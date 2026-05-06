تحلیلی جامع از آخرین تحولات روابط ایران و آمریکا، واکنشها به گزارشهای خروج اورانیوم، تهدیدات ترامپ، تحرکات نظامی فرانسه در دریای سرخ و تاثیر این اخبار بر قیمت جهانی نفت و وضعیت معیشتی مردم.
در فضای متشنج کنونی، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وارد مرحلهای پیچیده و چندوجهی شده است که در آن سیگنالهای متناقض دیپلماتیک با تهدیدات نظامی و نوسانات شدید اقتصادی گره خورده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در اظهاراتی به خبرگزاری ایسنا اشاره کرد که پیشنهادهای ارائهشده از سوی طرف آمریکایی همچنان در مراحل بررسی دقیق قرار دارند و تهران پس از جمعبندی نهایی و تحلیل تمامی ابعاد این طرحها، نقطه نظرات خود را از طریق مجاری مربوطه به طرف پاکستانی منتقل خواهد کرد. این در حالی است که در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در گفتگو با رسانه نیویورک پست، با لحنی محتاطانه اما سرد اعلام کرد که هنوز برای اندیشیدن به مذاکرات رودررو میان دو کشور بسیار زود است.
ترامپ علیرغم گزارشهای خوشبینانه برخی تحلیلگران درباره احتمال دستیابی به یک چارچوب توافق جدید، آمادگی خود را برای بازگشت به میز مذاکره در پاکستان فعلاً رد کرد، هرچند در پیامی در فضای مجازی هشدار داد که در صورت عدم پذیرش مفاد توافق مورد نظر واشینگتن، عملیاتی با عنوان خشم حماسی و محاصره دریایی آغاز خواهد شد و بمبارانها با شدتی بسیار بیشتر از گذشته از سر گرفته میشوند. همزمان با این کشمکشهای سیاسی، گزارشهای رسانهای از جمله گزارش خبرگزاری اکسیوس درباره احتمال توافق تهران و واشینگتن برای خروج بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده، موجی از واکنشهای تند را در داخل ایران برانگیخته است.
خبرگزاری دفاع مقدس، که بازوی رسانهای ستاد کل نیروهای مسلح است، این گزارشها را کذب محض خوانده و تاکید کرده است که مسئله خروج ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده به طور قطعی و بازگشتناپذیری از روند دیپلماتیک خارج شده است. مقامهای ارشد دیپلماتیک ایران معتقدند که این گونه خبرسازیها تلاشی هدفمند برای ایجاد شکاف در بدنه داخلی کشور است.
در همین راستا، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در فضای مجازی نوشت که متن گزارش اکسیوس چیزی جز لیست آرزوهای آمریکاییها نیست و تاکید کرد که واشینگتن نمیتواند در یک جنگ شکستخورده، امتیازاتی را به دست آورد که در مذاکرات رودررو قادر به کسب آنها نبود. او با استفاده از تعابیر تندی مانند دست به ماشه بودن، هشدار داد که هرگونه شیطنتی از سوی آمریکا یا عوامل وابسته به آن با پاسخی سخت و پشیمانکننده روبرو خواهد شد.
در لایه انسانی و اجتماعی، فشارات ناشی از جنگ و تحریمها بر زندگی روزمره شهروندان سایه افکنده است. گزارشهایی از مردم مبنی بر کمبود شدید داروهای حیاتی به گوش میرسد؛ برای نمونه، شهروندانی هستند که فرزندانشان به دلیل بیماریهای مزمن مانند روماتیسم، به داروهایی نیاز دارند که اکنون به دلیل خروج شرکتهای تولیدکننده از ایران و افزایش قیمتها، غیرقابل دسترس شدهاند. این وضعیت نشاندهنده عمق بحران معیشتی و بهداشتی است که در کنار تنشهای سیاسی جریان دارد.
از سوی دیگر، تحرکات نظامی در منطقه افزایش یافته و فرانسه اعلام کرده است که ناوگروه هواپیمابر این کشور در راستای برنامهریزیهای مشترک با بریتانیا برای آمادگی در ماموریتهای احتمالی در تنگه هرمز، به سمت دریای سرخ در حرکت است. این حضور نظامی در یکی از حساسترین نقاط جهان، فشار را بر تهران افزایش داده و موضوع تنگه هرمز را به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای دیپلماتیک تبدیل کرده است.
در سطح بینالمللی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با همتای چینی خود، طیفی گسترده از مسائل از جمله نحوه پایان دادن به جنگهای جاری، برنامه هستهای و تحریمها را مورد بحث قرار داد. او بر لزوم رعایت حقوق جمهوری اسلامی در منطقه و اهمیت استراتژیک تنگه هرمز تاکید کرد.
با این حال، تاثیر این بازیهای سیاسی بر بازارهای جهانی فوری بود؛ به محض انتشار خبر نزدیک شدن احتمالی آمریکا و ایران به یک توافق صلح، قیمت نفت جهانی سقوط کرد. بهای نفت برنت با افت شدیدی به ۹۹ دلار و ۸۰ سنت رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز کاهش ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرد تا به پایینترین سطح دو هفته اخیر برسد.
در واکنش به این نوسانات، محمد مرندی، از همراهان هیئت مذاکره ایران، ادعا کرد که گزارشهای اکسیوس در واقع ابزاری برای دستکاری بازار توسط کاخ سفید است و تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای هرگونه حمله احتمالی پیش از سفر ترامپ به چین، آمادگی کامل دارد
