در پی اعلام محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا و تشدید تنش‌ها، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از مذاکرات با آمریکا و عدم پایبندی ایران به توافق آتش‌بس سخن گفت. این خبر همچنین شامل واکنش‌ها به این تحولات از سوی مقام‌های مختلف، از جمله روسیه، فرانسه و بریتانیا، و همچنین اظهارات شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان سوئد است. این گزارش به بررسی تأثیرات اقتصادی احتمالی و همچنین وضعیت داخلی ایران می‌پردازد.

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که دولت این کشور قصد دارد وضعیت اضطراری در جبهه داخلی را تا پایان ماه تمدید کند. این تصمیم به دلیل ابهاماتی که در مورد آتش‌بس احتمالی با جمهوری اسلامی وجود دارد، اتخاذ شده است. بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل ، در جلسه کابینه اعلام کرد که با جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ، پس از بازگشت از اسلام‌آباد گفت‌وگو کرده است. ونس در اسلام‌آباد سرپرستی تیم مذاکره‌کننده آمریکا را بر عهده داشت.

نتانیاهو افزود که ونس جزئیات مذاکرات را بلافاصله پس از پیاده شدن از هواپیما به او گزارش داده است. به گفته نتانیاهو، آمریکا نمی‌توانست نقض آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی را تحمل کند و قرار بود جمهوری اسلامی بلافاصله پس از آتش‌بس، تنگه هرمز را باز کند، اما این اتفاق نیفتاد. نتانیاهو همچنین اظهار داشت که ونس به او گفته است که رئیس‌جمهور آمریکا بر حذف کامل اورانیوم غنی‌شده از ایران و اطمینان از عدم غنی‌سازی مجدد در آینده تأکید دارد.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه افزود که پس از نقض شروط اولیه آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ تصمیم به صدور فرمان محاصره دریایی ایران گرفت. نتانیاهو تأکید کرد که هیچ‌گونه قطع ارتباطی بین اسرائیل و آمریکا وجود ندارد و هماهنگی‌های فعلی میان دو دولت بی‌سابقه است. وی این هماهنگی‌ها را در تاریخ روابط اسرائیل با قدرتمندترین کشور جهان بی‌نظیر توصیف کرد.

در همین حال، علی دادپی، اقتصاددان، معتقد است که مختل شدن صادرات نفت ایران تأثیر منفی بر اقتصاد چین خواهد داشت، زیرا چین مجبور خواهد شد نفت را با قیمت بالاتری تهیه کند. سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات ترامپ درباره محاصره تنگه هرمز، هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند برای بازارهای جهانی تبعات منفی به دنبال داشته باشد.

از تاریخ ۲۴ فروردین، محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی که به مقصد یا مبدا بنادر ایران تردد می‌کنند، آغاز شده است، این اقدام همزمان با تهدیدهای ترامپ برای افزایش فشار بر ایران صورت می‌گیرد. سخنگوی کرملین همچنین اعلام کرد که پیشنهاد روسیه برای دریافت اورانیوم غنی‌شده از ایران همچنان پابرجاست، اما تاکنون درخواستی برای اجرای آن مطرح نشده است.

علی نیکزاد، نایب رییس مجلس، پیشتر گفته بود که ایران برای نشان دادن حسن نیت خود آماده بود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده را رقیق کند، اما به گفته وی، کنسرسیومی برای رقیق‌سازی با حضور آمریکا و عربستان قرار بود تشکیل شود که این توافق به سرانجام نرسید. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در شبکه ایکس اعلام کرد که فرانسه به زودی همراه با بریتانیا کنفرانسی با هدف آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار خواهد کرد.

وی افزود که هرگونه مأموریت دریایی در این چارچوب، ماهیتی دفاعی خواهد داشت. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از این اعلام کرده بود که بریتانیا به عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز نخواهد پیوست.

شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان سوئد اظهار داشت که مبارزه در ایران نه میان اصلاح‌طلبان و تندروها، بلکه میان اشغالگران و نیروهای آزادی‌خواه است. وی افزود که آنچه در ایران در حال وقوع است، رقابت میان جناح‌های مختلف نظام نیست، بلکه یک بیداری ملی است. شاهزاده پهلوی تأکید کرد که جنگ اصلی در ایران، جنگ جمهوری اسلامی با مردم است که هر روز شدت می‌گیرد و هیچ آتش‌بسی در آن برقرار نشده است.

وی افزود که جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود به عنوان یک دولت عادی عمل نکرده و با صدور نیروهای نیابتی در منطقه، نقش‌آفرینی کرده است. شاهزاده پهلوی با اشاره به سرکوب مخالفان، محدودیت اینترنت و شلیک به مردم بی‌سلاح توسط جمهوری اسلامی، هزینه این سرکوب را فاجعه‌بار توصیف کرد.

وی همچنین تأکید کرد که سرنوشت ایران را مردم این کشور رقم خواهند زد، نه نیروهای خارجی. شاهزاده پهلوی از جامعه بین‌المللی خواست که به سرکوبگران مشروعیت و قدرت ندهند و برای روز آزادی ایران آماده باشند. پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد که در جریان اعتراضات دی‌ماه از طریق کردها برای معترضان سلاح ارسال کرده، اما این سلاح‌ها به گفته وی به دست کردها باقی مانده است. احزاب کرد این ادعا را تأیید نکردند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که پروازهای داخلی در برخی فرودگاه‌ها به زودی از سر گرفته خواهد شد. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، تأکید کرد که بریتانیا به محاصره دریایی تنگه هرمز که توسط ترامپ اعلام شده بود، نخواهد پیوست و وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد شد.

همزمان، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از شرکت بریتانیایی دریانوردی و بیمه لویدز اعلام کرد که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پس از اعلام ترامپ مبنی بر مسدود کردن این آبراه توسط آمریکا متوقف شده است. این شرکت گزارش داد که دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، بازگشته‌اند.





