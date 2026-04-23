اظهارات تند دونالد ترامپ درباره اوضاع داخلی ایران و کنترل تنگه هرمز، ارسال کمکهای بشردوستانه فرانسه به لبنان، وضعیت مجتبی خامنهای و تجمع حامیان رضا پهلوی در برلین از مهمترین اخبار این گزارش است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، در پلتفرم اجتماعی خود، تروث سوشال، به اوضاع داخلی ایران اشاره کرد و آن را آشفته و سردرگمی توصیف نمود.
او نوشت که ایران در حال حاضر در تعیین رهبری خود دچار ابهام جدی است و نمیداند چه اتفاقی در حال وقوع است. ترامپ در ادامه، درگیریهای داخلی در ایران را بین گروههای تندرو که در میدان نبرد با شکستهای پیدرپی مواجه شدهاند و گروههایی که خود را میانهرو مینامند اما در عمل چندان هم میانهرو نیستند، به عنوان یک وضعیت کاملاً آشفته و دیوانهوار توصیف کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه خاورمیانه همچنان بالا است و نگرانیها در مورد ثبات سیاسی و امنیتی در ایران افزایش یافته است. ترامپ همچنین با تاکید بر قدرت دریایی ایالات متحده، اعلام کرد که واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتیای بدون تایید نیروی دریایی آمریکا اجازه ورود یا خروج از این تنگه استراتژیک را نخواهد داشت.
او دستور داده است که مینروبهای آمریکایی به پاکسازی تنگه هرمز بپردازند و هر قایقی که در این آبها مینگذاری کند، هدف قرار داده شود و نابود گردد. این اظهارات تند و قاطع ترامپ، هشداری آشکار به ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه محسوب میشود. در همین حال، فرانسه نیز در راستای کمک به لبنان، حدود ۱۰ تن کمکهای بشردوستانه به این کشور ارسال کرده است. این اقدام در پاسخ به نیازهای مبرم جمعیت آواره لبنانی صورت گرفته است.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این بسته کمکهای بشردوستانه به طور ملموس به بهبود شرایط زندگی آوارگان لبنانی کمک خواهد کرد. لبنان در سالهای اخیر با بحرانهای اقتصادی و سیاسی متعددی روبرو بوده است و نیاز به کمکهای بینالمللی برای مقابله با این چالشها بیش از پیش احساس میشود.
علاوه بر این، سازمان ملل نیز در حال بررسی گزینههایی برای حفظ حضور نیروهای حافظ صلح خود در لبنان پس از پایان ماموریت فعلی آنها در پایان سال جاری است. این نشاندهنده اهمیت حفظ ثبات و امنیت در لبنان و جلوگیری از تشدید بحرانهای موجود در این کشور است. ناو هواپیمابر یواساس جرالد آر فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، نیز در دریای سرخ به فعالیت خود برای حمایت از امنیت دریایی در حوزه ناوگان پنجم آمریکا ادامه میدهد.
در داخل ایران نیز، اظهارات و تحرکات قابل توجهی در حال وقوع است. سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خصوص وضعیت مجتبی خامنهای، پسر آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، توضیحاتی ارائه کرد. او گفت که بر اساس نظر علمای نجف، قم و مشهد و همچنین تصمیم مسئولان امنیتی، فعلاً از انتشار تصاویر و آثار جدیدی از مجتبی خامنهای خودداری میشود.
این تصمیم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از طریق روشهای خاص و علوم غریبه که در برخی دانشگاهها مانند تلآویو مطرح میشود، اتخاذ شده است. ولایتمدار همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سلامت مجتبی خامنهای، گفت که بر اساس گزارش یکی از پاسداران حاضر در محل حادثه، مجتبی خامنهای در حال ذکر گفتن بوده و آسیبهای او سطحی بوده است. پزشک معالج نیز اعلام کرده که بدنش سالم است و هیچ شکستگی ندارد.
در خارج از کشور، حامیان شاهزاده رضا پهلوی در یک تجمع بزرگ در برلین، شعار «جاویدشاه» را سر دادند و ترانههای ملی ایران را پخش کردند. شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری در برلین، تاکید کرد که مردم ایران در مذاکرات جاری نمایندهای ندارند و با رژیمی که خواستههای آنها را نادیده میگیرد، نمیتوان مذاکره کرد
ایران دونالد ترامپ تنگه هرمز لبنان فرانسه مجتبی خامنهای رضا پهلوی سازمان ملل مینروب سنتکام