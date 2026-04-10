جنگ و درگیریهای اخیر در منطقه، وابستگی شدید جهان به انرژی خاورمیانه و تاثیر آن بر بازارهای جهانی را آشکار کرده است. این بحران به ویژه کشورهای آسیایی را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی شده است. در این گزارش، به بررسی پیامدهای این بحران برای کشورهای مختلف و راهحلهای احتمالی پرداخته میشود.
جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ایران، وابستگی جهانی به انرژی منطقه خلیج فارس را آشکار کرده است. از زمان آغاز درگیریها، قیمت نفت به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت، ناشی از حملات هوایی به کشتیها و زیرساختهای انرژی و همچنین بسته شدن تنگه هرمز است؛ تنگه هرمز، آبراهی حیاتی است که حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکند. آسیا بیش از هر منطقه دیگری تحت تاثیر این بحران انرژی قرار گرفته است. سال گذشته، نزدیک به ۹۰ درصد از نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور میکرد، به مقصد آسیا رسید.
مردم عادی برای گرم کردن خانهها، تامین سوخت خودروها و تولید برق به این انرژی وابسته هستند. کسبوکارها نیز برای راهاندازی بخش گسترده تولیدی منطقه، به شدت به انرژی متکی هستند. کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه در برابر بسته شدن مسیرهای انتقال انرژی در خلیج فارس بسیار آسیبپذیرند. حتی کشورهایی که خود تولیدکننده نفت هستند، مانند مالزی و اندونزی، در سالهای اخیر با کاهش تولید و افزایش واردات مواجه شدهاند. بخشی از این آسیبپذیری به نوع نفت تولیدی در خاورمیانه و روش پالایش آن در کشورهای منطقه مربوط میشود. جین ناکانو، پژوهشگر ارشد برنامه امنیت انرژی و تغییرات اقلیمی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، میگوید: «نفت خام خاورمیانه معمولا از نوع «سنگین ترش» یا «متوسط ترش» است». پالایشگاههای جنوب شرق آسیا برای پالایش این نوع نفت خام طراحی شدهاند، بنابراین تغییر تامینکننده و جایگزینی آن با کشوری دیگر مانند ایالات متحده، نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی برای تغییر مشخصات فنی پالایشگاهها است. این وضعیت بسیاری از کشورها را در تنگنا قرار داده است. فیلیپین، که حدود ۹۵ درصد از نفت خام خود را از خاورمیانه تامین میکند، نمونهای از این وضعیت است. رئیسجمهور این کشور به کارکنان بخش دولتی دستور داد برای صرفهجویی در مصرف سوخت به هفته کاری چهارروزه روی بیاورند. دولتهای مختلف در منطقه، کار از خانه را تشویق میکنند. تایلند نیز اقداماتی برای صرفهجویی در مصرف سوخت اتخاذ کرده است؛ از جمله تنظیم دمای دستگاههای تهویه در ادارات دولتی روی ۲۶ درجه سانتیگراد. جنوب شرق آسیا همچنین به واردات مواد غذایی وابسته است. سنگاپور ۹۰ درصد غذای خود را وارد میکند و اندونزی تمام گندم خود را از خارج تامین میکند. به همین دلیل، قیمت مواد غذایی به شدت تحت تاثیر افزایش هزینههای حملونقل قرار دارد. افزایش قیمت سوخت جت نیز قابل توجه بوده است. ویتنام نیز از این وضعیت تاثیر گرفته است. قیمت نفتگاز در این کشور طی یک ماه گذشته تقریبا ۶۰ درصد افزایش یافته است. در برخی شهرها، صفهای طولانی موتورسواران در جایگاههای سوخت برای خرید عجولانه سوخت شکل گرفت. بنگلادش نیز شاهد صحنههای مشابهی بود. افزایش قیمت سوخت در جایگاهها در سراسر جهان مشاهده شد، اما این افزایش به اندازه آسیا نبوده است. کره جنوبی برای کاهش نگرانیها در مورد افزایش قیمت نفت، به طور موقت سقف قیمتی برای سوخت تعیین کرد. ژاپن برای کنترل قیمت بنزین در سطح خردهفروشی، به عمدهفروشان نفت یارانه پرداخت کرد. چین، به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیا، در موقعیت بهتری برای مقابله با این بحران قرار دارد. این کشور ذخایر نفتی بزرگی را طی سالها انباشته کرده است که میتواند نیازهایش را برای چند ماه تامین کند. چین به طور غیررسمی میلیونها بشکه نفت ایران را که تحت تحریمهای ایالات متحده قرار دارد، خریداری میکند. دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد که بخشی از این نفت همچنان در حال انتقال و رسیدن به مقصد است. بر اساس دادههای گروه تحلیل تجارت «کپلر»، علاوه بر این واردات، بیش از ۴۶ میلیون بشکه نفت خام ایران نیز در مخازن شناور در دریای جنوبی چین ذخیره شده است. افزایش قیمت بنزین در چین کمتر محسوس بوده است، زیرا حدود یک سوم خودروهای جدید فروخته شده در این کشور برقی هستند. وابستگی چین به نفت برای تولید برق بسیار کمتر از سایر کشورهای آسیایی است و بخش عمده برق این کشور از زغالسنگ تامین میشود. ژاپن و کره جنوبی از زمان تصمیم به کاهش خرید نفت و گاز روسیه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، وابستگی بیشتری به انرژی خاورمیانه پیدا کردهاند. جنگ اوکراین تاثیر قابلتوجهی بر منابع تامین انرژی اروپا گذاشت، زیرا کشورهای اروپایی در تلاش برای کاهش وابستگی خود به روسیه بودند. بریتانیا و اتحادیه اروپا اکنون بخش عمده گاز طبیعی مایع خود را از نروژ و ایالات متحده وارد میکنند. بر اساس برآورد موسسه اقتصادی «کپیتال اکونومیکس»، اتحادیه اروپا تنها حدود ۱۰ درصد از گاز خود را به طور مستقیم از قطر تامین میکند و این سهم برای بریتانیا حدود ۲ درصد است. با این حال، دیوید آکسلی، اقتصاددان ارشد حوزه اقلیم و کالاها در موسسه «کپیتال اکونومیکس»، معتقد است که هرچند کشورهای اروپایی ممکن است کمتر در معرض کاهش عرضه گاز از خلیج فارس باشند، اما از پیامدهای آن در امان نیستند. به گفته وی، مشتریان آسیایی که دیگر گاز را دریافت نمیکنند، به بازارهای دیگر روی میآورند که این امر قیمت جهانی گاز را افزایش میدهد. ایالات متحده در این میان یک استثنا است. این کشور در سالهای اخیر با افزایش تولید گاز از طریق فناوری شکست هیدرولیکی، تولید داخلی گاز خود را افزایش داده و به همین دلیل «بیش از همه از این شوک مصون مانده است»
