اظهارات تند دونالد ترامپ درباره اوضاع داخلی ایران و کنترل تنگه هرمز، ارسال کمکهای بشردوستانه فرانسه به لبنان، و تحولات داخلی ایران از جمله اخبار مهم این گزارش است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، در پلتفرم اجتماعی خود، تروث سوشال، به اوضاع داخلی ایران اشاره کرد و آن را آشفته و سردرگمی توصیف نمود.
او نوشت که ایران در حال حاضر در تعیین رهبری خود دچار ابهام است و نمیداند چه اتفاقی در حال وقوع است. ترامپ در ادامه، درگیریهای داخلی در ایران را بین گروههای تندرو که در میدان نبرد با شکستهای جدی مواجه شدهاند و گروههایی که خود را میانهرو مینامند اما در عمل چندان هم میانهرو نیستند، به عنوان یک وضعیت کاملاً آشفته و دیوانهوار توصیف کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه خاورمیانه همچنان بالا است و نگرانیها در مورد ثبات سیاسی و امنیتی در ایران افزایش یافته است. ترامپ همچنین با تاکید بر قدرت دریایی ایالات متحده، اعلام کرد که واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتیای بدون تایید نیروی دریایی آمریکا اجازه ورود یا خروج از این تنگه استراتژیک را نخواهد داشت.
او دستور داده است که مینروبهای آمریکایی به پاکسازی تنگه هرمز ادامه دهند و هر قایقی که در این آبها مینگذاری کند، هدف قرار داده شود و نابود گردد. این اظهارات تند و قاطعانه، نشاندهنده رویکرد سختگیرانه ترامپ در قبال ایران و تلاش برای اعمال فشار حداکثری بر این کشور است. در همین حال، فرانسه نیز در راستای کمک به کشورهای آسیبدیده در منطقه، حدود ۱۰ تن کمکهای بشردوستانه به لبنان ارسال کرد.
این کمکها در پاسخ به نیازهای مبرم جمعیت آواره لبنانی صورت میگیرد و نشاندهنده تعهد پاریس به حمایت از مردم لبنان در شرایط دشوار است. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این بسته جدید کمکهای بشردوستانه به طور ملموس به نیازهای جمعیت آواره لبنانی پاسخ میدهد.
این اقدام فرانسه در حالی صورت میگیرد که لبنان همچنان با بحرانهای اقتصادی و سیاسی متعددی دست و پنجه نرم میکند و نیاز به کمکهای بینالمللی برای بازسازی و بهبود وضعیت زندگی مردم این کشور بیش از پیش احساس میشود. علاوه بر این، سازمان ملل نیز در حال بررسی گزینههایی برای حفظ حضور نیروهای حافظ صلح خود در لبنان پس از پایان ماموریت فعلی آنها در پایان سال جاری است.
این نشاندهنده اهمیت حفظ ثبات و امنیت در لبنان و جلوگیری از تشدید بحرانهای موجود در این کشور است. در داخل ایران نیز، اخبار و اظهارنظرهای مختلفی در حال انتشار است. سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خصوص وضعیت مجتبی خامنهای، پسر آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، توضیحاتی ارائه کرد.
او گفت که بر اساس نظر علمای نجف، قم و مشهد و همچنین تصمیم مسئولان امنیتی، فعلاً از انتشار تصاویر و آثار جدیدی از مجتبی خامنهای خودداری میشود تا دشمنان نتوانند از این موضوع برای آسیب رساندن به او استفاده کنند. ولایتمدار افزود که بر اساس گزارشهای دریافتی، مجتبی خامنهای در زمان خارج شدن از زیر آوار، در حال ذکر گفتن بوده و آسیبهای او سطحی بوده است.
همچنین، حامیان شاهزاده رضا پهلوی در یک تجمع بزرگ در برلین، با فریاد شعار «جاویدشاه» و پخش ترانههای ملی، حمایت خود را از او اعلام کردند. شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری، با انتقاد از وضعیت مذاکرات جاری، تاکید کرد که مردم ایران در این مذاکرات نمایندهای ندارند و با رژیمی که خواستههای مردم را نادیده میگیرد، نمیتوان مذاکره کرد.
در همین حال، سنتکام نیز با انتشار تصویری، اعلام کرد که ناو هواپیمابر یواساس جرالد آر فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، در دریای سرخ به فعالیت خود برای حمایت از امنیت دریایی در حوزه ناوگان پنجم آمریکا ادامه میدهد
ایران دونالد ترامپ تنگه هرمز لبنان فرانسه مجتبی خامنهای رضا پهلوی سنتکام مینروب کمکهای بشردوستانه