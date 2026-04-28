افشای فعالیت ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بدون مجوز دولت مکزیک در خاک این کشور، باعث افزایش تنشها بین دو کشور شده است. مکزیک این اقدام را نقض حاکمیت ملی خود میداند و خواستار توضیحات شفاف در این خصوص شده است.
افزایش تنش ها بین مکزیک و آمریکا در پی فعالیت غیرقانونی ماموران سیا در خاک مکزیک از نوزدهم آوریل، زمانی که خبر فعالیت ماموران آمریکا یی بدون مجوز رسمی دولت مکزیک در خاک این کشور و در قالب ماموریتهای امنیتی فاش شد، روابط بین مکزیک و ایالات متحده آمریکا وارد مرحلهای پر تنش شده است.
این اقدام، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حاکمیت ملی مکزیک تلقی میشود. دولت مکزیکوسیتی این فعالیت را توهینی به استقلال و حاکمیت خود دانسته و خواستار توضیحات شفاف و روشن در این خصوص شده است. کلودیا شینباوم، رئیس جمهور مکزیک، در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر عدم تمایل کشورش به درگیری با آمریکا، بر لزوم شفافسازی این موضوع و ادامه همکاریها در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی تاکید کرد.
او تصریح کرد که این حادثه یک مورد استثنایی بوده و نباید به عنوان یک قاعده تلقی شود. شینباوم همچنین بر غیرقابل مذاکره بودن حاکمیت ملی مکزیک تاکید نمود و گفت که کشورش از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد. در پی این حادثه، مشخص شد که دو شهروند آمریکایی که در یک سانحه رانندگی در ایالت چیواوا جان خود را از دست دادند، در واقع ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بودهاند.
این ماموران فاقد هرگونه مجوز یا مدرک قانونی برای انجام فعالیتهای امنیتی در خاک مکزیک بودهاند. این موضوع، علاوه بر افزایش تنشهای بینالمللی، باعث ایجاد شکافهای سیاسی داخلی در مکزیک نیز شده است. حزب حاکم مورنا از سوی احزاب مخالف به دلیل عدم مقابله قاطع با کارتلهای مواد مخدر و اعمال فشار بر مارو کامپوس، فرماندار ایالت چیواوا و عضو حزب اقدام ملی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
مخالفان معتقدند که دولت مورنا در قبال فعالیتهای غیرقانونی ماموران آمریکایی در مکزیک، موضع ضعیفی اتخاذ کرده است. رهبران سیاسی مختلف، نحوه برخورد شینباوم با این مسئله را محکوم کرده و از مقامات ایالت چیواوا به دلیل صدور مجوز فعالیت برای ماموران سیا بدون هماهنگی با دولت فدرال انتقاد نمودهاند.
فرماندار چیواوا، مارو کامپوس، در واکنش به این انتقادات، اعلام کرده است که دولت او از هویت واقعی این دو شهروند آمریکایی (مامور سیا بودن آنها) بیاطلاع بوده و متعهد شده است که تحقیقات کاملی در مورد این حادثه انجام دهد و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند. رئیس جمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، با تاکید بر اینکه هدف او آسیب رساندن به روابط با آمریکا نیست، خواستار حفظ چارچوب همکاریهای مشترک بین دو کشور شده است.
او تصریح کرد که مکزیک به همکاری با آمریکا ادامه خواهد داد، اما این همکاری باید در چارچوب احترام به قوانین و رویههای مکزیک صورت گیرد. شینباوم تاکید کرد که کشورش از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ کشوری به حاکمیت ملی مکزیک تعدی کند. این حادثه، سوالات مهمی را در مورد نحوه همکاریهای امنیتی بین مکزیک و آمریکا و همچنین نقش سازمان سیا در خاک مکزیک مطرح کرده است.
کارشناسان معتقدند که این حادثه میتواند تاثیرات منفی بر روابط دوجانبه بین دو کشور داشته باشد و نیازمند دیپلماسی فعال و سازنده برای حل و فصل اختلافات است. دولت مکزیک انتظار دارد که دولت آمریکا در این خصوص توضیحات شفافی ارائه دهد و تضمین کند که چنین حوادثی در آینده تکرار نخواهد شد. همچنین، مکزیک خواستار احترام به قوانین و حاکمیت ملی خود از سوی تمامی کشورها شده است.
این موضوع، اهمیت حفظ استقلال و حاکمیت ملی در روابط بینالملل را بیش از پیش برجسته میکند