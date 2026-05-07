بررسی جامع روابط پرتنش ایالات متحده و ایران، تلاشها برای توافق بر سر تنگه هرمز، واکنشهای کشورهای منطقه و متحدان آمریکا و استراتژی جدید ترامپ برای مقابله با تهدیدات هستهای تهران.
دونالد ترامپ در جدیدترین رویکرد راهبردی خود، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اصلیترین حامی دولتی تروریسم در سطح جهان معرفی کرده است. او در مقدمه سند راهبرد ضدتروریسم سال ۲۰۲۶ آمریکا، با لحنی تند و صریح تاکید کرد که عملیاتهای نظامی گستردهای نظیر چکش نیمهشب و خشم حماسی، ضربات ویرانگری به آنچه او رژیم منحوس ایران مینامد، وارد کرده است.
هدف نهایی این اقدامات طبق گفته ترامپ، اطمینان کامل از این موضوع است که تهران هرگز موفق نشود به سلاحهای هستهای دست یابد. این رویکرد سختگیرانه در حالی اتخاذ شده است که فضای سیاسی داخلی آمریکا دچار تضاد است؛ چرا که نتایج نظرسنجیهای اخیر شبکههای خبری پیبیاس و آنپیآر نشان میدهد که اکثریت آمریکاییها، یعنی شش نفر از هر ده نفر، از نحوه مدیریت جنگ و تنشهای ایجاد شده توسط دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ناراضی هستند.
در سطح بینالمللی، فشارها بر ایران افزایش یافته است. نمایده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد با اشاره به عدم پایبندی تهران به تعهدات بینالمللی، اعلام کرد که اراده جامعه جهانی برای متوقف کردن رفتارهای تحریکآمیز ایران بیش از هر زمان دیگری واضح است. محمد ابوشهاب تاکید کرد که امارات بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق ذاتی دفاع از خود را در برابر هرگونه تهدید به کار خواهد گرفت.
همزمان، این تنشها به مناطق دورتر از خاورمیانه نیز سرایت کرده است. وزیر خارجه فیلیپین در نشست وزرای خارجه آسهآن هشدار داد که درگیریهای خاورمیانه پیامدهای اقتصادی گستردهای برای کشورهای جنوب شرقی آسیا دارد و خواستار تقویت هماهنگیهای نهادی میان ۱۱ کشور عضو این بلوک، از جمله اندونزی، مالزی و ویتنام شد تا بتوانند در برابر بحرانهای جهانی مقاومتر باشند.
مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل نیز در واکنش به اقدامات ایران در تنگه هرمز، این کشور را به مینگذاری آبراههای بینالمللی، حمله به کشتیهای تجاری و ایجاد موانع برای کمکهای بشردوستانه متهم کرد و تاکید کرد که آزادی کشتیرانی ستون اصلی رفاه جهانی است که توسط ایران به شدت مورد تهدید قرار گرفته است. با وجود این فضای متشنج، گزارشهایی از مذاکرات مخفیانه برای کاهش تنشها منتشر شده است.
شبکه خبری ایبیسی فاش کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال رایزنی بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحهای هستند تا بنبست موجود در تنگه هرمز را پایان دهند. بر اساس این پیشنویس، آمریکا متعهد میشود که محاصره دریایی بنادر ایران را طی یک دوره ۳۰ روزه به صورت تدریجی لغو کند و در مقابل، تهران باید کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش دهد.
هرچند این تفاهمنامه شامل مواردی درباره برنامه هستهای است، اما هنوز بر سر جزئیاتی مانند عوارض عبور از این آبراه استراتژیک توافق نشده است و هر دو طرف چندین نسخه از پیشنویس را رد و بدل کردهاند. از سوی دیگر، روابط آمریکا با متحدان منطقهایاش نیز با چالشهای جدی روبروست.
گزارشها حاکی از آن است که عربستان سعودی به دلیل عدم هماهنگی پیشین، دسترسی ارتش آمریکا به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و حریم هوایی خود را برای اجرای پروژه آزادی تعلیق کرده بود. این اقدام که نتیجه خشم محمد بن سلمان از اعلام ناگهانی ترامپ در رسانههای اجتماعی بود، رئیسجمهور آمریکا را مجبور کرد تا برای بازگرداندن دسترسیهای نظامی، این پروژه را موقتاً متوقف کند.
این موضوع نشاندهنده شکافهای عمیق در مدیریت ائتلافهای منطقهای ترامپ است، هرچند کاخ سفید تلاش میکند با اعلام اینکه متحدان از قبل مطلع بودهاند، این بحران را انکار کند. در نهایت، مقامات ضدتروریسم آمریکا در دیدارهای آتی با شرکای بینالمللی خود، به دنبال راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات مرتبط با ایران در منطقه خلیج فارس هستند تا تعادلی میان فشار نظامی و دیپلماسی ایجاد کنند
دونالد ترامپ جمهوری اسلامی تنگه هرمز توافق هستهای روابط بینالملل