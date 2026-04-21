در حالی که معاون رئیسجمهوری آمریکا برای گفتگو درباره ایران به پاکستان سفر کرده، تنشهای دریایی، اظهارات تند مقامات ایران و هشدارهای آژانس انرژی اتمی فضای مذاکرات را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در تحولی دیپلماتیک و تنشزا، گزارشهای منابع خبری حاکی از آن است که جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری ایالات متحده، به منظور انجام رایزنیهای حیاتی پیرامون مسائل ایران، راهی کشور پاکستان شده است. این سفر در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی ایران همچنان در پیچیدگیهای داخلی و فشارهای فزاینده سپاه پاسداران برای اتخاذ مواضع تندتر قرار دارد.
گزارشهای رسیده نشان میدهد که تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی پس از کشوقوسهای فراوان و انتظار برای دریافت چراغ سبز از سوی رهبر عالی ایران، سرانجام مجوز ورود به دور جدیدی از گفتگوها را دریافت کرده است. با این حال، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، با ادبیاتی تند در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد که تهران مذاکره در فضای تهدید را نمیپذیرد و کشور را برای نبرد احتمالی آماده کرده است. در همین اثنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس با همتای پاکستانی خود، اقدامات آمریکا از جمله تعرض به کشتیهای تجاری و نقض آتشبس را مانعی بزرگ برای دیپلماسی توصیف کرد و نسبت به آینده این مسیر هشدار داد. همزمان، تنشهای دریایی میان دو کشور به اوج خود رسیده است. نشریه لویدز لیست در بررسیهای خود فاش کرد که علیرغم ادعاهای ایالات متحده مبنی بر محاصره دریایی ایران، حداقل ۲۶ کشتی متعلق به ناوگان سایه جمهوری اسلامی موفق شدهاند از چنبره این محاصره عبور کنند. نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، نیز با اشاره به توقیف یک کشتی توسط واشنگتن در تنگه هرمز، چین را به همکاری با تهران برای انتقال محمولههای شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی متهم کرد. سنتکام نیز با انتشار تصاویری از گشتزنی در نزدیکی کشتی توقیف شده توسکا، بر جدیت مواضع نظامی آمریکا تأکید کرد. در عرصه سیاسی داخلی آمریکا، چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، خواستار اتحاد جمهوریخواهان در حمایت از نیروهای نظامی شد و اعلام کرد که پنجمین رایگیری برای قطعنامه اختیارات جنگی به جریان خواهد افتاد. از سوی دیگر، واکنشهای منطقهای نیز قابل توجه بوده است؛ ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات در امور همکاریهای بینالمللی، با انتقاد صریح از رفتار جمهوری اسلامی، مدل امارات را الگوی توسعه و همزیستی دانست که در تضاد کامل با رویکردهای تهران قرار دارد. این فضای پرتنش بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده و قیمت نفت برنت با جهشی محسوس به نزدیک ۹۵ دلار رسیده است. در این میان، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با هشدار نسبت به احتمال وقوع یک رقابت تسلیحات هستهای جهانی، هرگونه توافق هستهای میان ترامپ و جمهوری اسلامی بدون نظارت دقیق آژانس را توهمی بیش ندانست و تأکید کرد که تضعیف نظام منع گسترش سلاحهای هستهای میتواند امنیت جهانی را به مخاطره بیندازد. در حاشیه این رویدادها، تصاویری از تغییر پرچم سفارت جمهوری اسلامی در اسپانیا و جایگزینی آن با پرچم شیر و خورشید منتشر شده که نشاندهنده ابعاد گستردهتر نارضایتیهای سیاسی است
