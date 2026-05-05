حمله به فجیره، اعدام‌های اخیر در ایران، هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره تورم و افزایش تنش‌ها در حاکمیت ایران از جمله مهم‌ترین اخبار این گزارش است.

وزارت امور خارجه هند حمله اخیر به فجیره امارات را که منجر به زخمی شدن سه شهروند هند ی شد، غیرقابل قبول خواند و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد.

این وزارتخانه تاکید کرد که زیرساخت‌های غیرنظامی نباید در مناقشه هدف قرار گیرند. این واکنش در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. هند همواره بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه تاکید داشته و از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است تا از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. این حادثه بار دیگر ضرورت یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات را برجسته می‌کند.

هند همچنین آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان این حمله اعلام کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد هند به اصول بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر است. در همین راستا، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که تاکنون حداقل ۳۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم شده‌اند. این موضوع نگرانی‌های جدی را در مورد نقض حقوق بشر در ایران برانگیخته است.

کتی امیری یونسی، وکیل مدنی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال از وظیفه مجامع بین‌المللی در قبال سرکوب و کشتار در داخل ایران سخن گفت و خواستار اقدام فوری برای حمایت از حقوق بازداشت‌شدگان شد. این اظهارات نشان‌دهنده فشارهای بین‌المللی رو به افزایش بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر است.

در عرصه اقتصادی، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که نشانه‌های افزایش تورم از هم‌اکنون دیده می‌شود و در صورت تداوم مناقشه خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ و رسیدن قیمت نفت به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه، اقتصاد جهانی ممکن است با شرایطی به‌مراتب وخیم‌تر روبه‌رو شود. او اعلام کرد که در چنین شرایطی، سناریوی مرجع این نهاد دیگر قابل تحقق نخواهد بود. این هشدار نشان‌دهنده تاثیرات عمیق مناقشه خاورمیانه بر اقتصاد جهانی است.

افزایش قیمت نفت می‌تواند منجر به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. صندوق بین‌المللی پول خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با این خطرات شده است. در داخل ایران نیز، تنش‌ها در حاکمیت همچنان در حال افزایش است.

کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره تشدید اختلافات در حاکمیت جمهوری اسلامی، به‌ویژه میان دولت و سپاه پاسداران، گفت که نبود علی خامنه‌ای موجب شده است داوری نهایی که در زمان حکمرانی او انجام می‌شد، از میان برود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران شود. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان‌دهنده اوج‌گیری بی‌سابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به‌شدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است و حمله اخیر به امارات را اقدامی کاملا غیرمسئولانه توصیف کرده است. همزمان با افزایش تنش‌ها، آمریکا «پروژه آزادی» را برای کمک به کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز کرده است. ساعاتی پس از آغاز این پروژه، سامانه‌های پدافند هوایی امارات متحده عربی فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری موشک‌های شلیک‌شده از ایران خبر داد.

این تحولات نشان‌دهنده افزایش خطر رویارویی مستقیم بین ایران و آمریکا در منطقه است. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر نیروی مسلح بیگانه، به‌خصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنان‌چه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند، مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. این هشدار نشان‌دهنده قاطعیت آمریکا در حفظ امنیت دریانوردی در منطقه است.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به‌نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد مدت زمانی که جمهوری اسلامی برای ساخت یک بمب هسته‌ای نیاز دارد، تغییر نکرده است. به گفته این منابع، ارزیابی‌ها از برنامه هسته‌ای تهران حتی پس از جنگ اخیر، در مجموع بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد.

حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی موشکی بارشی در اختیار دارد که هر فروند آن به ۸۰ بمب یا بخش جداشونده تقسیم می‌شود و پرسش‌هایی را در مورد توانمندی‌های نظامی ایران مطرح می‌کند





