربر به چند شهر در نوار غزه و کرانه باختری حمله کرده و وارد مقر عرفات شده و در آنجا درگیری ‌هایی رخ داده است. این اقدام اسرائیل ، واکنشی به حملات اخیر بوده و تنش‌ها در منطقه را به شدت افزایش داده است. شاهدان عینی از درگیری ‌های شدید و استفاده از سلاح‌های سنگین گزارش می‌دهند و تلفاتی از هر دو طرف گزارش شده است.

این حملات، نگرانی‌های بین‌المللی را در پی داشته و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف فوری خشونت‌ها و رعایت حقوق بشر شده‌اند. جامعه جهانی با دقت تحولات را دنبال می‌کند و تلاش‌ها برای میانجیگری و برقراری صلح در منطقه ادامه دارد. این وقایع، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ادامه‌دار مناقشه اسرائیل و فلسطین و نیاز فوری به راه‌حل‌های دیپلماتیک و پایدار است.\در همین حال، وزیر دفاع آمریکا با صراحت اعلام کرده است که اگر صدام حسین و خانواده‌اش داوطلبانه از عراق خارج شوند و به کشوری دیگر پناهنده شوند، آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد. این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، مصر آمادگی خود را برای پناه دادن به صدام اعلام کرده بود؛ وضعیتی مشابه آنچه در زمان شاه ایران رخ داد. صدام حسین نیز در نامه‌ای تند به سازمان ملل متحد، تحرکات آمریکا را محکوم کرده و آن‌ها را فریبکارانه خوانده است. این نامه‌، نشان‌دهنده موضع سرسختانه عراق در برابر فشارهای بین‌المللی و اتهامات آمریکا است. در واکنش به این اقدامات، جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، بلافاصله به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که اگر قطعنامه شدیدتری علیه عراق صادر نشود و مفاد قطعنامه‌های گذشته تکرار شود، آمریکا مانع اجرای آن خواهد شد و خود راساً اقدام خواهد کرد. این موضع، حاکی از عزم آمریکا برای برخورد قاطعانه با عراق و احتمال قریب‌الوقوع حمله نظامی است.\از سوی دیگر، وزیر دادگستری آلمان با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا، اعلام کرده است که این کشور امروز سیاست‌های هیتلر را دنبال می‌کند و با بزرگ‌نمایی مسئله عراق، در صدد فرافکنی مشکلات داخلی خود است. این اظهارات، با واکنش تند جورج بوش مواجه شده و تنش‌ها میان دو کشور را افزایش داده است. در پی این اظهارات و تحت تأثیر افکار عمومی مردم آلمان، مقامات آلمانی صراحتاً با سیاست‌های آمریکا در عراق مخالفت می‌کنند. این مخالفت‌ها، نشان‌دهنده شکاف عمیق در روابط بین‌المللی و مخالفت‌های فزاینده با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا است. در بخش دیگری از اخبار، آقای بهاءالدین طباطبایی عصر امروز مراجعه کرده و شرحی از اعمال نفوذ در پرونده‌ای مربوط به نزاع بر سر زمین ارائه داد و از مشاوره و استمداد کمک خواست. در حوزه اقتصادی نیز، پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شده و مثقال طلا در کانال ۳۷ میلیونی بسته شد. همچنین قیمت طلای دست دوم امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ اعلام گردید





SharghDaily / 🏆 1. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

فلسطین اسرائیل عراق آمریکا آلمان صدام حسین طلا دلار درگیری تحریم

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها