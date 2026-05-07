تحلیل جامع از تحرکات نظامی سنتکام، فشارهای اقتصادی جمهوریخواهان، واکنشهای بینالمللی و گزارشهای مربوط به تفاهمنامه احتمالی برای پایان دادن به بنبست دریایی و هستهای.
در حالی که فضای سیاسی و نظامی در خاورمیانه به شدت متشنج شده است، فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سنتکام با انتشار تصاویری از هواپیماهای ترابری سنگین سی-۱۷ گلوبمستر، بر آمادگی لجستیکی خود برای تقویت نیروهای آمریکایی در منطقه تاکید کرد.
این تحرکات نظامی در حالی صورت میگیرد که مقامات آمریکایی مدعی هستند عملیاتهای آنها ضربات ویرانگری به ساختار قدرت در ایران وارد کرده است. مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با لحنی تند در فضای مجازی نوشت که رژیم ایران قصد دارد یکی از حیاتیترین آبراههای بینالمللی جهان را مینگذاری کرده و با حمله به کشتیهای تجاری و دریافت عوارض غیرقانونی، مانع از رسیدن کمکهای بشردوستانه شود.
او تاکید کرد که آزادی کشتیرانی ستون اصلی صلح و رفاه جهانی است و ایران با این اقدامات در واقع با قوانین بینالمللی به بازی گرفته است. والتز همچنین تصریح کرد که هدف نهایی آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است و این هدف چنان حیاتی است که اکثر مردم جهان ضرورت اقدامات فعلی ایالات متحده را درک میکنند.
از سوی دیگر، تحلیلگران سیاسی جمهوریخواه مانند نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، معتقدند که فشار اقتصادی حداکثری در حال رساندن جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه است. گینگریچ در گفتگو با فاکس نیوز اشاره کرد که در ابتدا تصور میشد با افرادی منطقی روبرو هستیم که میتوان با آنها به توافق رسید، اما تجربه نشان داد که با افرادی متعصب روبرو هستیم که حتی تحمل تلفات گسترده در جنگهای طولانی را پذیرفتهاند.
با این حال، او تاکید کرد که محاصره مالی و اقتصادی فعلی چنان شدید است که اقتصاد ایران را فلج کرده و مدیریت کشور را برای رژیم فعلی غیرممکن ساخته است. به باور او، این فشارها باعث شده تا تهران احتمالاً آماده ارائه امتیازات بسیار بیشتری نسبت به پیشبینیهای قبلی باشد، زیرا متوجه شده است که در هفتههای آینده شرایط برای آنها سختتر خواهد شد. در سطح بینالمللی، واکنشها به تنشهای جاری متفاوت اما نگرانکننده است.
نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل با اشاره به عدم پایبندی ایران به تعهدات بینالمللی، اعلام کرد که اراده جامعه جهانی برای متوقف کردن این رفتارها هرگز تا این حد واضح نبوده است. محمد ابوشهاب تاکید کرد که امارات بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق ذاتی دفاع از خود را در برابر هرگونه تهدید به رسمیت میشناسد و از این حق استفاده خواهد کرد.
همزمان در جنوب شرق آسیا، وزیر خارجه فیلیپین در نشست وزرای خارجه آسهآن هشدار داد که درگیریهای خاورمیانه پیامدهای اقتصادی گستردهای برای کشورهای آسیایی دارد و این اتحادیه باید هماهنگی خود را در مواقع بحرانی تقویت کند تا از شوکهای اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز در امان بماند. در میان این فضای متشنج، گزارشهایی از دیپلماسی پشت پرده به بیرون درز کرده است.
شبکه ایبیسی به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد که ایالات متحده و ایران در حال مذاکره بر سر یک یادداشت تفاهم تک صفحهای هستند. هدف این تفاهمنامه، پایان دادن به بنبست در تنگه هرمز و تعیین یک جدول زمانی برای دستیابی به یک توافق هستهای جامعتر است.
بر اساس این پیشنویس، در یک بازه زمانی ۳۰ روزه، ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش میدهد و در مقابل، ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را به صورت تدریجی لغو میکند. اگرچه هنوز توافق رسمی حاصل نشده و موضوعاتی مانند عوارض عبور از آبراه همچنان مورد بحث است، اما رد و بدل شدن چندین نسخه از این پیشنویس نشاندهنده تلاش هر دو طرف برای یافتن راه خروجی از بحران است.
با این حال، مدیریت این پرونده در داخل ایالات متحده با چالشهایی روبروست. نظرسنجیهای جدید شبکههای پیبیاس و آنپیآر نشان میدهد که حدود ۶۰ درصد از مردم آمریکا از نحوه مدیریت جنگ و تنشها توسط دونالد ترامپ ناراضی هستند.
این تضاد بین استراتژی فشار حداکثری دولت و افکار عمومی، در حالی رخ میدهد که مقامهای ضدتروریسم آمریکا در حال برگزاری دیدارهای گسترده با شرکای بینالمللی هستند تا راهکارهای مقابله با تهدیدات مرتبط با ایران و امنیت تنگه هرمز را بررسی کنند. در نهایت، به نظر میرسد منطقه در نقطهای قرار دارد که میان تهدید به درگیری نظامی گسترده و تلاش برای یک توافق سریع و کوتاهمدت در نوسان است
