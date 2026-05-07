بررسی جامع تحولات نظامی در لبنان، هشدار نمایندگان مجلس ایران درباره حاکمیت بر تنگه هرمز، شروط غنی‌سازی اورانیوم و تاثیرات قطعی اینترنت بر اقتصاد داخلی.

در حالی که منطقه خاورمیانه بار دیگر در آستانه تحولات بنیادین و تنش‌های گسترده قرار گرفته است، گزارش‌های دریافتی از ارتش اسرائیل تایید می‌کند که احمد غالب بلوط، فرمانده ارشد یگان رضوان در حزب‌الله که به مالک شهرت داشت، در جریان حملات گسترده و هدفمند به ضاحیه بیروت کشته شده است.

این عملیات نظامی که منجر به حذف فرماندهان کلیدی دیگری نظیر محمدعلی بزی، رئیس بخش اطلاعات واحد نصر و حسین حسن رومانی، از فرماندهان ارشد پدافند هوایی حزب‌الله شد، نشان‌دهنده تلاش اسرائیل برای ضربه زدن به ساختار فرماندهی و کنترل نیروهای ویژه در لبنان است. همزمان با این تحولات نظامی، در جبهه دیپلماتیک، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد که پیام‌هایی میان تهران و واشنگتن در خصوص طرح‌های صلح در حال تبادل است، هرچند جمهوری اسلامی تاکنون پاسخ رسمی به پیشنهادهای واشنگتن ارائه نکرده است.

وزیر خارجه قطر نیز با اشاره به وجود اختلاف دیدگاه‌های عمیق میان طرفین، همچنان بر احتمال دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تاکید دارد. از سوی دیگر، گستره تنش‌ها به آبراه‌های استراتژیک جنوب گسترش یافته و موضوع حاکمیت بر تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی تقابل تبدیل شده است.

قاسم روانبخش، نماینده مجلس از حوزه قم، با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد که هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی ایالات متحده یا اسرائیل در منطقه تنگه هرمز، پیامدهایی سنگین و شکست‌های جبران‌ناپذیری را برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد که عبور از این تنگه بدون پذیرش کامل حاکمیت جمهوری اسلامی غیرممکن است و آمریکا راهی جز پذیرش حق حاکمیت ایران و تن دادن به رژیم حقوقی جدیدی که تهران برای این آبراه راهبردی تعریف کرده است، ندارد.

روانبخش همچنین اشاره کرد که تلاش‌های کاخ سفید برای یافتن مسیرهای جایگزین تامین انرژی از طریق استفاده از ظرفیت‌های امارات متحده عربی و نیروهای نیابتی، با قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی مواجه شده و به نتیجه دست نیافته است. در همین راستا، بهنام سعیدی، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی، صریحا اعلام کرد که تنگه هرمز و حق غنی‌سازی اورانیوم دو خط قرمز غیرقابل مذاکره برای تهران هستند.

او هشدار داد که اگر حق غنی‌سازی ایران در مذاکرات با آمریکا پذیرفته نشود، تمامی گفتگوها با شکست مواجه خواهد شد. سعیدی علاوه بر این موارد، بازگشت اموال بلوکه‌شده ایران و لغو کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه و همچنین پایان دادن به محاصره دریایی را از پیش‌شرط‌های ضروری برای هرگونه تفاهم دانست.

این در حالی است که تحلیل‌گران معتقدند اسرائیل و برخی کشورهای عربی ترجیح می‌دهند ایران از طریق یک روند دیپلماتیک، خواسته‌های آمریکا را بپذیرد، اما در صورت شکست این مسیر، احتمال روی آوردن آن‌ها به گزینه اقدام نظامی افزایش می‌یابد. در سطح اقتصادی و اجتماعی، تاثیرات این تنش‌ها به وضوح دیده می‌شود. مدیرعامل شرکت کشتیرانی مرسک اعلام کرده است که بازگشت کشتی‌های این شرکت به دریای سرخ منوط به آرام شدن وضعیت در تنگه هرمز است.

در داخل ایران نیز، گزارش‌های نت‌بلاکس از وضعیت بحرانی اینترنت خبر می‌دهد. قطعی گسترده شبکه‌های بین‌المللی که اکنون به روز شصت و نهم خود رسیده است، نه تنها باعث فلج شدن بخش‌های زیادی از اقتصاد دیجیتال شده، بلکه به افزایش نرخ بیکاری در میان کارگران و بازتوزیع ثروت به نفع گروه‌های همسو با حکومت منجر شده است.

در این میان، گزارش‌هایی از العربیه حاکی از آن است که تلاش‌هایی برای دست‌یابی به تفاهمی میان آمریکا و ایران در جریان است تا محاصره دریایی در ازای گشایش تدریجی تنگه هرمز کاهش یابد، موضوعی که می‌تواند در ساعات آینده تغییراتی در وضعیت کشتی‌های متوقف شده ایجاد کند. همچنین در سطح منطقه‌ای، بحرین با سلب عضویت سه نماینده مجلس که مخالف لغو تابعیت حامیان جمهوری اسلامی بودند، سیگنال‌های سیاسی جدیدی را ارسال کرده است





