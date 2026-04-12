در حالی که تنشها در تنگه هرمز ادامه دارد، مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در جریان است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، سوالی درباره نقش آمریکا در تنگه هرمز مطرح میکند. بازار طلا و دلار به مذاکرات واکنش نشان میدهد. این گزارش به بررسی تحولات سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی مرتبط با این موضوع میپردازد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به گزارشهای اخیر، سوالی اساسی را مطرح کرد: آیا ایالات متحده در تنگه هرمز نقشی دارد که ادعای مدیریت مشترک آن را توجیه کند؟ این پرسش در حالی مطرح میشود که روزنامه فایننشال تایمز پیشتر مدعی شده بود که مذاکرهکنندگان ایران ی پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا ، مبنی بر مدیریت مشترک تنگه هرمز را رد کردهاند.
این گزارشها نشاندهنده پیچیدگی و حساسیت موضوع تنگه هرمز و نقش قدرتهای بزرگ در این منطقه استراتژیک است. تنشها در این منطقه، که محل عبور بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت است، همواره پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی و امنیت بینالمللی داشته است. طرح موضوع مدیریت مشترک از سوی آمریکا و واکنش ایران به آن، نشاندهنده تلاشها برای یافتن راهحلهایی در مواجهه با چالشهای موجود و همچنین رقابتهای ژئوپلیتیکی در منطقه است.\در همین حال، رایزنیهای فشردهای در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، در حال انجام است. این رایزنیها با هدف تسهیل گفتوگوها بین ایران و آمریکا و پیشبرد آنها به سوی نتیجهگیری، از ظهر روز شنبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این مذاکرات که با میانجیگری پاکستان در حال انجام است، در حالی صورت میگیرد که هیئت ایرانی با ابراز بدبینی نسبت به طرف مقابل، بر لزوم در نظر گرفتن تجربیات تلخ ناشی از بدعهدیهای آمریکا در مذاکرات پیشین تاکید کرده است. این موضعگیری نشان میدهد که ایران با احتیاط و با در نظر گرفتن پیشینهای از بیاعتمادی، در این مذاکرات شرکت میکند. همچنین، این رویکرد حاکی از اهمیت دستیابی به توافقی پایدار و قابل اتکا است که منافع ملی ایران را تضمین کند. از سوی دیگر، بیانیه رسمی صادر شده از سوی پاکستان، حاکی از امیدواری این کشور به پیشرفت مثبت مذاکرات و دستیابی به صلح پایدار میان دو طرف است. پاکستان به عنوان میانجی، نقش مهمی در تسهیل این گفتوگوها ایفا میکند و تلاش دارد تا با ایجاد فضای مناسب، زمینه را برای رسیدن به توافق فراهم سازد. این تلاشها در راستای منافع منطقهای و بینالمللی، به ویژه در زمینهی ثبات و امنیت در خلیج فارس، ارزیابی میشود.\در همین حال، تحولات اقتصادی نیز در کانون توجه قرار دارد. اخبار مربوط به قیمت دلار، طلا و سکه در شبانگاه شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۵، به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفت. نوسانات قیمت این کالاها، به ویژه در پی تحولات سیاسی و مذاکرات در جریان، بازتاب مستقیمی در بازار دارد. این امر نشاندهنده حساسیت بازار به اخبار و رویدادهای سیاسی و همچنین تاثیرپذیری آن از این تحولات است. همچنین، این موضوع اهمیت پایش دقیق وضعیت اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مناسب در شرایط متغیر را برجسته میکند. در این میان، اظهارات مقامات و تحلیلگران اقتصادی نیز مورد توجه قرار میگیرد. به عنوان مثال، اظهارات جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، مبنی بر تلاش دونالد ترامپ برای یافتن راهحلی جهت خروج از جنگ با ایران، نیز در این میان اهمیت دارد. این اظهارات نشاندهنده پیچیدگی روابط و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و یافتن راهحلهای مسالمتآمیز است. در نهایت، مجموعهای از عوامل سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی در هم تنیده، وضعیت فعلی را شکل دادهاند و بر تحولات آینده تاثیرگذار خواهند بود
