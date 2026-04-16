مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، ایران را به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. همزمان، ارتش اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواست منازل خود را ترک نکنند و آتش‌بس با حزب‌الله برقرار شد. در همین حال، وضعیت معلمان و فعالان صنفی در ایران با بازداشت و تفهیم اتهام روبرو شده است. وزرای دارایی گروه هفت نیز بر لزوم کاهش هزینه‌های جنگ در خاورمیانه تاکید کردند.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به گروگان‌گیری آمریکا یی‌ها توسط حکومت ایران در ۴۷ سال پیش، این بار تهران را به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای غیرقانونی خود متهم کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه افزایش یافته است. در همین راستا، ارتش اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواسته است تا از نقل مکان به جنوب رودخانه لیتانی خودداری کنند.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده در چارچوب محاصره سواحل جنوبی ایران، مسیر یک کشتی تجاری را در دریای عمان تغییر داده است. سنتکام با انتشار فایلی صوتی از هشدار ناوشکن مایکل مورفی و ویدیویی از عملیات بالگرد بر فراز دریای عمان، این موضوع را تأیید کرد. در بیروت، پایتخت لبنان، صدای تیراندازی هوایی شنیده شد و با وجود هشدارهای مقامات مبنی بر عدم بازگشت به خانه‌ها تا حصول اطمینان از پایداری آتش‌بس، خانواده‌های آواره به سمت جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت حرکت کردند. این وضعیت نشان‌دهنده ابهام در میزان پایبندی به توافقات آتش‌بس و نگرانی‌های امنیتی در منطقه است. در داخل ایران، وضعیت معلمان و فعالان صنفی نگران‌کننده گزارش شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داد که سیامک چهرازی، معلم و فعال صنفی در استان خوزستان، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و امضای بیانیه، تفهیم اتهام شده و قرار بازداشت یک ماهه وی در زندان شیبان اهواز صادر شده است. همچنین، کانال چالش صنفی معلمان گزارش داد که محمدعلی زحمتکش، عضو انجمن صنفی معلمان فارس، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت شده است. این اتفاقات نشان‌دهنده تداوم فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و صنفی در ایران است. در سطح بین‌المللی، روسای دارایی کشورهای گروه هفت بر ضرورت کاهش هزینه‌های جنگ طولانی‌مدت در خاورمیانه برای اقتصاد جهانی تأکید کردند و بار دیگر بر لزوم حرکت به سمت صلح پایدار اصرار ورزیدند. خبرگزاری رویترز اشاره کرد که این جنگ یکی از سه موضوع اصلی مورد بحث میان وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی در حاشیه جلسات صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در واشینگتن بوده است. بر اساس بیانیه‌ای که توسط وزارت دارایی فرانسه منتشر شد، آنها همچنین در مورد تأمین زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی و حمایت از اوکراین در مواجهه با تجاوزات روسیه بحث کردند. این نشان می‌دهد که بحران‌های منطقه‌ای چگونه بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند و چگونه جامعه بین‌المللی به دنبال راهکارهایی برای مهار این بحران‌هاست. ارتش لبنان به مردم هشدار داده است که از بازگشت به روستاهای جنوب این کشور و نزدیک شدن به مناطقی که نیروهای اسرائیلی در آنها پیشروی کرده‌اند، خودداری کنند. با وجود توافق آتش‌بس، مشخص نیست چه زمانی و آیا به آوارگان جنوب لبنان اجازه بازگشت به خانه‌هایشان داده خواهد شد. ارتش لبنان همچنین از مردم خواسته است تا برای حفظ امنیت خود، دستورالعمل‌های واحدهای نظامی مستقر را رعایت کنند و هشدار داده است که ممکن است پس از درگیری، مهمات منفجر نشده و اشیاء مشکوکی در منطقه باقی مانده باشد. تایمز اسرائیل گزارش داد که با فرا رسیدن نیمه‌شب، آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله طبق جدول زمانی ارائه شده توسط رئیس‌جمهوری ایالات متحده وارد مرحله اجرا شده است. این در حالی است که دقایقی پیش، آژیرهای هشدار در شمال اسرائیل به صدا درآمدند، زیرا حزب‌الله پنج موشک به سمت منطقه جلیله پرتاب کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در روز چهارشنبه بیش از ۳۸۰ هدف حزب‌الله را در جنوب کشور هدف قرار داده است و همچنان در حالت آماده‌باش بالا باقی می‌ماند. انستیتو واشینگتن در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، بر لزوم ادامه فشار آمریکا بر دولت عراق برای اقدام علیه گروه‌های نیابتی تهران و یافتن راه‌های دیگر فشار تأکید کرده است. این انستیتو به لزوم هدف قرار دادن تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم شبه‌نظامیان، ارزیابی مجدد کمک‌های امنیتی و درخواست کمک از کشورهای عربی اشاره کرده است. در همین حال، امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اعلام کرد که ایران از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان پایدار به جنگ استقبال و حمایت می‌کند. وی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ایران با حسن نیت و با احتیاط خوش‌بینانه وارد مذاکره می‌شود، هرچند بی‌اعتمادی عمیقی به ایالات متحده دارد. ایروانی اظهار داشت که اگر ایالات متحده رویکردی منطقی و سازنده اتخاذ کند و از طرح خواسته‌هایی که با قوانین بین‌المللی مغایرت دارند، خودداری کند، مذاکرات می‌تواند به نتیجه‌ای معنادار منجر شود. این اظهارات نشان‌دهنده پیچیدگی روابط بین‌المللی و تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه است که با چالش‌های جدی روبرو است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا خاورمیانه آتش‌بس معلمان

United States Latest News, United States Headlines