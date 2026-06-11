فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با تأکید بر باز بودن تنگه هرمز برای کشتیهای تجاری، از تداوم محاصره دریایی علیه ایران و آمادگی نیروهای نظامی برای مقابله با هرگونه تهاجم خبر داد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که به اختصار سنتکام نامیده میشود، در بیانیهای رسمی و گسترده اعلام کرد که تنگه هرمز همچنان برای تردد شناورهای تجاری و بینالمللی باز است، مشروط بر اینکه این کشتیها قوانین مربوط به محاصره دریایی را نقض نکرده باشند.
بر اساس اعلام این نهاد نظامی، مسیرهای امن و مشخصی برای عبور کشتیهای تجاری تعیین شده است تا از هرگونه درگیری ناخواسته جلوگیری شود و جریان تجارت جهانی در یکی از حساسترین نقاط استراتژیک جهان حفظ گردد. سنتکام تأکید کرد که این مسیرها برای تمامی کشتیهایی که تحریمها یا محدودیتهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را به چالش نمیکشند، در دسترس و قابل استفاده است.
طبق آمارهای منتشر شده توسط این فرماندهی، در بازه زمانی دو ماه گذشته، صدها کشتی تجاری با موفقیت از این مسیرهای تعیین شده عبور کردهاند که نشاندهنده تلاش آمریکا برای مدیریت بحران در این منطقه است. نیروهای نظامی ایالات متحده در این بیانیه تصریح کردند که در آمادگی کامل قرار دارند تا در برابر هرگونه اقدام تهاجمی یا تحریکآمیز از سوی ایران، واکنشهای دفاعی و متناسب نشان دهند.
ریشههای تشدید تنشهای اخیر در منطقه به حوادث تکاندهندهای باز میگردد که در اوایل هفته جاری رخ داد. سرنگونی یک بالگرد آپاچی متعلق به ارتش ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز، نقطه عطفی در افزایش درگیریها بود. واشینگتن به طور رسمی اعلام کرد که این پرنده نظامی توسط نیروهای جمهوری اسلامی سرنگون شده است، اقدامی که از سوی آمریکا به عنوان یک تخلف نظامی جدی تلقی شد.
این حادثه در حالی رخ داد که فضای منطقه پیش از آن نیز به دلیل رقابتهای ژئوپلیتیک و فشارهای اقتصادی به شدت متشنج بود. در پاسخ به اقداماتی که آمریکا آنها را تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز توصیف میکند، ایالات متحده از اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۵ عملیات محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
این محاصره با هدف فشار بر تهران برای تغییر سیاستهایش در قبال امنیت دریانوردی و پذیرش تعهدات بینالمللی طراحی شده است و منجر به استقرار گستردهتر ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان شده است. در کنار این اقدامات استراتژیک، سنتکام گزارش داده است که یکی دیگر از نفتکشهایی که اقدام به نقض محاصره دریایی جمهوری اسلامی کرده بود، توسط نیروهای آمریکایی از کار افتاده است.
این اقدام نشاندهنده جدیت ایالات متحده در اجرای سختگیرانه محدودیتهای دریایی و جلوگیری از جابجایی منابع انرژی یا کالاهای تحریمی است. حضور ناوهای عظیم مانند یواساس تریپولی و پرواز جنگندههای پیشرفته اف-۳۵بی از روی عرشه این ناوها، بخشی از استراتژی بازدارندگی آمریکا برای ارسال پیامی واضح به تهران است. این نمایش قدرت نظامی را هدف قرار داده تا هرگونه تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمز که شاهرگ حیاتی انتقال نفت جهانی است، با هزینههای سنگینی همراه باشد.
تحلیلگران نظامی معتقدند که تداوم این وضعیت میتواند منجر به تغییرات بنیادین در تراز قدرت منطقه شود، زیرا از یک سو آمریکا به دنبال تثبیت نظم دریایی است و از سوی دیگر، ایران تلاش میکند نفوذ خود را در این آبراه استراتژیک حفظ کند. در نهایت، هدف از تعیین مسیرهای امن این است که اقتصاد جهانی از پیامدهای مستقیم این تقابل نظامی در امان بماند، هرچند که احتمال وقوع حوادث پراکنده در محیطی چنین متشنج همچنان بالا است و نیازمند نظارت دقیق و مداوم نیروهای بینالمللی است
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