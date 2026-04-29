گزارشی از آخرین تحولات درگیریهای آمریکا و اسرائیل با ایران، شامل خبر کشته شدن رهبر ایران، توافق آتشبس موقت، انتقادات کشورهای عربی و دستور محاصره دریایی ایران.
در تحولات اخیر و در پی حملات گستردهای که به جمهوری اسلامی ایران وارد شد، خبرهایی مبنی بر کشته شدن علی خامنهای، رهبر این کشور و دهها مقام عالیرتبه دولتی منتشر شده است.
این حملات مشترک توسط اسرائیل و ایالات متحده انجام شده و در واکنش به آن، جمهوری اسلامی نیز خاک اسرائیل و چندین کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داده است. این درگیریها در حالی رخ میدهد که تنها یک ساعت قبل از پایان مهلت تعیینشده توسط دونالد ترامپ برای حمله به زیرساختهای ایران، توافقی بر سر آتشبسی دو هفتهای بین جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل شده بود.
این توافق پس از درخواستهایی از سوی مقامات پاکستان و با هدف جلوگیری از تشدید تنشها صورت گرفته است. ترامپ در سخنانی، ایران را به لحاظ نظامی شکستداده اعلام کرده و بر عدم اجازه داشتن ایران برای دستیابی به سلاح هستهای تاکید کرده است. در مقابل، پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، در این مراسم از هرگونه اظهارنظر در مورد ایران یا جنگ کنونی خودداری کرد.
این درگیریها باعث تشدید اختلافات بین واشنگتن و لندن شده و ترامپ بریتانیا را به دلیل عدم همراهی مورد انتقاد قرار داده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازگشایی این آبراه حیاتی و توقف طرح دریافت عوارض از عبور کشتیها شدهاند.
این شورا بر لزوم کشتیرانی آزاد و امن در منطقه تاکید کرده و خواستار تقویت همکاریهای نظامی برای مقابله با تهدیدات موشکی شده است. سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که تردد دریایی از طریق تنگه هرمز به دلیل این جنگ به طور کامل متوقف شده و این امر منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و حاملهای انرژی شده است.
به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، عبور و مرور کشتیها در حوالی تنگه هرمز بیش از ۹۵ درصد کاهش یافته و قیمت غلات ۶ درصد و قیمت نفت خام در اروپا ۵۳ درصد افزایش یافته است. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ دستور آمادهسازی آمریکا برای محاصره درازمدت جمهوری اسلامی را صادر کرده است.
هدف از این اقدام، ضربه زدن به منابع مالی ایران و وادار کردن تهران به تسلیم در قبال خواستههای آمریکا در برنامه هستهای است. ترامپ معتقد است که پیشنهاد سهمرحلهای ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و موکول کردن مذاکرات هستهای به مرحله نهایی، نشاندهنده عدم حسن نیت تهران است و تا زمانی که ایران به خواستههای او در مورد برچیده شدن کامل برنامه هستهای تسلیم نشود، فشار بر این کشور را تشدید خواهد کرد.
ترامپ در شبکههای اجتماعی نیز ایران را در وضعیت فروپاشی اعلام کرده و خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرده است که قبل از شروع محاصره دریایی، حدود پنج کشتی در بندر چابهار پهلو میگرفتند، اما در حال حاضر بیش از ۲۰ کشتی در این بندر باقی ماندهاند و مسیر تجارت دریایی به داخل و خارج از ایران قطع شده است
ایران آمریکا اسرائیل خامنه ای تنگه هرمز ترامپ محاصره دریایی آتشبس