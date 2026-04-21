سخنگوی دولت ایران از آمادگی برای مذاکره در عین حفظ توان دفاعی خبر داد، در حالی که دونالد ترامپ با ادبیاتی تهاجمی بر افزایش فشارها برای دستیابی به توافق تاکید کرد. همزمان خبرها از برگزاری دور جدید گفتگوها در پاکستان حکایت دارند.

فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت در پیامی صریح اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ عزت ملی تاکید داشته و مذاکرات را در امتداد میدان نبرد می‌داند. او افزود اگر هدف از گفتگوها تحمیل تسلیم باشد، ملت ایران هرگز چنین رویکردی را نخواهد پذیرفت، اما در صورت رعایت احترام متقابل، تهران همواره ثابت کرده است که پیش‌قدم برای گفتگوهای منطقی است.

مهاجرانی با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای دفاعی کشور تصریح کرد که جمهوری اسلامی به دنبال درگیری مجدد نیست، اما اگر حملات نظامی تکرار شود، پاسخی بسیار سخت‌تر از گذشته دریافت خواهند کرد. وی از آمادگی دیپلماتیک ایران با تکیه بر توان نظامی سخن گفت و اعلام کرد که در این شرایط، مسئولین کشور دست به ماشه برای مذاکره نشسته‌اند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در گفتگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی با ادبیاتی تهاجمی عنوان کرد که قصد ندارد آتش‌بس را تمدید کند و زمان را برای تعلل کوتاه می‌داند. ترامپ با تاکید بر قدرت ارتش آمریکا مدعی شد که توان نظامی کشورش را پس از دوران اوباما بازسازی کرده است. او همچنین با توصیف اقدامات نظامی علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، مدعی تغییر مسیر رژیم و برتری موقعیت واشینگتن در مذاکرات شد. وی ادعاهای تندی درباره تلفات و وضعیت داخلی ایران مطرح کرد و از موفقیت آمیز بودن محاصره دریایی سخن گفت. ترامپ معتقد است رهبران فعلی ایران چاره‌ای جز پذیرش توافق ندارند و در نهایت ناچار به تن دادن به شروط آمریکا خواهند شد، هرچند وی تاکید کرد که از سرسختی حاکمان ایران رضایت ندارد و آن را عاملی منفی برای آینده کشور توصیف کرد. در تحولی موازی، تنش‌ها در منطقه و جهان افزایش یافته است. پلیس بریتانیا از دستگیری هشت نفر در لندن به اتهام طرح‌ریزی برای آتش‌سوزی‌های عمدی خبر داده است، موضوعی که نگرانی‌های امنیتی در اروپا را تشدید کرده است. همزمان، گزارش‌ها حاکی از فعالیت گسترده پهپادی شبه‌نظامیان در عراق و واکنش‌های احتمالی عربستان سعودی است. در حالی که تنش‌های دیپلماتیک میان لندن و تهران بر سر بیانیه‌های وزیر امور خارجه بریتانیا افزایش یافته، تلاش‌های دیپلماتیک نیز در جریان است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که در آستانه دور جدید مذاکرات در اسلام‌آباد، جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران برای گفتگوهای احتمالی راهی پاکستان شده‌اند. این تحولات نشان‌دهنده شرایط پیچیده و در عین حال پرشتابی است که همزمان با تهدیدات نظامی، مسیر گفتگوهای پشت پرده را نیز باز نگه داشته است





مذاکرات ایران و آمریکا دونالد ترامپ فاطمه مهاجرانی تنش‌های منطقه‌ای دیپلماسی

